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రైల్వే ప్లాట్‌ఫామ్‌పై షాప్ పెట్టాలనుకుంటున్నారా? ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? కావాల్సిన డాక్యుమెంట్ల వివరాలు!

భారతీయ రైల్వే అతిపెద్ద రవాణా వ్యవస్థ. ఇందులో ప్రతిరోజూ కొన్ని లక్షలాదిమంది ప్రయాణం చేస్తుంటారు. అయితే, రైల్వే ప్లాట్‌ఫామ్‌పై మనం కొన్ని దుకాణాలు చూస్తూనే ఉంటాం. అయితే, మీరు కూడా రైల్వే స్టేషన్‌లో బిజినెస్‌ స్టార్ట్‌ చేయాలనుకుంటున్నారా? ఎలా ప్రారంభించాలి? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 13, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:05 PM IST
రైల్వే ప్లాట్‌ఫామ్‌పై షాప్ పెట్టాలనుకుంటున్నారా? ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? కావాల్సిన డాక్యుమెంట్ల వివరాలు!
Image Credit: How To Start Railway StationBusiness:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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రైల్వే ప్లాట్‌ఫామ్‌పై షాప్ పెట్టాలనుకుంటున్నారా? ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? కావాల్సిన డాక్యుమెంట్ల వివరాలు!
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