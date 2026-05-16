Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /AP ICET Results 2026: ఏపీ ఐసెట్ ఫలితాలు విడుదల చేసిన మంత్రి లోకేశ్.. 91 శాతం మంది పాస్, డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే!

AP ICET Results 2026: ఏపీ ఐసెట్ ఫలితాలు విడుదల చేసిన మంత్రి లోకేశ్.. 91 శాతం మంది పాస్, డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే!

Download AP ICET Results 2026 Score Card: MCA, MBA కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి నిర్వహించిన APICET ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. మొత్తం 23,198 మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాయగా 21,205 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించినట్లు మంత్రి లోకేష్ రిజల్ట్స్ విడుదల సందర్భంగా వెల్లడించారు. పాసైన విద్యార్థులకు ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ వెబ్‌సైట్‌ cets.apsche.ap.gov.in లో ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐసెట్ పరీక్ష ఫలితాలను మంత్రి లోకేష్ ఈరోజు విడుదల చేశారు. ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు గాను ఏపీ ఐసెట్ పరీక్ష నిర్వహించారు. మొత్తం 23, 198 మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాయగా.. అందులో 21,205 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. పాసైన విద్యార్థులకు మంత్రి లోకేష్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 16, 2026, 01:57 PM IST|Updated: May 16, 2026, 02:15 PM IST
AP ICET Results 2026: ఏపీ ఐసెట్ ఫలితాలు విడుదల చేసిన మంత్రి లోకేశ్.. 91 శాతం మంది పాస్, డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే!
Image Credit: Download AP ICET Results 2026 Score Card:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
నంద్యాలలో విషాదం.. ప్రమాదవశాత్తు వ్యవసాయ బావిలో పడిన 40 గేదెలు.. ఊపిరాడక 8 మృతి

నంద్యాలలో విషాదం.. ప్రమాదవశాత్తు వ్యవసాయ బావిలో పడిన 40 గేదెలు.. ఊపిరాడక 8 మృతి

Tragic Incident In Nandyal2 min ago
2

CBSC బోర్డు కీలక నిర్ణయం.. 9, 10 తరగతులకు కొత్త త్రీ-లాంగ్వేజ్ రూల్.

CBSE three language policy3 min ago
3

గుజరాత్‌ టీమ్‌కు గోల్డెన్ ఛాన్స్..గెలిస్తే అగ్రస్థానానికి, KKR ట్విస్ట్ ఇస్తుందా?

KKR Vs GT Match4 min ago
4

Thane Blue drum Murder: బైటపడ్డ మరో బ్లూడ్రమ్ ఘటన.. రొమాన్స్ కోసం ప్రియుడ్నిపిలిచి

Maharashtra21 min ago
5

CM Chandrababu naidu: సీఎం చంద్రబాబు మరోసంచలనం.. మూడో బిడ్డకు రూ. 30వేలు, నాలుగో

CM chandrababu naidu59 min ago