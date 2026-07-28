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ట్రైన్‌లో ఖాళీ సీట్లు ఎలా చూడాలో తెలుసా? IRCTC యాప్‌లో సులభమైన ప్రాసెస్ ఇదిగో!

IRCTC కొత్త వెబ్‌సైట్ జూలై 15వ తేదీ నుండి అందుబాటులోకి వచ్చిందని మీకు తెలుసు. ఈ కొత్త వెర్షన్‌తో IRCTC వినియోగదారులు రైలు కోచ్‌లో ఎన్ని సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయో కూడా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. మీ స్మార్ట్‌ఫోన్ ద్వారా కొన్ని సింపుల్ స్టెప్స్‌తో ఈ వివరాలను తెలుసుకునే సౌలభ్యం కల్పించారు. ఆ పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 28, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:15 AM IST
ట్రైన్‌లో ఖాళీ సీట్లు ఎలా చూడాలో తెలుసా? IRCTC యాప్‌లో సులభమైన ప్రాసెస్ ఇదిగో!
Image Credit: IRCTC App:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ట్రైన్‌లో ఖాళీ సీట్లు ఎలా చూడాలో తెలుసా? IRCTC యాప్‌లో సులభమైన ప్రాసెస్ ఇదిగో!
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