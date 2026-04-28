EPF Claim Rejection: మీ EPF క్లెయిమ్ పదే పదే రిజెక్ట్ అవుతుందా? ఈ సింపుల్ స్టెప్స్‌తో KYC అప్‌డేట్ చేయండి!

How To Fix EPF Claim Rejection: పీఎఫ్‌ డబ్బులు సభ్యులు తమ అవసరాల నిమిత్తం విత్‌డ్రా చేసుకుంటారు. అయితే, ఒక్కోసారి ఈ క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌ అవుతుంది. రిజెక్ట్‌ అవుతూ ఉంటుంది. దానికి కొన్ని కారణాలు అయి ఉండొచ్చు. ముందుకు మీ కేవైసీ వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చెక్‌ చేసుకోవాలి. మీ పేరు, పుట్టినతేదీ, వయస్సు ఏ చిన్నపాటి తప్పదాలు దొర్లినా పీఎఫ్‌ క్లెయిమ్‌ రిజెక్ట్‌ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దాన్ని ఎలా ఫిక్స్‌ చేయాలో స్టెప్‌ బై స్టెప్‌ ప్రాసెస్‌ తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 28, 2026, 09:14 AM IST

How To Fix EPF Claim Rejection: ఈపీఎఫ్‌ఓలో ప్రతి నెలా ఉద్యోగి జీతంలో కొంత భాగం జమ అవుతుంది. యజమాని వాటా కూడా అందులో జమ చేస్తుంటారు. ఒక ఉద్యోగి రిటైర్మెంట్‌ సమయంలో ఈ డబ్బులు ఉపయోగపడతాయి. ప్రధానంగా పీఎఫ్‌ నుంచి పెళ్లి, చదువు, ఇంటి నిర్మాణం సమయంలో విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఇక్కడ కేవైసీ వివరాలు కూడా సరిగ్గా నమోదు చేయాలి. ఇక్కడ మీ పేరు, పుట్టినతేదీ వివరాలు సరిగ్గా లేకపోయినా మీ పీఎఫ్‌ క్లెయిమ్‌ రిజెక్ట్‌ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో నుంచి మీ పీఎఫ్‌ క్లెయిమ్‌ రిజెక్ట్‌ అవ్వకుండా ఫిక్స్‌ చేయవచ్చు.

మీరు పీఎఫ్‌ క్లెయిమ్‌ అప్లై చేసినప్పుడే ఈపీఎఫ్‌ఓ మీ ఆధార్‌ ఇతర వివరాలను క్షుణ్నంగా చెక్‌ చేస్తుంది. మీ పుట్టిన తేదీ, పేరు, జెండర్‌లో ఏవైనా తప్పిదాలు ఉన్న క్లెయిమ్‌ రిజెక్ట్‌ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ అందుకే కేవైసీ అప్‌డేట్‌ ఎంతో ముఖ్యం.

కేవైసీ ఆన్‌లైన్‌లో అప్‌డేట్‌ చేసుకునే విధానం..
మీ కేవైసీ సింపుల్‌గా ఇంట్లో కూర్చొని 5 సింపుల్‌ స్టెప్స్‌తో అప్‌డేట్‌ చేసుకోవచ్చు.
ముందుగా యూఏఎన్‌ మెంబర్‌ పోర్టల్‌ మీ UAN, పాస్‌వర్డ్‌ సహాయంతో లాగిన్‌ అవ్వాలి.

ఆ తర్వాత 'Manage' సెక్షన్‌ ఎంపిక చేసుకుని అక్కడ మీ ప్రాథమిక వివరాలు అప్‌డేట్‌ చేసుకోవాలి. మీ పేరు, పుట్టినతేదీ, జెండర్‌ ఆధార్‌పై ఉన్నట్లుగానే ఉండేటా సరిచూసుకోండి.

చివరగా అప్‌డేట్‌ డిటెయిల్స్‌పై క్లిక్‌ చేయండి. ఆ తర్వాత పెండింగ్‌ ఫర్‌ ఎంప్లాయర్‌ అప్రూవల్‌ అని స్టేటస్‌ కనిపిస్తుంది. మీ బ్యాంకు వివరాలు కూడా కావాల్సినప్పుడు అప్‌డేట్‌ చేసుకోవచ్చు. మీరు బ్యాంక్‌ లేదా ఐఎఫ్‌ఎస్‌సీ కోడ్‌ మార్చాల్సి వచ్చినప్పుడు మీ ఎంప్లాయర్‌ అప్రూవల్‌ అవసరం ఉండదు. మేనేజ్‌ కేవైసీ సెక్షన్‌ ఎంపిక చేసుకుని మీ వివరాలు అప్‌డేట్‌ చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీంతోపాటు మీ యాక్టీవ్‌గా ఉన్న యూఏఎన్‌ మాత్రమే ఆధార్‌ కార్డుతో లింక్‌ చేయాలని గుర్తుంచుకోండి.

అప్‌డేట్‌ చేసే ముందు ఈ విషయాలు తప్పనిసరి..
కేవైసీ అప్‌డేట్‌ చేసే ముందు మీ ఆధార్‌ కార్డుతో తప్పనిసరిగా యూఏఎన్‌ లింక్‌ అయి ఉండాలి.
ఆధార్‌, పాన్‌కార్డు, బ్యాంక్‌ పాస్‌బుక్‌ కూడ సిద్ధంగా ఉంచుకోండి.
కేవైసీ స్టేటస్‌ ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేయండి.

కేవైసీ ఎందుకు ముఖ్యం?
పీఎఫ్‌ నుంచి మీరు డబ్బులు విత్‌డ్రా చేసుకునేందుకు కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకుని ఉండాలి. ఇది తప్పనిసరి. దీనికి మీ మొబైల్‌ నెంబర్‌కు యాక్టీవ్‌ యూఏఎన్‌ లింక్‌ అయి ఉండాలి. అంతేకాదు బ్యాంక్‌, పాన్‌కార్డు కూడా తప్పనిసరి. పాన్‌కార్డ్‌ కూడా లింక్‌ అయి లేకపోతే 30 శాతం టీడీఎస్‌ ఐదేళ్ల కంటే తక్కువ ఉద్యోగ కాలపరిమితి ఉంటే కట్‌ చేస్తారు. 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

