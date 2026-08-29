/రూపాయి పూచీకత్తు అక్కర్లేదు.. పీఎం ముద్రా యోజన కింద రూ. 20 లక్షలు పొందడం ఎలా?  

Mudra Loan Online Apply: కేంద్ర ప్రభుత్వం పౌరుల కోసం అనేక పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది, అందులో ముఖ్యమైనది ఈ ముద్ర యోజన. దీని ద్వారా యువత రూ.20 లక్షల వరకు రుణం పొందవచ్చు; దీనికి ఎలాంటి షూరిటీ అవసరం లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ పీఎం ముద్ర పథకం ద్వారా ఇప్పటికే ఎంతో మంది లబ్ధి పొందారు. మీరు కూడా ఎలాంటి కొలాటరల్ లేకుండా లోన్ పొందాలనుకుంటే ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
పీఎం ముద్ర యోజన ద్వారా ఎలాంటి తాకట్టు లేకుండా రూ.20 లక్షల వరకు సులభంగా రుణం పొందవచ్చు. గతంలో ఇది కేవలం రూ.10 లక్షల వరకే రుణం అందించేది.. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిమితిని రెట్టింపు చేశారు. కాలక్రమేణా పీఎం ముద్ర యోజన ఎంతో ప్రజాదరణ పొందింది. వివిధ కేటగిరీల వారీగా రుణాలు మంజూరు చేస్తారు, ముఖ్యంగా స్వయం ఉపాధి ద్వారా నిలదొక్కుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన పథకం.
అర్హత..
పీఎం ముద్ర యోజన ద్వారా లబ్ధి పొందడానికి ప్రత్యేక అర్హతలు ఏమీ లేవు. మీరు కనీసం ఎనిమిదో తరగతి పాస్ అయి ఉంటే సరిపోతుంది. భారతీయ పౌరులైతే చాలు ఈ పథకం ద్వారా ఆర్థిక సాయం పొందవచ్చు. సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 2015లో ఈ పీఎం ముద్ర పథకాన్ని ప్రారంభించింది.
బిజినెస్ ప్లాన్ తప్పనిసరి..
ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందాలంటే మీ వద్ద సరైన బిజినెస్ ప్లాన్ ఉండాలి. ముద్ర యోజనకు దరఖాస్తు చేసుకునేటప్పుడు మీ వ్యాపార వివరాలు, ఆదాయం, క్రెడిట్ హిస్టరీ, డాక్యుమెంటేషన్, తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యాన్ని పరిశీలిస్తారు. ఇవన్నీ సరిగ్గా ఉన్నట్లు నిర్ధారించుకున్నాక, మీ అప్లికేషన్ ప్రొఫైల్ను, ఖాతాను తనిఖీ చేసి, వడ్డీ రేటును నిర్ణయించి రుణం మంజూరు చేస్తారు.
దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం..
పీఎం ముద్ర యోజనకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి మీ వద్ద సరైన పత్రాలు ఉండాలి. ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం, పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోలు, బిజినెస్ ప్లాన్, కేవైసీ పత్రాలతో పాటు ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రాలు కూడా ఉండాలి. ఇవన్నీ సిద్ధంగా ఉంటే, మీరు అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.mudra.org.in/ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. లేదా మీ సమీప బ్యాంక్ బ్రాంచ్కు వెళ్లి వివరాలు తెలుసుకుని, అప్లికేషన్ ఫారమ్ సమర్పించడం ద్వారా ముద్ర యోజన రుణం పొందవచ్చు.
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