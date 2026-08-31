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క్రెడిట్‌కార్డ్ బిల్లు కట్టలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారా? పర్చేజ్‌లను సులువుగా EMIగా మార్చే సింపుల్ స్టెప్స్!  

మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ ఉపయోగిస్తూ అందులో భారీ మొత్తంలో ఏదైనా వస్తువులను కొనుగోలు చేసి ఉంటే, ఆ బిల్లులు చెల్లించలేక ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి ఒక మంచి వార్త ఉంది. మీ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లును సులభంగా ఈక్వయిటెడ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లేదా ఈఎంఐగా మార్చుకునే అవకాశం ఉంది. ఆ విధానం గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 31, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:26 PM IST
క్రెడిట్‌కార్డ్ బిల్లు కట్టలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారా? పర్చేజ్‌లను సులువుగా EMIగా మార్చే సింపుల్ స్టెప్స్!  
Image Credit: Converting Credit Card Purchases to EMI:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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