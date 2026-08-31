Converting Credit Card Purchases to EMI: క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లుల భారం భరించలేని వారికి ఇది ఒక బంపర్ గుడ్ న్యూస్. మీరు చేసిన పెద్ద మొత్తంలో కొనుగోళ్లు మీపై అదనపు భారం కాకుండా ఉండాలంటే, వాటిని సులభంగా ఈఎంఐగా మార్చుకోవచ్చు. దీనివల్ల ప్రతి నెలా కొంత మొత్తాన్ని మాత్రమే చెల్లిస్తూ ఆ బాధ్యత నుండి బయటపడవచ్చు. ప్రస్తుతం చాలా బ్యాంకులు ఈ సదుపాయాన్ని అందిస్తున్నాయి. మీరు మొబైల్ యాప్స్, నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా కస్టమర్ కేర్ ద్వారా కూడా మీ క్రెడిట్ కార్డ్ కొనుగోళ్లను ఈఎంఐగా మార్చుకోవచ్చు. ఆ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం.
క్రెడిట్ కార్డ్ కొనుగోళ్లను ఈఎంఐగా మార్చుకోవడం ఎలా?
మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చేసిన ఏ కొనుగోలునైనా ఈఎంఐగా మార్చుకోవచ్చు. మొదట మీ మొబైల్ ఫోన్లో బ్యాంకింగ్ యాప్ను ఉపయోగించండి లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ పోర్టల్ ద్వారా ఈ పని చేయవచ్చు. క్రెడిట్ కార్డ్ సెక్షన్లోకి వెళ్తే మీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కనిపిస్తాయి. అక్కడ మీరు ఏ కొనుగోలును మార్చాలనుకుంటున్నారో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ను ఎంచుకుని, 'కన్వర్ట్ టు ఈఎంఐ' (Convert to EMI) ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేయండి. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఈఎంఐకి అర్హత కలిగి ఉంటే వెంటనే కన్వర్ట్ అవుతుంది.
ఈఎంఐ గడువు..
ఈఎంఐ గడువును ఎంచుకోవడం చాలా కీలకం. ఇది బ్యాంకుల నిబంధనలను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. రీపేమెంట్ పీరియడ్ సాధారణంగా 3 నుండి 24 నెలల వరకు ఉండవచ్చు. ఈఎంఐని ఫైనలైజ్ చేసే ముందు వడ్డీ రేటు, ప్రాసెసింగ్ ఫీజు వంటి వివరాలను తప్పక పరిశీలించాలి. కొన్నిసార్లు నిర్ణీత మొత్తానికి ఫ్లాట్ రేట్ చార్జీలు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి అన్ని వివరాలను క్షుణ్ణంగా చూసుకున్న తర్వాతే ఈఎంఐగా మార్చుకోవాలి.
కస్టమర్ కేర్ ద్వారా..
ఒకవేళ నెట్ బ్యాంకింగ్లో మీకు ఈఎంఐ ఆప్షన్ కనిపించకపోతే, నేరుగా మీ బ్యాంక్ కస్టమర్ కేర్ను సంప్రదించవచ్చు. వారు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఈఎంఐకి అర్హత పొందుతుందో లేదో తనిఖీ చేసి, పూర్తి ప్రక్రియను మీకు వివరిస్తారు.
ఏయే కొనుగోళ్లను ఈఎంఐగా మార్చవచ్చు?
ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, క్రెడిట్ కార్డుపై చేసే ప్రతి కొనుగోలు ఈఎంఐగా మారదు. బ్యాంకులు ఒక కనిష్ట కొనుగోలు పరిమితిని నిర్ణయిస్తాయి. ఉదాహరణకు, మీరు రూ. 2,000 నుండి రూ.5,000 కంటే ఎక్కువ కొనుగోలు చేస్తేనే ఈఎంఐ సౌకర్యం ఉండవచ్చు. ఈ నిబంధన బ్యాంక్, కార్డును బట్టి మారుతూ ఉంటుంది.
ఏవి ఈఎంఐగా మారవు?
బ్యాంకు పాలసీల ప్రకారం కొన్ని లావాదేవీలు ఈఎంఐలోకి మారవు. ప్రధానంగా నగదు ఉపసంహరణ జువెలరీ కొనుగోళ్లు, క్యాష్ విత్డ్రా వంటివి ఈఎంఐగా మారవు. కాబట్టి మీ క్రెడిట్ కార్డ్ నిబంధనలను తెలుసుకున్న తర్వాతే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
వడ్డీ రేటు..
ఈఎంఐ అంటే వడ్డీ ఉండదు అనే భ్రమలో ఉండకండి. బ్యాంకులు దీనికి సంబంధించి వడ్డీ, ప్రాసెసింగ్ ఫీజులను వసూలు చేస్తాయి. ఈ ప్లాన్లు బ్యాంకుని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. అయితే, మొత్తాన్ని ఒకేసారి చెల్లించే కంటే నెలకు కొంత చొప్పున చెల్లిస్తుండటం వల్ల మీకు భారం తక్కువగా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి కన్వర్ట్ చేసే ముందు మీరు చెల్లించాల్సిన మొత్తం ఎంత అవుతుందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి