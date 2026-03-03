English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ నిధి బ్యాలెన్స్‌ చెక్‌ చేయాలా? మొబైల్‌లో ఇలా సింపుల్‌ చెక్‌ చేసుకోండి..!

PM Kisan 22nd Installment Status Check: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన రూ.2000 కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు 21వ విడతలు విడుదల చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం 22వ విడతకు సన్నద్ధమవుతోంది. అయితే ఎలాంటి ఓటీపీ లేకుండా సులభంగా మీ మొబైల్ లోనే పీఎం కిసాన్ నిధులు క్రెడిట్ అయ్యాయా? బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 3, 2026, 01:18 PM IST

PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ నిధి బ్యాలెన్స్‌ చెక్‌ చేయాలా? మొబైల్‌లో ఇలా సింపుల్‌ చెక్‌ చేసుకోండి..!

PM Kisan 22nd Installment Status Check: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. ప్రతి ఏడాది మూడు విడుదల రైతుల ఖాతాలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా జమ చేస్తుంది. ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు 21వ విడత నిధులు మంజూరు చేసింది. ఇక 22వ విడత రూ.2000 రైతుల ఖాతాలో జమ చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతోంది. ప్రతి ఏడాది మూడు దఫాల్లో రూ.2000 అలా మొత్తంగా రూ.6000 రైతుల ఖాతాలో కేంద్ర ప్రభుత్వం జమ చేస్తుంది.

 ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన రైతుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో ప్రారంభించింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు రైతులకు సాగు ఖర్చులకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ప్రధానంగా చిన్న కారు రైతులకు ఈ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారు. అయితే హోలీకి ముందుగానే ఈ 22వ విడత నిధులు మంజూరు అవుతాయని రైతులు ఎదురు చూశారు. కానీ ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అయితే ఈ నెలలో 22వ విడత కచ్చితంగా విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం. 

ఈకేవైసీ..
ఈ విడత నిధులు పొందాలంటే ముందుగానే రైతులు ఈకేవైసీ పూర్తి కొని ఉండాలి. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన పథకానికి కావాల్సిన అర్హత కూడా కలిగి ఉండాల్సిందే. లేకపోతే రైతులు ఈ పథకానికి అర్హులు కాదు. డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా లబ్ధిదారుల ఖాతాలో రూ. 2000 జమ అవుతాయి. మీ బ్యాంకుకు వెళ్లి డైరెక్ట్‌ బెనిఫిట్‌ ట్రాన్స్‌ఫర్‌ ద్వారా చేసుకోవాలి. దీంతోపాటు ఈకేవైసీ ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలి. ఇది ఆన్‌లైన్, ఆఫ్ లైన్ రెండు విధాలు అందుబాటులో ఉంది.

Also Read: మా సంగీత్‌ నైట్‌.. కాళ్ల నొప్పి, కన్నీళ్లు వచ్చే వరకు ఫుల్‌ ఎంజాయ్‌: VD

Also Read: లారీ డ్రైవర్‌ను పెళ్లి చేసుకోవాలనే కోరిక.. ప్రియుడినే హత్య చేసిన ప్రముఖ టీవీ నటి ఊర్మిళ, 12 రోజుల తర్వాత..!

పీఎం కిసాన్ నీది బెనిఫిషరీ లిస్ట్ చెక్ చేసుకునే విధానం..
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ యోజన అధికారిక వెబ్‌సైట్ అయిన https://pmkisan.gov.in/ ఓపెన్‌ చేయాలి. అందులో బెనిఫిషియరీ లిస్ట్ ఎంపిక చేసుకోవాలి. అక్కడ మీ రాష్ట్రం, జిల్లా, సబ్ డిస్ట్రిక్ట్ ,బ్లాక్, విలేజ్ ఎంపిక చేసుకొని చివరిగా సబ్మిట్ చేస్తే ఇందులో మీ పేరు ఉందా? లేదా? సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. 

పీఎం కిసాన్ నిధులు మిస్డ్ కాల్ ద్వారా చెక్ చేసుకునే విధానం..
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ డబ్బులు మిస్డ్ కాల్ రూపంలో కూడా మీరు సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. అందులో నుంచి 155733 నెంబర్‌కు ఒక మిస్ కాల్ ఇవ్వాలి. అప్పుడు మీకు వెంటనే కాల్ బ్యాక్ వస్తుంది. అక్కడ మీ ఆధార్ నంబర్‌తో మీరు తెలుసుకోవచ్చు.

 

Trending News