PM Kisan Status Check Umang App: మన దేశంలోని రైతులకు ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సామాన్ నిధియోజన ఒక గొప్ప ఊరటనిస్తోంది. రైతుల సంక్షేమం కోసం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది రైతులు ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. ప్రతి ఏడాది రైతులకు రూ. 6,000 అందిస్తారు. దీనిని ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి రూ. 2,000 చొప్పున నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లోకి (DBT ద్వారా) జమ చేస్తారు. ప్రస్తుతం రైతులు 24వ విడత విడుదల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అధికారిక వెబ్సైట్ pmkisan.gov.inలో ఈ వివరాలను చూడవచ్చు, అయితే ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా మీ ఫోన్ నుండే సులభంగా చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా కల్పించారు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ముందుగా, మీ ఫోన్లోని గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా ఆపిల్ యాప్ స్టోర్ నుండి 'ఉమాంగ్' యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. మీ మొబైల్ నంబర్తో లాగిన్ అయిన తర్వాత, సెర్చ్ ఆప్షన్లో 'PM Kisan' అని టైప్ చేయాలి. అప్పుడు కనిపించే 'PM Kisan Services' లింక్ను క్లిక్ చేస్తే, 'Beneficiary Status' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ మీ ఆధార్ నంబర్, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత 'Get Data' క్లిక్ చేయగానే, మీ పూర్తి సమాచారం మరియు బెనిఫిషియరీ స్టేటస్ ఫోన్ స్క్రీన్ పై కనిపిస్తుంది.
ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా అనేక సేవలను సులభంగా పొందవచ్చు. పీఎం కిసాన్ స్టేటస్తో పాటు మహిళలు, పిల్లలు, విద్యార్థుల కోసం ఉన్న పథకాలు, రేషన్ కార్డు వివరాలు, జనన-మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాలు, పాస్పోర్ట్, పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ , పీఎం ఆవాస్ యోజన వంటి వివరాలను కూడా ఈ యాప్ ద్వారా సులభంగా పొందవచ్చు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరి ఫోన్లో ఈ యాప్ ఉండటం మంచిది.
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి ద్వారా రైతులు ఏడాదికి రూ. 6,000 పొందుతున్నారు. ఇది వారి సాగు ఖర్చులకు ఎంతో తోడ్పడుతోంది. అయితే, ఈ పథకానికి ఒక కుటుంబంలోని ఒకరు మాత్రమే అర్హులు. కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, అలాగే రూ. 10,000 పైగా పెన్షన్ పొందే వారు ఈ పథకానికి అర్హులు కారు. కేవలం చిన్న, సన్నకారు రైతులు మాత్రమే దీనిని పొందుతారు. ప్రతి విడతలో రూ. 2,000 నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లోకి జమ అవుతాయి. ఇప్పటివరకు 23 విడతలు విడుదలయ్యాయి. ప్రస్తుతం రైతులు 24వ విడత కోసం వేచి చూస్తున్నారు. ఈ నిధులు 2026 అక్టోబర్లో నవరాత్రుల సమయానికి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది, అయితే దీనికి సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన ఇంకా రాలేదు.
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