Apply Duplicate PAN Card: సాధారణంగా మీ వద్ద ఉన్న ఒరిజినల్ పాన్ కార్డు పోతే మళ్లీ కొత్తగా దరఖాస్తు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం డూప్లికేట్ పాన్ కార్డు కోసం అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లకుండానే ఆన్లైన్లో సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దేశంలో ఇన్కమ్ టాక్స్ ఫైల్ చేయడానికి, కొనుగోలు, విక్రయాలు చేయాలన్నా, లోన్స్ పొందాలన్నా లేదా బ్యాంక్ ఖాతాలు తెరవాలన్నా పాన్ కార్డు అవసరం. ఒకవేళ అది పోతే కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు, మీ వద్ద పాన్ నంబర్ ఉంటే చాలా సులభంగా ఆన్లైన్లో డూప్లికేట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుని కార్డు పొందవచ్చు.
పాన్ కార్డు పోతే ఏం చేయాలి?
పాన్ కార్డు దొంగతనం చేసినా లేదా మీరు పోగొట్టుకున్నా కంగారు పడకండి. వెంటనే మీ దగ్గరలోని పోలీస్ స్టేషన్లో FIR ఫైల్ చేయాలి. మోసగాళ్ల చేతికి వెళ్లే ముందే ఈ పని చేయడం తప్పనిసరి, లేదంటే భవిష్యత్తులో ఏదైనా చట్టపరమైన సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
FIR ఫైల్ చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం..
పాన్ కార్డు పోయినప్పుడు FIR ఫైల్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఎవరైనా మీ కార్డుతో మోసపూరిత కార్యకలాపాలు చేస్తే, మీపై బాధ్యత రాకుండా ఇది ఒక నిరూపణగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఫిర్యాదు చేయడం తప్పనిసరి.
పాన్ నంబర్ ప్రాముఖ్యత..
మీ పాన్ నంబర్ను గుర్తుంచుకోవడం లేదా దాని జిరాక్స్ కాపీని దగ్గర ఉంచుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. ఒకవేళ నంబర్ గుర్తు లేకపోయినా, మీ బ్యాంక్ రికార్డులు, పాత ఇన్కమ్ టాక్స్ రిటర్న్స్ లేదా ఫామ్ 16 వంటి డాక్యుమెంట్లను పరిశీలిస్తే అందులో ఈ నంబర్ కనిపిస్తుంది.
e-PAN దరఖాస్తు..
మీ పాన్ కార్డు ఆధార్తో లింక్ అయి ఉంటే, ఇన్కమ్ టాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా దాని వివరాలను పొందవచ్చు. ఇది డిజిటల్ పాన్ కార్డ్ రూపంలో ఉంటుంది. దీనిని మీ మొబైల్ నంబర్ ద్వారా సురక్షితంగా PDF ఫైల్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
డూప్లికేట్ పాన్ కార్డు డౌన్లోడ్..
ఒకవేళ మీకు ఇప్పటికే పాన్ కార్డు జారీ చేసి ఉంటే, మీరు కొత్త కార్డు కోసం కాకుండా కేవలం డూప్లికేట్ పాన్ కార్డు కోసం మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
ఆన్లైన్లో డూప్లికేట్ పాన్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేసే విధానం..
మీరు ఇంట్లో కూర్చునే అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అక్కడ 'Reprint PAN Card' లేదా 'Changes/Correction' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. అందులో మీ పాన్ నంబర్, ఆధార్ నంబర్, పుట్టిన తేదీని నమోదు చేయాలి. వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత వచ్చే OTPని ఉపయోగించి, నిర్ణీత రుసుము చెల్లిస్తే మీకు అక్నాలెజ్మెంట్ నంబర్ వస్తుంది. దీని ద్వారా మీ దరఖాస్తు స్థితిని తెలుసుకోవచ్చు. ఈ పాన్ కార్డ్ రీ-ప్రింట్ కోసం సుమారు రూ.50 ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు చేసిన 10 నుండి 15 రోజులలోపు పాన్ కార్డు పోస్టు ద్వారా మీ ఇంటికి చేరుతుంది.
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