How To Start Railway Station Business: సొంత బిజినెస్ ప్రారంభించాలని ఈ కాలంలో చాలామందిలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రైవేటు జాబ్లు ఎప్పుడు ఉంటాయో? ఎప్పుడు ఊడతాయో కూడా తెలీదు. అయితే, మీరు కూడా బిజినెస్ రైల్వేస్టేషన్లో ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారా? ప్రక్రియ ఏంటో తెలీదా? రైల్వే ప్లాట్ఫామ్పై వ్యాపారం ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? ఈ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా?
రైల్వేస్టేషన్లో వ్యాపారం ప్రారంభించడం..
రైల్వేస్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్పై చిన్న షాపు సులభంగా ఓపెప్ చేయడం సులభమే. దీనికి టెండర్ ప్రక్రియ ఉంటుంది. ముందుగా రైల్వేస్టేషన్ అధికారుల పర్మిషన్ కూడా అవసరం. ఈ టెండర్ ప్రక్రియ అనేది ఐఆర్సీటీసీ ఆధారంగా జరుగుతుంది. విజయవంతంగా టెండర్ పూర్తి చేసిన వారికి లైసెన్స్ ఇస్తారు. రైల్వే రూల్స్ ప్రకారం వ్యాపారం ప్రారంభించవచ్చు. రైల్వేస్టేషన్ సంబంధిత అధికారులు టెండర్ విధానం ద్వారా ఈ దుకాణాలు ప్రారంభించవచ్చు. ఐఆర్సీటీసీ నిర్ణీత సమయాల్లో టెండర్లకు ఆహ్వానిస్తుంది. ఎప్పటికప్పుడు టెండర్స్ ఉన్నాయా? లేదా? చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ స్టేషన్, మీకు ఆ టెండర్ సెట్ అవుతుందా? చెక్ చేసుకుని ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
టెండర్ లిస్ట్..
రైల్వే స్టేషన్లో షాప్ సరైన ప్రదేశంలో ఉందా? లేదా? లొకేషన్ చెక్ చేయండి. దీంతోపాటు దుకాణం సైజు, బిజినెస్ యాక్టివిటీకి పర్మిషన్, లైసెన్స్ గడువు, సెక్యూరిటీ డిపాజిట్, బిడ్డింగ్ డెడ్లైన్ కూడా చెక్ చేసుకోండి. మీ వద్ద ఈ టెండర్కు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి. సాధారణంగా రైల్వేకు సంబంధించిన టెండర్స్ ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇప్రోక్యూర్మెంట్ సిస్టమ్ (IREPS) పోర్టల్ ద్వారానే జరుగుతాయి. ఈ ఆన్లైన్ బిడ్డింగ్ ప్రక్రియకు డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్ కూడా తప్పనిసరి. రిజిస్టర్ అయిన తరవాత మీరు సంబంధిత అర్హతలు కలిగి ఉన్నారా? లేదా? కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు.
టెండర్లో బిడ్ చేసే విధానం..
టెండర్ వేసే సమయంలో దరఖాస్తుదారులు సంబంధిత డాక్యుమెంట్లు కూడా కలిగి ఉండాలి. అదనం టెండర్ నిబంధనలు, ఈఎండీ (Earnest Money Deposit) కూడా కావాల్సి ఉంటుంది. అయితే, బిడ్డింగ్ వేసినంత మాత్రం మీకు షాప్ కేటాయించినట్లు కాదు.. రైల్వే ప్రొసీజర్ ఆధారంగానే ఈ ఫైనల్ సెలక్షన్ జరుగుతుంది. రైల్వే మీకు లైసెన్స్ జారీ చేస్తుంది. ఈ టెండర్ సమయం అనేది ఒక టెండర్కు మరో టెండర్కు గడువు కూడా వేర్వేరుగా ఉంటుంది.
దుకాణం ఓపెన్కు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు..
రైల్వే స్టేషన్లో షాప్ ఓపెన్ చేయడానికి కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ తప్పనిసరి ప్రధానంగా ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్, బ్యాంక్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లు, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్, జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్, FSSAI రిజిస్ట్రేషన్, డిజిటల్ సిగ్నేచర్ కూడా తప్పనిసరి.
రైల్వే షాప్ ఓపెన్కు ఖర్చు ఎంత?
షాప్ ఓపెనింగ్కు ఎంత ఖర్చు అనేది ఆ రైల్వేస్టేషన్ లొకేషన్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. టెండర్లో అప్లికేషన్ ఫీజు, ఈఎండీ లేదా సెక్యూరిటీ డిపాజిట్, లైసెన్స్ ఫీజు, స్టాల్ ఛార్జీలు, ఇన్వెంటరీ, ఎక్విప్మెంట్స్, ఫర్నీచర్, స్టాక్, కరెంట్ ఇతర ఖర్చులు కూడా భరించాల్సి ఉంటుంది. ప్రారంభంలో రూ.40,000 లేదా రూ.1 లక్ష నుంచి 2 లక్షలు ఖర్చు అవ్వచ్చు. ప్రతి రైల్వే స్టేషన్ షాప్ ఇంతే ఉండదు. లొకేషన్ ఆధారంగా మారుతుంది. షాపు అద్దె కూడా సైజు, ఎంతమంది ప్రయాణీకులు రాకపోకలు, బిజినెస్ టైపు, లైసెన్స్ పరిగణలోకి తీసుకుంటారు.
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