Amazon Seller Registration: నేడు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా అనేక లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి. చాలామంది ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ వంటి సైట్లలో భారీగా వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మీరు కూడా ఈ ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా వస్తువులను అమ్మే అవకాశం ఉంది. పెద్ద స్టోర్ లేకపోయినా, భారీ పెట్టుబడి లేకుండానే ఇంటి నుంచే అమెజాన్ ద్వారా ఈ ఈ-కామర్స్ బిజినెస్ను సులభంగా ప్రారంభించవచ్చు. అమెజాన్ అనేది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్, ఇందులో మీరు ఎలా బిజినెస్ ప్రారంభించాలో ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చూద్దాం.
అమెజాన్ సెల్లర్ అకౌంట్ కోసం కావాల్సిన పత్రాలు:
అమెజాన్ వేదికగా మీరు ఉత్పత్తులను విక్రయించాలంటే కొన్ని డాక్యుమెంట్లు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అందులో ప్రధానంగా GST (Goods and Services Tax) నంబర్ ఉండాలి. అయితే, మీరు కేవలం పుస్తకాలను మాత్రమే విక్రయిస్తుంటే GST రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదు. అలాగే, మీ బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, పాన్ కార్డ్, ఇమెయిల్ ఐడి, మొబైల్ నంబర్ ఉండాలి. ఉత్పత్తులను పికప్ చేసుకోవడానికి మీ ఇంటి అడ్రస్ లేదా ఆఫీస్/వేర్హౌస్ అడ్రస్ను ఖచ్చితంగా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడి నుండే డెలివరీ ఏజెంట్లు వస్తువులను తీసుకువెళ్తారు.
రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ..
అమెజాన్ సెల్లర్ సెంట్రల్ వెబ్సైట్ (sell.amazon.in) ద్వారా మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ 'Register Now' ఎంపికను ఎంచుకుని, మీ పేరు, మొబైల్ నంబర్, ఇమెయిల్ ఐడి ద్వారా OTP వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయాలి. ఆ తర్వాత మీ కంపెనీ లేదా స్టోర్ పేరును నమోదు చేయాలి. అనంతరం డిస్ప్లే స్టోర్ నేమ్ క్లిక్ చేసి, మీ GST వివరాలు, బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలను సబ్మిట్ చేయాలి.
ప్రోడక్ట్ లిస్టింగ్..
మీ ఖాతా యాక్టివ్ అయిన తర్వాత, 'సింగిల్ లిస్టింగ్ మెథడ్' ద్వారా కొన్ని వస్తువులను లిస్ట్ చేయవచ్చు. అక్కడ ఉత్పత్తుల పూర్తి వివరాలను నమోదు చేయాలి. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ వస్తువులను అమ్మాలనుకుంటే 'బల్క్ లిస్టింగ్' పద్ధతిని ఉపయోగించవచ్చు, దీని కోసం కొన్ని కేటలాగ్లను అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్..
మీ ప్రొడక్ట్ టైటిల్లో సరైన కీవర్డ్స్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఉత్పత్తుల ఫోటోలు మంచి క్లీన్ వైట్ బ్యాగ్రౌండ్తో ఉండాలి. అలాగే, వస్తువుల గురించి వివరించే బుల్లెట్ పాయింట్స్ కూడా తప్పనిసరిగా జోడించాలి.
షిప్పింగ్ , డెలివరీ మోడల్స్..
కస్టమర్లకు వస్తువులను చేరవేసేందుకు అమెజాన్ మూడు రకాల ఆప్షన్లను అందిస్తుంది: FBA.. మీ ఇన్వెంటరీని అమెజాన్ వేర్హౌస్కు పంపాలి. ప్యాకింగ్, డెలివరీ, రిటర్న్స్, కస్టమర్ సపోర్ట్ను అమెజాన్ చూసుకుంటుంది. రెండోది Easy Ship ఇందులో ప్యాకింగ్, స్టోరేజ్ అమెజాన్ చూసుకుంటుంది. డెలివరీ కూడా వారే చేస్తారు. చివరిది Self Ship ఇందులో ప్యాకింగ్ నుండి డెలివరీ వరకు అన్ని బాధ్యతలు మీరే స్వయంగా నిర్వహించాలి.
చెల్లింపుల విధానం..
అమ్మకపు వస్తువులు కస్టమర్కు డెలివరీ అయిన తర్వాత, 7 నుండి 14 రోజుల్లో మీ డబ్బులు మీ ఖాతాలో జమ అవుతాయి. అమెజాన్ తన సేవలకు గాను కేటగిరీని బట్టి 3 శాతం నుండి 15 శాతం వరకు ఫీజును వసూలు చేస్తుంది.
సేల్స్ ఎలా పెంచుకోవాలి?
అమెజాన్లో మీ వ్యాపార లాభాలను పెంచుకోవడానికి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన యాడ్స్ ఉపయోగించాలి. కస్టమర్లను ఆకర్షించేలా మంచి ఆఫర్లు , డీల్స్ ఇవ్వాలి. అలాగే, మీ ఉత్పత్తులపై ఎప్పటికప్పుడు కస్టమర్ రివ్యూలు వచ్చేలా చూసుకోవాలి. వస్తువుల నాణ్యత, సరైన MRP ధర కీలకం. తయారీ ఖర్చులు, కొరియర్ ఛార్జీలు, అమెజాన్ కమిషన్లను లెక్కలోకి తీసుకున్న తర్వాత మిగిలేదే మీ అసలు లాభం.
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