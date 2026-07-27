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ఆధార్ యాప్‌లో కొత్త సెక్యూరిటీ ఫీచర్.. ఐరిస్, ఫింగర్‌ప్రింట్స్ ఎలా లాక్, అన్‌లాక్ చేసుకోవాలో తెలుసుకోండి!

మన దేశంలో ప్రతి పౌరుడికి ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి చేశారు. ఇది ఒక ముఖ్యమైన గుర్తింపు కార్డు. బ్యాంక్ అకౌంట్ తెరవాలన్నా, సిమ్ కార్డు కొనుగోలు చేయాలన్నా లేదా ప్రభుత్వ పథకాలను పొందాలన్నా ఆధార్ కార్డు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఇందులో బయోమెట్రిక్ డేటాను లాక్ లేదా అన్ లాక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా ఉంది.. అది ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 27, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:27 AM IST
ఆధార్ యాప్‌లో కొత్త సెక్యూరిటీ ఫీచర్.. ఐరిస్, ఫింగర్‌ప్రింట్స్ ఎలా లాక్, అన్‌లాక్ చేసుకోవాలో తెలుసుకోండి!
Image Credit: Aadhaar App Updates

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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