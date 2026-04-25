PM Kisan: రైతులకు గుడ్ న్యూస్.. పీఎం కిసాన్ 23వ విడత డేట్ ఫిక్స్, ఆ పనులు చేస్తేనే డబ్బులు వస్తాయి!

PM Kisan 23rd Installment Update: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి విడుత రూ. 2000 రైతుల ఖాతాలో నేరుగా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా జమవుతుంది. అయితే 23వ విడత నిధుల కోసం ప్రస్తుతం రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ విడత నిధులు జులై నెలలో క్రెడిట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే అధికారికంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
అయితే ఈ నిధులు పొందాలంటే రైతులు ముందుగానే కొన్ని పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి. లేకపోతే నిధులు పొందలేరు. మీ బ్యాంకు డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ యాక్టివ్ గా ఉందో లేదో ముందుగానే చెక్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే డబ్బులు క్రెడిట్ కావు. ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందాలంటే ఈ కేవైసీ కూడా తప్పనిసరి. ఇది ఆన్లైన్లో పూర్తి చేసుకోవొచ్చు. https://pmkisan.gov.in/ లో మీరు ఇంట్లోనే కూర్చొని కేవైసీ యాక్టివ్ చేయవచ్చు. లేదా కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ కు వెళ్తే కూడా వాళ్ళు ఈ సర్వీస్ అందజేస్తారు.
మీ మొబైల్ నెంబర్ కూడా యాక్టివ్ గా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. పీఎం కిసాన్ నిధులు ఎప్పటికప్పుడు మొబైల్ మెసేజ్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ఆన్లైన్లో స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా ఉంది. పీఎం కిసాన్ యాప్తపాటు అధికారిక వెబ్సైట్ https://pmkisan.gov.in/ లో కూడా మీరు మీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఫార్మర్ కార్నర్ ఎంపిక చేసుకొని మీ గ్రామం, జిల్లా, వార్డు వంటివి ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా రైతులకు రూ.6000 వారి ఖాతాలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా జమవుతాయి. అంటే ప్రతి విడుత రూ.2000 చొప్పున రైతుల ఖాతాలో జమ అవుతున్నాయి. ఇవి వారి సాగు ఖర్చులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. ప్రధానంగా నాలుగు నెలలకు ఒకసారి నిధులు మంజూరు చేస్తారు. ప్రస్తుతం రైతులు 23వ విడత నిధుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈ పనులు ముందుగా పూర్తి చేసుకున్న వారికి మాత్రమే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా నిధులు మంజూరు అవుతాయి.
మీరు అర్హుల ఇలా చెక్ చేసుకోండి..
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సంబంధించిన యోజనకు మీరు అర్హుల ఆన్లైన్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. రూ.10000 అంతకుమించి పింఛన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఈ పథకానికి అర్హులు కాదు. అంతే కాదు కుటుంబంలో కేవలం ఒకరికి మాత్రమే ఈ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ యోజన వర్తిస్తుంది. సరైన భూరికార్డులు ఉన్నవారికి మాత్రమే ఈ పథకం వర్తింపు చేస్తున్నారు.
