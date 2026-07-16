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కొత్త ఐఆర్‌సీటీసీ వెబ్‌సైట్‌లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం, లాగిన్ అవ్వడం ఎలా? స్టెప్-బై-స్టెప్ ప్రాసెస్!

భారతీయ రైల్వే ఒక శుభవార్త అందించింది. ఇప్పటికే బీటా వెర్షన్‌కు సంబంధించిన కొత్త IRCTC వెబ్‌సైట్‌ను నిన్నటి నుండి అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం రైలు ప్రయాణికులు క్యాప్చా, వెయిటింగ్ వంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సులభంగా టికెట్లు బుక్ చేసుకునే సౌలభ్యాన్ని కల్పించడం. అయితే, ఈ కొత్త వెబ్‌సైట్‌లో రిజిస్ట్రేషన్, లాగిన్ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందో స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 16, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:14 PM IST
కొత్త ఐఆర్‌సీటీసీ వెబ్‌సైట్‌లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం, లాగిన్ అవ్వడం ఎలా? స్టెప్-బై-స్టెప్ ప్రాసెస్!
Image Credit: New IRCTC Website Create

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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కొత్త ఐఆర్‌సీటీసీ వెబ్‌సైట్‌లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం, లాగిన్ అవ్వడం ఎలా? స్టెప్-బై-స్టెప్ ప్రాసెస్!
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