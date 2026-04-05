UIDAI: నకిలీ ఆధార్ కార్డులతో మోసపోకండి.. 1 నిమిషంలో నిజమో కాదో తెలుసుకోండి!

How to Identify Fake Aadhaar Card: ఈ కాలంలో మోసాలు ఎక్కువయ్యాయి. ప్రతిదీ డూప్లికేట్ అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే, ఎన్నో లాభాలు అందిస్తున్న ఆధార్ కార్డు అనేది మన దేశంలో ఒక గుర్తింపు కార్డు. దీనికి కూడా ఫేక్ ఆధార్ కార్డులో మార్కెట్లో చెలామణి అవుతున్నాయి. మీ వద్ద ఉన్న ఆధార్ కార్డు నకిలీదా? ఒరిజినల్ అని కూడా తెలుసుకోవచ్చు. చివరకి సిమ్ కొనుగోలు చేయాలన్నా ఆధార్ తప్పనిసరి చేశారు. బ్యాంకు ఖాతా ఓపెన్ చేయాలన్న, స్కూలు, కాలేజ్ అడ్మిషన్స్ కూడా ఆధార్ తప్పనిసరి. అయితే ఆధార్ కార్డు ఫేక్ అని ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఆధార్ కార్డ్ ఒరిజినలేనా? లేదా ఫేక్ ? తెలుసుకోవచ్చు.
ఈ రోజుల్లో మోసగాళ్లు ఎక్కువ అయిన నేపథ్యంలో ఆధార్ కార్డును కూడా ఉపయోగించి అనేక ఆర్థిక లావాదేవీలకు పాల్పడుతున్నారు. చివరిగా మనం బాధితులుగా మిగిలిపోతున్నాం. ముందుగా మీది ఆధార్ కార్డు నిజమో కాదో లేదా ఎవరిదైనా సులభంగా గుర్తుంచుకోవచ్చు.
UIDAI ఆధార్ను ఎలా గుర్తించాలో ఎక్స్ వేదికగా తెలిపింది. మొదటగా మీ మొబైల్ ఫోన్లో అధికారిక ఆధార్ కార్డు యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మీ 6 డిజిట్స్ సెక్యూరిటీ పిన్ నమోదు చేయండి. స్క్రీన్ కింద భాగంలో ఉన్న నావిగేషన్ బార్ ఎంపిక చేసుకోండి. అక్కడ మీ ఆధార్ కార్డు క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ ఓపెన్ చేయండి.
ఆప్షన్ తో క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీ ఫోన్ లో కెమెరా యాక్టివ్ అవుతుంది. అప్పుడు మీ ఆధార్ కార్డు పై ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయండి. మీ వెంటనే మీ ఆధార్ కార్డు ఒరిజినల్లా?లేదా? అనేది తెలిసిపోతుంది
UIDAI ఆధార్ యాప్ తో కలిసి మన దగ్గరలో ఉన్న ఆధార్ కేంద్రాలను గుర్తించే విధానం కూడా అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది. తద్వారా సమయం వృథా కాకుండా ఆధార్ సెంటర్లకు నేరుగా వెళ్ళవచ్చు. మన మొబైల్ లోనే లొకేట్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు కొన్ని ఆధార్ సేవలను మన మొబైల్ లోనే అందిస్తుంది. తద్వారా ఇంట్లో కూర్చొని సులభంగా మార్పులు చేసుకోవచ్చు. మొబైల్ ఫోన్ అప్డేట్ అడ్రస్ చేయించి వంటివి మీరు ఇంట్లో కూర్చొని సులభంగా మార్చుకోవచ్చు. అయితే బయోమెట్రిక్, ఫోటో వంటివి అప్డేట్ చేయాలంటే కచ్చితంగా ఆధార్ కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సిందే. దీనికి ముందుగా మీరు స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాతే ఈ సేవలు పొందుతారు.
