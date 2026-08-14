LPG Cylinder e-KYC Alert: సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది. ఆగస్టు 16వ తేదీ లోపు ఎల్పీజీ గ్యాస్ వినియోగదారులు తప్పనిసరిగా ఈ ఈ-కేవైసీని పూర్తి చేయాలి. లేని పక్షంలో, మీకు సిలిండర్ సబ్సిడీ ధరలో లభించదు. వినియోగదారులు గ్యాస్ ఏజెన్సీకి వెళ్లి దీనిని పూర్తి చేయవచ్చు లేదా ఇంట్లోనే మొబైల్ ద్వారా ఆధార్ ఫేస్ (Aadhaar Face) అధికారిక కంపెనీ యాప్ ఉపయోగించి సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు. ఆధార్ అథెంటికేషన్ ద్వారా ఈ ప్రక్రియ చాలా తేలికగా జరుగుతుంది.
గత కొన్ని రోజులుగా గ్యాస్ కంపెనీలు ఈ ఈ-కేవైసీని పూర్తి చేయాలని వినియోగదారులను హెచ్చరిస్తున్నాయి. ఆగస్టు 16వ తేదీ తుది గడువు కాబట్టి, ఈ లోపు దీనిని పూర్తి చేయడం ముఖ్యం. ఏజెన్సీకి వెళ్లలేని వారు మొబైల్ ద్వారానే ఈ పనిని ముగించుకోవచ్చు.
ఈ ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయని పక్షంలో గ్యాస్ సప్లై నిలిపివేస్తామని కూడా కొన్ని సంస్థలు హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి. కాబట్టి, వెంటనే ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి. గ్యాస్ ఏజెన్సీ లేదా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆఫీస్కు వెళ్లడం ఇబ్బందిగా అనిపించే వారికి, లేదా సమయం లేక ఇబ్బంది పడే వారికి ఇంట్లోనే మొబైల్ ద్వారా ఈ సదుపాయం ఉంది. మీరు ఏ గ్యాస్ కంపెనీ వినియోగదారులైనా, ఇంట్లోనే ఆధార్ ఫేస్ ద్వారా ఈ ఈ-కేవైసీని పూర్తి చేయవచ్చు.
ఇండెన్ గ్యాస్ వినియోగదారుల కోసం..
మీరు ఇండెన్ గ్యాస్ వినియోగదారులు అయితే, మొదట 'ఇండియన్ ఆయిల్ వన్' యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. మీ మొబైల్ నంబర్తో లాగిన్ అయ్యి, ఓటీపీ వెరిఫై చేసిన తర్వాత, ఆధార్ అథెంటికేషన్ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. అక్కడ మీ 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్ను నమోదు చేయాలి. అవసరమైన అనుమతులు ఇచ్చి, 'క్యాప్చ ఫేస్' లేదా 'స్కాన్ ఫేస్' అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు కెమెరా ముందు మీ ముఖాన్ని చూపిస్తూ ఆధార్ ఫేస్ ద్వారా సులభంగా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయవచ్చు. దీని కోసం మీరు 'ఆధార్ ఫేస్' యాప్ను కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత గ్రీన్ టిక్ కనిపిస్తుంది.
హెచ్పీ గ్యాస్ వినియోగదారులు..
మీరు హెచ్పీ, భారత్ గ్యాస్ వినియోగదారులు అయితే, మీ మొబైల్లో 'Hello BPCL' అనే యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా ఆధార్ ఫేస్ ద్వారానే ప్రక్రియను ముగించవచ్చు. మీ గ్యాస్ కనెక్షన్కు అనుసంధానించబడిన మొబైల్ నంబర్తో లాగిన్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత ఆధార్ అథెంటికేషన్ ఆప్షన్ను ఎంచుకుని, 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్ను నమోదు చేయాలి. అనంతరం స్క్రీన్ పై వచ్చే సూచనలను పాటిస్తూ, కెమెరా ముందు ముఖాన్ని చూపించి స్కాన్ చేయాలి. అయితే, యాప్ మెనూ లేదా ఆప్షన్లలో ఏవైనా మార్పులు ఉండవచ్చు కాబట్టి, అధికారిక యాప్నే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారో లేదో ఒకసారి సరిచూసుకోండి. అనధికారిక వెబ్సైట్ల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి, కేవలం అధికారిక వెబ్సైట్లను లేదా యాప్లను మాత్రమే వాడండి. ఇలా ఇంట్లోనే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అనుసరిస్తే, గ్యాస్ వినియోగదారులు ఎంతో సులభంగా ఈ-కేవైసీని పూర్తి చేయవచ్చు.
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