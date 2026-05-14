Know Your Train Ticket Will Get Confirmed or Not: ఇటీవలే భారతీయ మంత్రిత్వ శాఖ మొబైల్ అప్లికేషన్ను ప్రారంభించింది అదే రైల్వేవన్ యాప్. ఇది ఆన్లైన్ టికెట్ రిజర్వేషన్. అన్ని రైల్వే సేవలను ఒకే గొడుగు కిందికి తీసుకురావడానికి ఈ యాప్ ను ప్రారంభించింది రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ. అయితే మీరు టికెట్ రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి రైల్వన్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అయితే వెయిటింగ్ లిస్టులో ఉన్న టికెట్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోతుందా? లేదా? కూడా తెలుసుకోవచ్చు. అదనంగా ఇప్పుడు ఈ యాప్ AI ఆధారంగా కూడా మన టికెట్ కన్ఫర్మేషన్ తెలియజేస్తుంది. ఇందులోని వెయిటింగ్ లిస్టు కన్ఫర్మ్ అయ్యే ఛాన్స్ 53 శాతం నుంచి 94 శాతం వరకు తెలియజేస్తుంది. తద్వారా మీరు టికెట్ కన్ఫర్మ్ అవుతుందా లేదా తెలుసుకోవచ్చు.
రైల్ వన్ యాప్ ఆన్లైన్ టికెట్స్ బుకింగ్ కి రైలు ప్రయాణికులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. దీంతో అన్ రిజర్వ్డ్ లేదా జనరల్ క్లాస్ టికెట్లు రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రైల్వే యాప్ పరిచయం చేసే ముందు ఎన్నో అప్లికేషన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. తద్వారా ఆన్లైన్లో జనరల్ క్లాస్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. ఈ యాప్ ద్వారా టికెట్ కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇందులో ట్రైన్ లైవ్ లొకేషన్, ఆన్లైన్ కంప్లైంట్, రైలు మదద్ హెల్ప్ లైన్ సేవలు కూడా పొందవచ్చు. అయితే మీరు అన్ రిజర్వ్డ్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవడం వల్ల అదనంగా 3 శాతం డిస్కౌంట్ కూడా ఇందులో లభిస్తుంది.
భారతీయ రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటికే రైలు ప్రయాణికుల కోసం ఎన్నో సౌలభ్యాలు తీసుకువచ్చింది. అయితే 40 పైబడిన ప్యాసింజర్ రిజర్వేషన్ సిస్టం కూడా మోడనైజ్ చేస్తోంది. ఈ రైల్వేను రాను రాను అప్డేట్ చేస్తూ వస్తోంది. ఇక రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవి కూడా రైలు ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఆదేశించారు. ప్రధానంగా రైల్వే కన్ఫర్మేషన్ ప్రిడిక్షన్ కూడా ఈ ఫీచర్లో భాగంగానే పరిచయం చేశారు. మీరు వెయిటింగ్ లిస్టులో ఉన్న టికెట్లను గతంలో కేవలం కూడా 53 శాతం వరకు మాత్రమే చూపించేది. ప్రస్తుతం 94 శాతం వరకు మీరు వెయిటింగ్ లిస్ట్ కన్ఫర్మ్ అవుతుందా లేదా తెలుసుకోవచ్చు.
RailOne యాప్తో రైల్వే కొత్త రిజర్వేషన్ విధానమే మారిపోయింది. అతి పెద్ద డిజిటల్ విప్లవంగా కూడా దీని పరిగణిస్తున్నారు. ప్రయాణికులు టికెటింగ్ సమాచారం ఇతర సేవల్లో కూడా ఈ ప్లాట్ ఫారం ఎంతో ఆవశ్యకంగా మారబోతుంది. మొత్తం రైల్వే సేవలను ఒకే యాప్ లో సులభంగా రైలు ప్రయాణికులు పొందవచ్చు. ప్రధానంగా కొంతమంది రైలు ప్రయాణికులకు పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది. సీటు లభించడం కష్టతరంగా అవుతోంది. కొన్ని మార్గాల్లో రిజర్వేషన్లు ప్రారంభమైన వెంటనే అన్ని సీట్లు నిండిపోతాయి. ఈ రైల్వే యాప్ ద్వారా మీరు సీటు కన్ఫర్మ్ పొందుతారో లేదా తెలుసుకోవచ్చు.
