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మీ ఫోన్‌లోనే పీఎం కిసాన్‌ స్టేటస్.. ఉమాంగ్‌ యాప్‌ ద్వారా చెక్ చేసుకునే సింపుల్ స్టెప్స్!

పీఎం కిసాన్ ద్వారా నిధులు పొందే రైతులకు ఒక శుభవార్త! ఇకపై మీ ఖాతాలో డబ్బులు జమ అయ్యాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఫోన్‌లో ఉమాంగ్ యాప్ ఉంటే చాలు, సులభంగా పిఎం కిసాన్ స్టేటస్‌ను తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇవే.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 06, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:51 PM IST
మీ ఫోన్‌లోనే పీఎం కిసాన్‌ స్టేటస్.. ఉమాంగ్‌ యాప్‌ ద్వారా చెక్ చేసుకునే సింపుల్ స్టెప్స్!
Image Credit: PM Kisan Status Check Umang App:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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