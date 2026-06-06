Name Address Change On Aadhaar Process: ఎప్పటికప్పుడు మీ ఆధార్ కార్డులో అడ్రస్, మొబైల్ నంబర్ అప్డేటెడ్ గా ఉండేలా చూసుకోవడం మంచిది. ఏదైనా మార్పులు చేయాల్సి వస్తే వెంటనే చేయడం ఉత్తమం. ఈపీఎఫ్ ఆధార్ సేవలను ఆన్లైన్లో పొందే సౌలభ్యం కూడా ఉంది. మీ ఆధార్ వివరాలను క్రమం తప్పకుండా అప్డేట్ చేస్తేనే కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది, సిమ్ కార్డ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది.. ప్రభుత్వ పథకాల లబ్ధి కూడా అందుతుంది. ఒకవేళ ఆధార్లో వివరాలు తప్పుగా ఉంటే ఈ సేవలు నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది. అందుకే పెళ్లయిన తర్వాత కూడా ఆధార్ కార్డులో మార్పులు చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అలాగే మొబైల్ నంబర్ లేదా చిరునామా మారినప్పుడు కూడా ఆధార్ అప్డేట్ చేయించుకోవాలి.
ఆధార్ కార్డులో అడ్రస్ మార్చుకోవాలంటే..
ఆన్లైన్లో ఆధార్ అప్డేట్ చేయడం చాలా సులభం. మీరు UIDAI అధికారిక వెబ్సైట్ను ఉపయోగించవచ్చు. ముందుగా ఈ పోర్టల్ ఓపెన్ చేసి 'మై ఆధార్' సెక్షన్ను క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ 'అప్డేట్ ఆధార్ ఆన్లైన్' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. మీ 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్ను ఎంటర్ చేసి, ఓటీపీ ద్వారా వెరిఫై చేయాలి. ఆ తర్వాత మీకు పేరు లేదా అడ్రస్ వంటి ఏ వివరాలు మార్చాలో ఎంచుకోవాలి.
ఆధార్ అప్డేట్ కోసం సంబంధిత డాక్యుమెంట్లను పాన్ కార్డ్ లేదా పాస్పోర్ట్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డాక్యుమెంట్లను అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత రూ.50 నామమాత్రపు ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్ చేయాలి. అప్పుడు మీకు ఒక సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ నంబర్ (SRN) వస్తుంది.. దీని ద్వారా మీ అప్లికేషన్ స్టేటస్ను సులభంగా ట్రాక్ చేయవచ్చు.
మొబైల్ నంబర్ అప్డేట్ చేసే విధానం..
మీ ఆధార్లో మొబైల్ నంబర్ మార్చాలనుకుంటే కూడా 'అప్డేట్ ఆధార్ ఆన్లైన్' ఆప్షన్నే ఎంచుకోవాలి. అక్కడ వెరిఫికేషన్ వివరాలను నమోదు చేసి, మీ ఫేస్ క్యాంప్ లేదా ఓటీపీ ద్వారా ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి. వెరిఫికేషన్ పూర్తయ్యాక, కొత్త మొబైల్ నంబర్ను నమోదు చేసి మిగిలిన వివరాలను ఇవ్వాలి. ఇక్కడ కూడా మీరు రూ.50 అప్లికేషన్ ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. డెమోగ్రాఫిక్ అప్డేట్కు కూడా ఇదే ఫీజు వర్తిస్తుంది. ఇది సుమారు 2 నుండి 30 రోజుల్లోపు అప్డేట్ అవుతుంది.
ఆధార్ అప్డేట్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే విధానం…
మీరు ఆధార్ నంబర్, పేరు, అడ్రస్ లేదా మొబైల్ నంబర్ మార్చినప్పుడు, మీకు వచ్చిన SRN నంబర్ ద్వారా దాని స్టేటస్ను తెలుసుకోవచ్చు. UIDAI అధికారిక వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేసి, అక్కడ SRN నంబర్ను నమోదు చేయడం ద్వారా మీ ఆధార్ అప్డేట్ అయిందో లేదో సులభంగా ట్రాక్ చేయవచ్చు.
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