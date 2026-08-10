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ఆర్టీఓ ఆఫీస్‌కు వెళ్లకుండానే.. మీ DL, RC పై మొబైల్ నంబర్ చేంజ్ చేసుకోండిలా!  

ఈ రోజుల్లో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ (RC) రెండింటికీ మొబైల్ నంబర్ ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్‌గా ఉండాలి. ఆర్టీవో ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఇంట్లోనే కూర్చుని డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ , RCలలో సులభంగా మొబైల్ నంబర్‌ను మార్చుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 10, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:50 AM IST
ఆర్టీఓ ఆఫీస్‌కు వెళ్లకుండానే.. మీ DL, RC పై మొబైల్ నంబర్ చేంజ్ చేసుకోండిలా!  
Image Credit: Driving License Mobile Number Change:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఆర్టీఓ ఆఫీస్‌కు వెళ్లకుండానే.. మీ DL, RC పై మొబైల్ నంబర్ చేంజ్ చేసుకోండిలా!  
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