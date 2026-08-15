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గ్యాస్ సబ్సిడీ రావడం లేదా? 2 నిమిషాల్లో మొబైల్‌లో స్టేటస్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో చూడండి!

మీరు ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ వినియోగదారులయితే, ప్రభుత్వం సబ్సిడీతో కూడిన గ్యాస్ అందిస్తుందని మీకు తెలిసిందే. అయితే మీ గ్యాస్ సబ్సిడీ డబ్బులు బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అయ్యాయో లేదో మీరు మొబైల్‌లోనే సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రక్రియను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 15, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:30 AM IST
గ్యాస్ సబ్సిడీ రావడం లేదా? 2 నిమిషాల్లో మొబైల్‌లో స్టేటస్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో చూడండి!
Image Credit: LPG Gas Subsidy Status Check:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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గ్యాస్ సబ్సిడీ రావడం లేదా? 2 నిమిషాల్లో మొబైల్‌లో స్టేటస్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో చూడండి!
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