FASTag: టోల్ గేట్ ముందు టెన్షన్ వద్దు.. 30 సెకన్లలో FASTag బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవచ్చు..!

Instant FASTag Balance Check: ఫాస్టాగ్ డబ్బులు చెక్ చేసుకోవడం ఎలాగో తెలియదా ? ఫాస్టాగ్ రీఛార్జ్ చేసుకోవడం వల్ల జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణం చేసినప్పుడు సులభ ప్రయాణం అవుతుంది. ఎందుకంటే పెద్ద సంఖ్యలో వాహనాలు అక్కడ క్యూలో ఉంటాయి. మీరు ఫాస్టాగ్తో రీచార్జ్ చేసుకుంటే సులభంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. గంటల తరబడి క్యూలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.
ఫాస్టాగ్ ద్వారా రీఛార్జ్ చేసుకుంటే చిల్లర ఇబ్బందులకు కూడా ఏర్పడదు. అయితే మీరు రీచార్జ్ చేసుకున్న తర్వాత సులభంగా ఎంత డబ్బు ఉందో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) ఈ ఫాస్టాగ్ వ్యవస్థను దేశవ్యాప్తంగా 650 టోల్ ప్లాజాలకు విస్తరించింది. టోల్ ప్లాజాల దగ్గరికి వెళ్లి మీరు గంటల తరబడి సరిపడా బ్యాలెన్స్ లేకుండా వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సులభంగా మీ దగ్గర మొబైల్ నెంబర్ తో లేదా ఆన్లైన్ ద్వారా మీ బ్యాంకు వెబ్సైట్లో మీ ఫాస్టాగ్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందో కేవలం 30 సెకండ్లలో చెక్ చేసుకోవచ్చు.
ఫాస్టాగ్ ఖాతా..
ఎప్పటికప్పుడు మీ ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఖాతాలో కనీస బ్యాలెన్స్ ఉండేలా చెక్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే అది బ్లాక్ లేదా డియాక్టివేట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. దీని ద్వారా మీరు టోల్ ప్లాజా ల వద్ద చెల్లింపులు చేయలేరు. పెద్ద తలనొప్పిగా అయి జరిమానా పడే అవకాశం కూడా ఉంది. అదనంగా మీరు డబ్బు పట్టుకుని వెళ్లిన అన్ని టోల్ ప్లాజాల వద్ద నగదు చెల్లింపుల విధానం అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. అందుకే ఫాస్టాగ్ లో ఎప్పటికప్పుడు కనీసం మీరు రీఛార్జ్ రూ.100 తో చేసుకోవచ్చు గరిష్టంగా వెహికల్ క్యాటగిరి పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఫాస్టాగ్ బ్యాలన్స్ చెక్ చేసుకునే విధానం..
ఫాస్టాగ్ యాప్ ద్వారా మీరు సులభంగా బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఫాస్టాగ్ యాప డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈజీగా బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ ఉన్న వివరాలు నమోదు చేసి యాప్ లోనే సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు.
బ్యాంకు వెబ్సైట్లో చెక్ చేయడం ఎలా ?
కేవలం ఫాస్టాగ్ యాప్ మాత్రమే కాదు.. మీ ఫాస్టాగ్ లింక్ ఉన్న బ్యాంకు ఖాతా ద్వారా కూడా సులభంగా బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీ డబ్బు ఎంత కట్ అయింది కూడా ఆ వెబ్సైట్లో లేదా మీ బ్యాంకు ఖాతా యాప్ ద్వారా సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి కేవలం 30 సెకండ్ల సమయం పడుతుంది.
ఇక మీ మొబైల్ ఫోన్లకు వచ్చిన ఎస్ఎంఎస్ ఆధారంగా కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు . మీ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్కు ఫాస్టాగ్ అమౌంట్ కట్ అయినప్పుడు మెసేజ్ వస్తుంది. తద్వారా సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మాత్రమే కాదు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ద్వారా కూడా ఫాస్టాగ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకుని సౌలభ్యం ఉంది. టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఉచితంగా కల్పిస్తుంది. 8884333331 అనే నెంబర్ కి కాల్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ మీ మొబైల్ ఫోన్ స్క్రీన్ఫై కనిపిస్తుంది.
ఇక మీరు ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా మీ ఫాస్టాగ్ బ్యాలెన్స్ మీ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. మీ వాహన నంబర్ ఎంటర్ చేసి 5676766 నెంబర్ కి ఎస్ఎంఎస్ పంపిస్తే మీకు ప్రస్తుతం ఉన్న మీ ఫాస్టాగ్ బ్యాలెన్స్ కనిపిస్తుంది.
