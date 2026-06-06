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Aadhaar Card Update: ఆధార్‌లో పేరు, అడ్రస్, మొబైల్ నంబర్ మార్చాలా? నిమిషాల్లో అయిపోయే ఈజీ ప్రాసెస్ ఇదే!

Name Address Change On Aadhaar Process: భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఆధార్ కార్డు ఉండటం చాలా అవసరం. దీనిని ఒక వ్యక్తి  గుర్తింపు కార్డుగా పరిగణించవచ్చు. స్కూల్ అడ్మిషన్ల నుండి బ్యాంక్ లావాదేవీలు, సిమ్ కార్డు కొనుగోలు వరకు ఆధార్ కార్డు లేకుండా ఏ పనీ సులభంగా పూర్తికాదు. అందుకే ఆధార్ కార్డులో పేరు, అడ్రస్ లేదా మొబైల్ నంబర్ వంటి వివరాలు మార్చాల్సి వస్తే, వాటిని వెంటనే అప్‌డేట్ చేసుకోవాలి. దీని కోసం సులభమైన సౌలభ్యం కూడా ఉంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 06, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:58 PM IST
Aadhaar Card Update: ఆధార్‌లో పేరు, అడ్రస్, మొబైల్ నంబర్ మార్చాలా? నిమిషాల్లో అయిపోయే ఈజీ ప్రాసెస్ ఇదే!
Image Credit: Name Address Change On Aadhaar Process:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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