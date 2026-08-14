Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /నెట్ లేకపోయినా పర్లేదు.. ఈ ఒక్క నంబర్‌కు SMS, మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ మీ ముందే!

నెట్ లేకపోయినా పర్లేదు.. ఈ ఒక్క నంబర్‌కు SMS, మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ మీ ముందే!

ప్రతి ఉద్యోగి జీతం నుండి ప్రతి నెల కొంత పీఎఫ్ మొత్తం కట్ చేయబడుతుంది. ఈపీఎఫ్ పథకం ప్రకారం, నెలకు జీతం పొందే ఉద్యోగుల నుండి కొంత నగదు జమ చేయబడగా, అదే స్థాయిలో యాజమాన్యం నుండి కూడా కొంత మొత్తం జమ చేస్తారు. ప్రతి నెల ఎంత పిఎఫ్ డబ్బు జమ అయిందో మనం సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం లేకపోయినా, కేవలం ఒక మిస్డ్ కాల్ ద్వారా కూడా ఈపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్‌ను చెక్ చేసుకోవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 14, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:19 AM IST
నెట్ లేకపోయినా పర్లేదు.. ఈ ఒక్క నంబర్‌కు SMS, మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ మీ ముందే!
Image Credit: PF Balance Check 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
నెట్ లేకపోయినా పర్లేదు.. ఈ ఒక్క నంబర్‌కు SMS, మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ మీ ముందే!
2
3
4
5