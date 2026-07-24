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పాన్ కార్డ్ పోయిందా? రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మొబైల్‌లోనే 5 నిమిషాల్లో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!

మన దేశంలో ఆధార్ కార్డు మాదిరిగానే పాన్ కార్డు కూడా అందరి వద్ద ఉండే కీలకమైన ఫైనాన్షియల్ డాక్యుమెంట్. సాధారణంగా బ్యాంకు ఖాతా తెరవాలన్నా, ఇన్కమ్ టాక్స్ ఫైల్ చేయాలన్నా లేదా కొత్తగా ప్రాపర్టీ కొనుగోలు చేయాలన్నా పాన్ కార్డు తప్పనిసరి. ఒకవేళ మీరు పాన్ కార్డును పోగొట్టుకుంటే, డూప్లికేట్ కార్డును ఎలా పొందవచ్చు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 24, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:39 AM IST
పాన్ కార్డ్ పోయిందా? రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మొబైల్‌లోనే 5 నిమిషాల్లో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!
Image Credit: Apply Duplicate PAN Card

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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పాన్ కార్డ్ పోయిందా? రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మొబైల్‌లోనే 5 నిమిషాల్లో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!
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