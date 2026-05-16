/AP ICET Results 2026: ఏపీ ఐసెట్ ఫలితాలు విడుదల చేసిన మంత్రి లోకేశ్.. 91 శాతం మంది పాస్, డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే!

Download AP ICET Results 2026 Score Card: ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సులో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఐసెట్ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. 2026 ఏపీ ఐసెట్ పరీక్ష ఫలితాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి లోకేష్ అధికారికంగా విడుదల చేశారు. అంతేకాదు, పాసైన వారికి మంత్రి శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేశారు. అధికారిక వెబ్సైట్ cets.apsche.ap.gov.in లో ఈ ఫలితాలను పొందుపరిచారు. మొత్తంగా ఏపీ ఐసెట్ పరీక్షకు 23,198 మంది విద్యార్థులు హాజరుకాగా అందులో 21,205 మంది మాత్రం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఈ పరీక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి తమ ర్యాంక్ కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఏపీ ఐసెట్ 2026 ఫలితాలను చెక్ చేసుకునే విధానం:
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐసెట్ పరీక్ష ఫలితాలు అధికారిక వెబ్సైట్లో పొందుపరిచారు. ర్యాంక్ కార్డు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, హాల్ టికెట్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా లాగిన్ అవ్వొచ్చు. అప్పుడు స్కోర్ కార్డు స్క్రీన్ పై కనిపిస్తుంది. దానిని పీడీఎఫ్ రూపంలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. కౌన్సిలింగ్ సమయంలో ఈ కాపీ తప్పనిసరి.
ఏపీ ఐసెట్ ర్యాంక్ కార్డులో మార్కులతో పాటు ర్యాంకు కూడా ఉంటుంది. ఎంబీఏ, ఎంసీఏ డిగ్రీ తర్వాత పూర్తి చేస్తారు. అందులో అడ్మిషన్స్ కావాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఐసెట్ పరీక్ష రాయాల్సిందే. అంతేకాదు, విద్యార్థులు స్కోర్ కార్డులో తమ పేరు, హాల్ టికెట్ నెంబర్, ర్యాంకు, మార్కులు సరిగా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
డిగ్రీ పూర్తి చేసిన ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి ఏపీ ఐసెట్ అనేది ఒక మైలురాయి వంటిది. మేనేజ్మెంట్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పూర్తి చేయాలంటే ఈ ఐసెట్ తప్పనిసరి. ముందుగా ర్యాంక్ కార్డు డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. లాస్ట్ మినిట్లో కౌన్సిలింగ్ లాస్ట్ మినిట్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కాకూడదని చూసుకోవాలి.ఇది కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష. ఈ పరీక్ష ఫలితాలను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
📢 APICET-2026 Results Released!
23,198 students appeared | 21,205 students qualified | 91.41% pass
Rank cards at 👉 https://t.co/IQ2oLrRu7D
Also on WhatsApp: 9552300009
Kudos to all the qualified students! 🎉#APPGECET2026 #AndhraPradesh
— Lokesh Nara (@naralokesh) May 16, 2026
అధికారిక వెబ్సైట్ cets.apsche.ap.gov.in ఓపెన్ చేసి అందులో ఏపీ ఐసెట్ 2026 ర్యాంక్ కార్డు లింక్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ లేదా హాల్ టికెట్ నెంబర్ సబ్మిట్ చేస్తే స్కోర్ కార్డు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది. దాన్ని పీడీఎఫ్ రూపంలో డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
ఇక 2026 మే 2వ తేదీన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వివిధ సెంటర్లలో ఏపీ ఐసెట్ పరీక్షలను రెండు షిఫ్టుల్లో నిర్వహించింది.
ఏపీ ఐసెట్ 2026 కోర్సు ఆధారంగా ఈ కాలేజీలో సీట్లు పొందవచ్చు.
ఏపీ ఐసెట్ 2026 ఎంబీఏ, ఎంసీఏ పరీక్షలకు అడ్మిషన్ పొందాలంటే ఐసెట్లో క్వాలిఫై అయిన వారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని టాప్ కాలేజీల్లో సీట్లు పొందవచ్చు.
ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, విశాఖపట్నం
శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ, తిరుపతి
జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజీ యూనివర్సిటీ, కాకినాడ
ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ, గుంటూరు
గీతం స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్, విశాఖపట్నం
RVR అండ్ JC కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ గుంటూరు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.