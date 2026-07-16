New IRCTC Website Create: 2026 జూలై 15 నుండి కొత్త IRCTC వెబ్సైట్ బీటా వెర్షన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు వేల రైళ్లలో ప్రయాణిస్తుంటారు. గతంలో పేమెంట్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వడం లేదా క్యాప్చా కోడ్ నమోదు చేయడం, తప్పిదాలు రావడం వల్ల ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవారు. ఈ సమస్యల పరిష్కారంగా భారతీయ రైల్వే నిన్న రాత్రి 9:00 గంటల నుండి రీ-డిజైన్ చేసిన కొత్త ప్లాట్ఫామ్ను యూజర్ల కోసం అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీనిని ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ కార్పొరేషన్ ప్రారంభించింది.
అప్డేటెడ్ ఫీచర్లతో ఉన్న ఈ వెబ్సైట్ క్లీన్ ఇంటర్ఫేస్ను కలిగి ఉండటమే కాకుండా, నావిగేషన్ కూడా మెరుగైంది. ఈ కొత్త మోడల్ డిజైన్ వల్ల టికెట్ బుకింగ్ ప్రక్రియ మరింత సులభతరం కానుంది. కొత్త ప్లాట్ఫామ్ను వాడాలనుకునే వారి కోసం ఇది సిద్ధంగా ఉంది. అలాగే, IRCTC యూజర్లకు మెరుగైన అనుభవాన్ని అందించడానికి ఫీడ్బ్యాక్ సేకరించే సదుపాయాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఫీచర్స్ లో ఏవైనా మార్పులు కావాలన్నా లేదా ఇతర సేవలు అందించాలన్నా వినియోగదారులు తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేయవచ్చు.
IRCTC బీటా వెర్షన్ రిజిస్ట్రేషన్ విధానం..
ముందుగా IRCTC అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.irctc.co.in/eticket/train-search ను ఓపెన్ చేయాలి. హోమ్ పేజీలో కనిపిస్తున్న బీటా వెర్షన్ లింక్పై క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. అక్కడ మీ యూజర్ నేమ్ (పూర్తి పేరు), ఆధార్తో సరిపోలే పుట్టిన తేదీని కచ్చితంగా ఎంచుకోవాలి. అనంతరం మీ మొబైల్ నంబర్, ఇమెయిల్ అడ్రస్ వంటి వివరాలను నమోదు చేసి, చివరగా ఓటిపి (OTP) ద్వారా వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
IRCTC లాగిన్ విధానం..
IRCTC బీటా వెర్షన్ హోమ్ పేజీలో మూలలో కనిపిస్తున్న లాగిన్ బటన్ను క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ మీరు యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ నమోదు చేయాలి. పాత వెబ్సైట్ మాదిరి ఇక్కడ మీరు క్యాప్చా నమోదు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అయితే, ఇప్పుడు టికెట్ బుకింగ్ ప్రక్రియ చాలా సులభంగా ఉంటుంది.. మీకు కావాల్సిన ట్రైన్ టికెట్ను సింగిల్ స్క్రీన్పైనే పూర్తి వివరాలతో బుక్ చేసుకోవచ్చు.
అంతేకాకుండా, ఈ బీటా వెర్షన్ వెబ్సైట్లో ఎన్ని సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయో కూడా సులభంగా తనిఖీ చేయవచ్చు. వేరే సెక్షన్లకు వెళ్లకుండానే, టికెట్ బుక్ చేసుకునే సమయంలోనే సీట్ల లభ్యత వివరాలు అన్నీ కూడా సింగిల్ స్క్రీన్పై కనిపిస్తాయి. దీనివల్ల ప్రయాణికుల సమయం ఆదా అవుతుంది.
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