IRCTC App: భారతీయ రైల్వే అనేది అతిపెద్ద రవాణా వ్యవస్థ, అందుకే ఎక్కువ మంది రైలు ప్రయాణాన్ని ఎంచుకుంటారు. సుదీర్ఘ ప్రయాణాల్లో హాయిగా ఉండటానికి స్లీపర్ లేదా ఏసీ ఆప్షన్లతో సులభంగా ప్రయాణించవచ్చు, ధరలు కూడా సాధారణంగానే ఉంటాయి. అయితే భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణిస్తుంటారు. రైలు ప్రయాణానికి రిజర్వేషన్లు రెండు నెలల ముందుగానే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే ఎమర్జెన్సీ కోసం తత్కల్ టిక్కెట్లు కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే, టిక్కెట్ కేటాయింపులో కొన్ని సార్లు మీ టికెట్లు వెయిటింగ్ లిస్టు లేదా RAC రావచ్చు. అయితే రైలు కోచ్లో ఎన్ని సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయో మీ స్మార్ట్ఫోన్లో సులభంగా తెలుసుకునే సదుపాయం ఉంది. దీనివల్ల మీ టికెట్ కన్ఫర్మ్ అయిందో లేదో కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఖాళీగా ఉన్న సీటును తమకు కేటాయించమని టీటీని కోరవచ్చు.ఔ
దీని కోసం మీ వద్ద IRCTC యాప్ ఉంటే సరిపోతుంది. ప్రయాణికులు తాము ఎంచుకున్న రైలు వివరాలను, రిజర్వేషన్ స్థితిని సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే ప్రయాణ నియమాల గురించి , ట్రావెలింగ్ టికెట్ ఎగ్జామినర్ను (TTE) ఎలా కాంటాక్ట్ చేయాలో కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
IRCTC యాప్లో ప్రయాణికులకు ఉపయోగపడే 'చార్ట్ లేదా వేకెన్సీ' ఫీచర్ ఉంది. ఇది ఏ క్లాస్లో, ఏ కోచ్లో సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయో చూపిస్తుంది. చార్ట్ తయారీ తర్వాత ఖాళీగా ఉన్న సీట్ల వివరాలను మొబైల్ ద్వారానే సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు.
IRCTC చార్ట్ ఫీచర్..
ఈ IRCTC చార్ట్ ఫీచర్ ద్వారా ప్రయాణికులు కోచ్లో ఏ కేటగిరీలో సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. దీనివల్ల వెయిటింగ్ లిస్ట్ లేదా RAC టికెట్లు ఉన్నవారు ప్రయాణ సమయంలో టికెట్ పొందవచ్చు. TTE సహాయంతో తమ సీటును రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు.
IRCTC యాప్ ద్వారా వేకెన్సీని తెలుసుకోవడం ఎలా?
ముందుగా IRCTC రైల్ యాప్ను ఓపెన్ చేసి, మీ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వండి. హోమ్ పేజీలో వివిధ సర్వీసులు కనిపిస్తాయి. అక్కడ 'మోర్ మెనూ' ఎంచుకుంటే 'చార్ట్ లేదా వేకెన్సీ' ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ మీ రైలు నంబర్, బోర్డింగ్ స్టేషన్ వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత 'గెట్ ట్రైన్ చార్ట్' పై క్లిక్ చేస్తే, ఏ క్లాస్? ఏ కోచ్లో ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయో వివరాలు కనిపిస్తాయి.
మొబైల్ ఫోన్లో ఖాళీ సీట్లు చూడవచ్చా?
మీ దగ్గర స్మార్ట్ఫోన్, ఇంటర్నెట్ ఉంటే రైలు సీట్ల వివరాలను సులభంగా చూడవచ్చు. దీని కోసం మీరు రైల్వే స్టేషన్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. సాధారణంగా రైలు బయలుదేరడానికి కొన్ని గంటల ముందు చార్ట్ సిద్ధమవుతుంది. చార్ట్ ఫైనల్ స్టేటస్ కూడా ఈ ఫీచర్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
రైలు బయలుదేరిన తర్వాత కూడా ప్రయాణ సమయంలో ఖాళీగా ఉన్న సీట్లను చెక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఖాళీ సీటు కనిపించినంత మాత్రాన అది మీకు రిజర్వ్ అయినట్లు కాదు. ఒకవేళ మీరు వెయిటింగ్ లిస్ట్ లేదా RACలో ఉన్నట్లయితే, వెంటనే TTEని కలిసి మీ టికెట్ చూపించి, అందుబాటులో ఉన్న సీటును కేటాయించమని కోరవచ్చు.
రైలు ప్రయాణ సమయంలో TTE టికెట్లు చెక్ చేయడమే కాకుండా, ఖాళీగా ఉన్న సీట్లను నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. ప్రయాణికులు ప్రయాణం చేయని సందర్భంలో, రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం ఆ సీట్లను వేరే వారికి కేటాయించే బాధ్యత TTEదే. ఒక్కోసారి సీటు ఖాళీగా ఉన్నా టికెట్ కన్ఫర్మ్ కాకపోవచ్చు. ఎమర్జెన్సీ అవసరాల కోసం, VIPలు, వృద్ధులు లేదా రైల్వే సిబ్బంది కోసం కొన్ని ప్రత్యేక కేటగిరీలలో సీట్లను ఖాళీగా ఉంచాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ సీటు వెయిటింగ్ లిస్టులో ఉండి కన్ఫర్మ్ కాకపోతే, మొదట చార్ట్ సిద్ధమయ్యే వరకు వేచి ఉండండి. ఆ తర్వాత 'చార్ట్ లేదా వేకెన్సీ' సెక్షన్లో వివరాలు చూసి, వెంటనే TTEని కలిసి అందుబాటులో ఉన్న సీటును కేటాయించమని కోరండి.
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