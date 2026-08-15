LPG Gas Subsidy Status Check: ఎల్పీజీ గ్యాస్ కస్టమర్ల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీని అందిస్తుండగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ సబ్సిడీని అందజేస్తూ ఉంటాయి. మీరు ఎల్పీజీ గ్యాస్ వినియోగదారులు అయితే, మీ సబ్సిడీ డబ్బులు క్రెడిట్ అయ్యాయా? లేదా? అనేది మొబైల్లోనే చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీని కోసం గ్యాస్ వినియోగదారులు MyLPG పోర్టల్లోకి లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో సబ్సిడీకి సంబంధించిన వివరాలతో పాటు, మీరు సబ్సిడీకి అర్హులో కాదో కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
ఎల్పీజీ సబ్సిడీ అంటే ఏమిటి?
గ్యాస్ సిలిండర్ వినియోగదారులకు ఆర్థిక చేయూత అందించడానికి ప్రభుత్వం సబ్సిడీతో కూడిన గ్యాస్ సిలిండర్ను అందిస్తుంది. వినియోగదారులు ముందుగా పూర్తి ధర చెల్లించిన తర్వాత, మిగిలిన సబ్సిడీ మొత్తాన్ని నేరుగా వారి బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేస్తారు. ఈ సబ్సిడీ విధానాన్ని 'పహల్ (PAHAL) స్కీమ్' అని పిలుస్తారు. పహల్ కి సంబంధించిన వివరాలను మీరు ఎప్పటికప్పుడు మీ బ్యాంక్ ఖాతా ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. మీ డబ్బులు జమ అయ్యాయో లేదో ఆన్లైన్లో చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా ఉంది.
ఎల్పీజీ సబ్సిడీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే విధానం..
మీరు సబ్సిడీ పొందుతున్నారో లేదో మై ఎల్పీజీ వెబ్సైట్లో మీ గ్యాస్ కంపెనీ ఆధారంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మొదటగా మై ఎల్పిజి వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేసి, అక్కడ మీ ఎల్పీజీ గ్యాస్ కంపెనీని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆన్లైన్ ఫీడ్బ్యాక్ సెక్షన్లోకి వెళ్తే, మీకు సబ్సిడీకి సంబంధించిన 'పహల్' ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ మీ బ్యాంకు ఖాతాలో డబ్బులు జమ అయ్యాయో లేదో చూడవచ్చు. ఒకవేళ 'సబ్సిడీ నాట్ రిసీవ్డ్' అని కనిపిస్తే, డబ్బులు క్రెడిట్ కాలేదని అర్థం. మీరు మీ ఎల్పిజి ఐడి లేదా రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ ద్వారా కూడా సబ్సిడీ స్టేటస్ను స్క్రీన్ పై చూడవచ్చు.
ఎల్పీజీ ఐడీ అంటే ఏమిటి?
ఎల్పీజీ ఐడీ అనేది మీ గ్యాస్ కనెక్షన్కు అనుసంధానించబడిన ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్. దీని ద్వారా మీరు ఆన్లైన్లో మీ స్టేటస్ను సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఎల్పీజీ ఐడీ మీ గ్యాస్ ఏజెన్సీ డాక్యుమెంట్లలో కనిపిస్తుంది. ఎల్పీజీ కంపెనీ కస్టమర్ పోర్టల్ లేదా సర్వీస్ ఛానల్ ద్వారా కూడా ఈ సేవలను పొందవచ్చు.
బ్యాంకు ద్వారా ఎల్పీజీ సబ్సిడీ స్టేటస్..
మీరు బ్యాంక్ ఖాతా ద్వారా కూడా ఎల్పీజీ స్టేటస్ను తెలుసుకోవచ్చు. దీని కోసం మీ బ్యాంక్ మొబైల్ యాప్ను ఓపెన్ చేసి, నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ను క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ ఎల్పీజీ సబ్సిడీకి సంబంధించిన ఎంట్రీలు ఉంటాయి. మీరు క్రెడిట్ ఎంట్రీలలో 'LPG' లేదా 'DBTL' అని వెతికితే సబ్సిడీ వివరాలు కనిపిస్తాయి.
సబ్సిడీ ఎందుకు రాదు?
కొందరికి గ్యాస్ సబ్సిడీ రాకపోవచ్చు. ఇది కేవలం అర్హత ఉన్న వారికి మాత్రమే లభిస్తుంది. బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు సరిగా లేకపోవడం, డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా డబ్బులు జమ కాకపోవడం, లేదా ఆధార్-బ్యాంక్ ఖాతా లింకింగ్లో సమస్యలు ఉండటం వల్ల సబ్సిడీ రాకపోవచ్చు. అలాగే మొబైల్ నంబర్ మార్చడం లేదా ఇ-కేవైసీ పెండింగ్లో ఉండటం వల్ల కూడా సబ్సిడీ లభించకపోవచ్చు.
అటువంటి సందర్భంలో, వెంటనే మీ ఎల్పీజీ కంపెనీ కస్టమర్ సర్వీస్ లేదా గ్యాస్ ఏజెన్సీని సంప్రదించాలి. మీ ఎల్పీజీ గ్యాస్ కనెక్షన్ వివరాలు, ఐడి, రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్, కన్జ్యూమర్ నంబర్, బ్యాంకు వివరాలు, సిలిండర్ బుకింగ్ సమాచారంతో విచారిస్తే, డబ్బులు ఎందుకు జమ కాలేదో మీకు తెలుస్తుంది. సబ్సిడీ వివరాలను కేవలం అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా మాత్రమే చెక్ చేయండి. మీ ఓటీపీ, బ్యాంక్ పిన్, ఏటీఎం పిన్ లేదా యుపిఐ (UPI) పిన్లను ఎవరికీ షేర్ చేయకండి. ఆన్లైన్లో ఇలా చెక్ చేసుకోవడం వల్ల గ్యాస్ ఏజెన్సీకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా, నేరుగా ఆన్లైన్లోనే ఫిర్యాదు కూడా చేయవచ్చు.
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