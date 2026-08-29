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రూపాయి పూచీకత్తు అక్కర్లేదు.. పీఎం ముద్రా యోజన కింద రూ. 20 లక్షలు పొందడం ఎలా?  

నరేంద్ర మోదీ రైతులు, మహిళల కోసం ఎన్నో పథకాలను ప్రవేశపెట్టారు, అయితే నిరుద్యోగుల కోసం కూడా ఒక బంపర్ ప్లాన్‌ను పరిచయం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి 'పీఎం ముద్ర యోజన' ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ పథకం ద్వారా ఎలాంటి హామీ లేదా తాకట్టు లేకుండా రూ.20 లక్షల వరకు రుణం పొందవచ్చు. అసలు ఎవరు అర్హులు? ఈ రుణం ఎలా పొందాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 29, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:57 PM IST
రూపాయి పూచీకత్తు అక్కర్లేదు.. పీఎం ముద్రా యోజన కింద రూ. 20 లక్షలు పొందడం ఎలా?  
Image Credit: Mudra Loan Online Apply:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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