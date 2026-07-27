Aadhaar App Updates: దేశంలో ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి. బ్యాంక్ ఖాతా, సిమ్ కార్డు , ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాల కోసం ఆధార్ ఉండాల్సిందే. ఇందులో ఫింగర్ ప్రింట్స్, ఐరిస్, ఫేస్ అథెంటికేషన్ వంటి బయోమెట్రిక్ వివరాలు ఉంటాయి. ఈ బయోమెట్రిక్ డేటాను లాక్ లేదా అన్లాక్ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉండటం వల్ల ఎలాంటి మోసాలకు తావు ఉండదు. దీనివల్ల మీరు సైబర్ ఫ్రాడ్స్ నుండి రక్షణ పొందుతారు. మీ బయోమెట్రిక్ డేటా భద్రంగా ఉంటుంది.
UIDAI ఆధార్ కార్డుదారులకు ఎప్పటికప్పుడు సూచనలు చేస్తూ, బయోమెట్రిక్ డేటాను లాక్ చేసుకోవాలని సిఫార్సు చేస్తుంది. బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే దీనిని ఉపయోగించవచ్చు. మీ అనుమతి లేకుండా ఎవరూ మీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ లేదా ఐరిస్ డేటాను తస్కరించలేరు. UIDAI ఆధార్ యాప్ ద్వారా మీరు మీ బయోమెట్రిక్ వివరాలను సులభంగా లాక్ లేదా అన్ లాక్ చేయవచ్చు. మీ మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా కేవలం కొన్ని సెకన్లలోనే ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు.
ఆధార్ బయోమెట్రిక్ లాక్ చేసుకునే విధానం..
బయోమెట్రిక్ లాక్ అనే ఈ సెక్యూరిటీ ఫీచర్ ఆధార్ కార్డుదారులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. మీ ఫింగర్ ప్రింట్స్, ఐరిస్ అథెంటికేషన్ మొత్తం ఆధార్ కార్డుతో లింక్ అయి ఉంటాయి. మీరు వీటిని లాక్ చేసుకోవడం వల్ల మూడవ వ్యక్తి మీ గుర్తింపును వెరిఫై చేయడం లేదా మీ బయోమెట్రిక్ సమాచారాన్ని పొందడం సాధ్యం కాదు. ఒకవేళ ఎవరైనా నకిలీ వేలిముద్రలను ఉపయోగించినా, బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ సక్సెస్ కాదు.
ఆధార్ బయోమెట్రిక్ లాక్ అండ్ అన్ లాక్..
ఈ లాక్, అన్ లాక్ సౌలభ్యాన్ని UIDAI సులభతరం చేసింది. ఈ ఫీచర్ ఆధార్ యాప్లో అందుబాటులో ఉంది. మీ ఆధార్ వివరాలను హోమ్ స్క్రీన్లో నమోదు చేసి, సెక్యూరిటీ ట్యాబ్పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు ఎక్కడైనా మీ బయోమెట్రిక్ ని లాక్ లేదా అన్ లాక్ చేసుకోవచ్చు.
ఫింగర్ ప్రింట్స్, ఐరిస్, ఫేస్ డేటా లాక్ చేసే విధానం..
మీ ఆధార్ బయోమెట్రిక్ డేటా సురక్షితంగా ఉండాలంటే ఈ క్రింది పద్ధతిని పాటించండి. మొదట మీ స్మార్ట్ఫోన్లో ఆధార్ యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసి, 6 డిజిట్ల MPIN నమోదు చేసి లాగిన్ అవ్వండి. ఇప్పటికే ఉన్నట్లయితే మళ్లీ క్రియేట్ చేయక్కర్లేదు. లాగిన్ అయిన తర్వాత 'బయోమెట్రిక్ లాక్ లేదా అన్ లాక్' ఆప్షన్ను ఎంచుకుని, సెక్యూరిటీ ట్యాబ్పై క్లిక్ చేయండి. అక్కడ 'కన్ఫర్మ్ లాక్' అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకుంటే, మీ ఫింగర్ ప్రింట్స్, ఐరిస్, ఫేస్ అథెంటికేషన్ సెక్యూరిటీ కారణాల దృష్ట్యా లాక్ అవుతాయి. దీనివల్ల మీ బయోమెట్రిక్ వివరాలను ఎవరూ చూడలేరు.
ఆధార్ అన్ లాక్ చేసే విధానం..
బ్యాంకు వివరాల కోసం లేదా ప్రభుత్వ పథకాల అప్డేట్ కోసం ఆధార్ అన్ లాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆధార్ యాప్లో లాగిన్ అయి, బయోమెట్రిక్ లాక్ లేదా అన్ లాక్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి. అక్కడ కనిపించే 'అన్ లాక్' ఐకాన్ను ట్యాప్ చేస్తే, మీ ఆధార్ తాత్కాలికంగా అన్ లాక్ అవుతుంది. మీ పని పూర్తయిన వెంటనే మళ్ళీ ఆధార్ను లాక్ చేయడం మంచిది.
ఆధార్ లాక్ చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు..
ప్రస్తుత కాలంలో సైబర్ నేరగాళ్లు ఆధార్ సమాచారంతో బ్యాంక్ వివరాలను తస్కరించి డబ్బులు దోచుకుంటున్నారు. ఒకవేళ మీ బయోమెట్రిక్ లాక్ అయి ఉంటే, మీ వేలిముద్రలు ఉపయోగించి ఎలాంటి మోసపూరిత వ్యవహారాలకు అవకాశం ఉండదు. దీనివల్ల మీ ఆధార్ వివరాలను అథెంటికేట్ చేసే ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, బ్యాంక్ ఖాతా తెరవాలన్నా, ప్రభుత్వ పథకాలు పొందాలన్నా, సిమ్ కార్డ్ కొనాలన్నా లేదా పెన్షన్ల కోసం ఈకేవైసీ (e-KYC) పూర్తి చేయాలన్నా ఆధార్ బయోమెట్రిక్ను అన్ లాక్ చేయాల్సిందే. మన దేశంలో ప్రతి ఆర్థిక లావాదేవీకి ఆధార్ చాలా ముఖ్యమైనది, కాబట్టి ఇందులోని బయోమెట్రిక్ డేటాను భద్రంగా ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం.
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