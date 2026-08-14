PF Balance Check 2026: ఈపీఎఫ్ స్కీమ్ ద్వారా ఉద్యోగుల జీతం నుండి ప్రతి నెల కొంత పొదుపు చేయబడుతుంది. యాజమాన్యం కూడా కొంత మొత్తాన్ని జమ చేస్తుంది. బ్యాంక్ అకౌంట్లాగే ఈపీఎఫ్ అకౌంట్లో కూడా నగదు జమ అవుతుంది మరియు దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఉద్యోగులు తమ నెలవారీ జమ అయిన మొత్తాన్ని సులభంగా ఈపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవడం ద్వారా పాస్బుక్, క్లెయిమ్ స్టేటస్ వంటి సేవలను ఇంట్లోనే సులభంగా పొందవచ్చు. ఈ సదుపాయాన్ని ఈపీఎఫ్ ఆన్లైన్ సర్వీస్, మిస్డ్ కాల్ లేదా ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా పొందవచ్చు.
ఈపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను ఆన్లైన్లో చెక్ చేసుకునే విధానం..
ముందుగా ఈపీఎఫ్ఓ పాస్బుక్ వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేసి, మీ యూఏఎన్, పాస్వర్డ్ను నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత క్యాప్చా కోడ్తో సైన్ ఇన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు మీ పాస్బుక్ను చూడవచ్చు. అక్కడ డిపాజిట్ చేసిన పిఎఫ్ మొత్తం ఇతర బ్యాలెన్స్ వివరాలు కనిపిస్తాయి.
పీఎఫ్ క్లెయిమ్ స్టేటస్..
మీరు పీఎఫ్ క్లెయిమ్ స్టేటస్ను కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు విత్డ్రాయల్ లేదా క్లెయిమ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటే, అది అడ్వాన్స్గా లేదా ట్రాన్స్ఫర్గా పూర్తయిందో లేదో ఆన్లైన్లో తెలుసుకోవచ్చు. ఇది ఈపీఎఫ్ అధికారిక వెబ్సైట్లోని 'Know Your Claim Status' విభాగంలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అక్కడ క్లెయిమ్ స్టేటస్ ఆప్షన్ సులభంగా కనిపిస్తుంది.
ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా చెక్ చేసుకునే విధానం..
ఈపీఎఫ్ సేవలను ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా కూడా పొందవచ్చు. ఉమాంగ్ యాప్లో మీ అకౌంట్ వివరాలు ఇస్తే, అధికారిక వెబ్సైట్లో ఉండే వివరాలన్నీ అక్కడ కనిపిస్తాయి. ఉమాంగ్ యాప్ ఓపెన్ చేసి 'EPF' సర్వీస్పై క్లిక్ చేస్తే, ఎంప్లాయీ సర్వీస్ సెక్షన్లో పాస్బుక్ వివరాలు కనిపిస్తాయి.
పీఎఫ్ మిస్డ్ కాల్..
మీకు ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం లేకపోయినా, ఒక మిస్డ్ కాల్ ద్వారా పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. దీని కోసం 9966044425 అనే నంబర్కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వడం ద్వారా మీ యూఏఎన్ వివరాలను పొందవచ్చు. అయితే, మీ ఈపీఎఫ్ఓ వివరాలు అప్డేట్గా ఉండాలి. కేవైసీ కూడా పూర్తి చేసి ఉండాలి. అప్పుడు మీరు ఆటోమేటిక్గా మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వడం ద్వారా బ్యాలెన్స్ను తెలుసుకోవచ్చు.
పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎస్ఎంఎస్..
మీరు ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా కూడా ఈపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను పొందవచ్చు. మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండి 'EPFOHO UAN HIN' అని టైప్ చేసి 7738299899 నంబర్కు పంపాలి. మీకు హిందీలో వివరాలు కావాలంటే 'HIN' అని టైప్ చేయాలి, లేదంటే మీ భాషా అవసరాలకు అనుగుణంగా వివరాలు వస్తాయి.
ఈపీఎఫ్ వెబ్సైట్ ద్వారా పిఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసే విధానం అందుబాటులో ఉంది. అయితే, మీ యూఏఎన్ నంబర్, పాస్వర్డ్, ఓటీపీ, ఆధార్, బ్యాంక్ వివరాలను ఎవరికీ తెలియజేయకండి. ఈపీఎఫ్ఓ పాస్బుక్ను కేవలం అధికారిక వెబ్సైట్లో మాత్రమే చెక్ చేసుకోవాలి. ఎటువంటి పేమెంట్ ప్రక్రియలు చేయమని ఎవరైనా అడిగితే, ఎవరికీ మీ వివరాలు ఇవ్వకండి. ఈపీఎఫ్ఓ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ స్టేటస్ ప్రక్రియ ఇప్పుడు మరింత సులభతరమైంది. దీనిని పోర్టల్, మిస్డ్ కాల్ లేదా ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.
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