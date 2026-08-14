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గ్యాస్ వినియోగదారులకు 2 రోజులే గడువు.. ఏజెన్సీకి వెళ్లే పని లేకుండా మొబైల్‌లోనే ఈకేవైసీ చేసేయండి! 

గ్యాస్ వినియోగదారులకు ఒక ముఖ్యమైన హెచ్చరిక! ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి కేవలం రెండు రోజులు మాత్రమే సమయం ఉంది. గ్యాస్ ఏజెన్సీకి వెళ్లి క్యూలో నిలబడాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఇంట్లోనే మీ మొబైల్ ద్వారా సులభంగా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు. ఆ విధానం ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 14, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:22 AM IST
గ్యాస్ వినియోగదారులకు 2 రోజులే గడువు.. ఏజెన్సీకి వెళ్లే పని లేకుండా మొబైల్‌లోనే ఈకేవైసీ చేసేయండి! 
Image Credit: LPG Cylinder e-KYC Alert:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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