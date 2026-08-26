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ఈజీగా ఆమెజాన్‌లో ప్రొడక్ట్స్ అమ్మేయండి..! రిజిస్ట్రేషన్ నుండి లాభాల వరకు పూర్తి ప్రాసెస్!

ప్రస్తుత కాలంలో ఏదైనా వ్యాపారం ప్రారంభించాలంటే భారీ పెట్టుబడి అవసరం. కానీ డిజిటల్ యుగంలో ఫిజికల్ స్టోర్ లేదా పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి లేకుండానే మీరు సులభంగా వ్యాపారం మొదలుపెట్టవచ్చు. మీ వద్ద నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు ఉంటే చాలు.. అమెజాన్ వంటి ప్లాట్‌ఫామ్ ద్వారా లక్షలాది మంది కస్టమర్లను ఆకర్షించవచ్చు. అసలు అమెజాన్ ద్వారా వస్తువులను ఎలా విక్రయించాలి. ఈ బిజినెస్‌ను ఎలా ప్రారంభించాలి అనే పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 26, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:51 AM IST
ఈజీగా ఆమెజాన్‌లో ప్రొడక్ట్స్ అమ్మేయండి..! రిజిస్ట్రేషన్ నుండి లాభాల వరకు పూర్తి ప్రాసెస్!
Image Credit: Amazon Seller Registration:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఈజీగా ఆమెజాన్‌లో ప్రొడక్ట్స్ అమ్మేయండి..! రిజిస్ట్రేషన్ నుండి లాభాల వరకు పూర్తి ప్రాసెస్!
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