English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Second-hand Cars: బంపర్ ఆఫర్.. బైక్ ధరకే కారు.. సగం ధరకే స్విఫ్ట్.. థార్‌పై రూ. 8 లక్షల డిస్కౌంట్!

Second-hand Cars: బంపర్ ఆఫర్.. బైక్ ధరకే కారు.. సగం ధరకే స్విఫ్ట్.. థార్‌పై రూ. 8 లక్షల డిస్కౌంట్!

Bumper Offer for Car Lovers:  ఢిల్లీలోని రోహిణి మార్కెట్లో లభించే సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లకు దేశవ్యాప్తంగా మంచి క్రేజ్ ఉంది. లగ్జరీ కార్లు సైతం అత్యంత తక్కువ ధరలకు అందుబాటులో ఉండడం వల్ల చాలామంది ఇక్కడే కొనుగోలు చేస్తారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ కార్లు అయితే రూ.35 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 21, 2026, 03:39 PM IST

Trending Photos

Second-hand Cars: బంపర్ ఆఫర్.. బైక్ ధరకే కారు.. సగం ధరకే స్విఫ్ట్.. థార్‌పై రూ. 8 లక్షల డిస్కౌంట్!

Second-hand Cars In Delhi: సొంతంగా కారు కొనుక్కోవాలని సగటు మధ్యతరగతి మనిషి కల.. అయితే కొత్త కార్ల ధరలు కొన్ని కారణాలవల్ల ఆకాశాన్ని తాకుతున్న తరుణంలో చాలామంది సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ వైపు వెళ్ళిపోతున్నారు. అత్యంత తక్కువ ధరల్లో సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లను కొనుగోలు చేసి వారి కల నెరవేర్చుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా చాలామంది దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని రోహిణి సెక్టార్ త్రీ లో ఉన్న సెకండ్ హ్యాండ్ మోటార్ షో రూమ్స్ లో సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే అక్కడున్న సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల షోరూమ్స్ ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని వాహనాలు అయితే ఇక్కడ సగం కంటే తక్కువ ధరల్లో లభించడం విశేషం..

Add Zee News as a Preferred Source

రోహిణి సెక్టార్ 3లో ఉన్న మోటార్ షోరూమ్స్ లో కేవలం రూ.35 వేల నుంచి అద్భుతమైన కార్లు లభిస్తున్నాయి. పాత మోటార్ సైకిల్స్ ధరకి ఇక్కడ కార్లు దొరకడం వల్ల దేశంలోని నలుమూలల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా కుటుంబ అవసరాల కోసం వినియోగించే హ్యాచ్‌బ్యాక్ తో పాటు SUV కార్లు కూడా భారీ డిస్కౌంట్లతో లభిస్తున్నాయి. దీంతో చాలామంది ఇక్కడ ఈ కార్లను కొనుగోలు చేసి ఇతర రాష్ట్రాల్లోకి వెళ్లి బిజినెస్ కూడా చేస్తున్నారు. 

ముఖ్యంగా ఇక్కడ సెకండ్ హ్యాండ్ థార్ రాక్స్ (Thar ROXX) అత్యంత చీపు ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో విపరీతమైన క్రేజ్ ఉన్న థార్ రాక్స్ మోడల్‌పై ఏకంగా రూ. 6  నుంచి 8 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నట్లు  తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ కలిగిన స్విఫ్ట్ కారును సగం ధరకే అంటే సుమారు రూ. 4.5 లక్షలకే విక్రయిస్తున్నారు. ఇక లగ్జరీ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కార్లు అయితే సగం కంటే తక్కువ ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. ఇక్కడ మెర్సిడెస్ బెంజ్ వంటి విలాసవంతమైన కార్లపై 90 నుండి 95 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ తో అందుబాటులో ఉన్నాయి. కేవలం రూ. 10.90 లక్షలకే మెర్సిడెస్ కారును సొంతం చేసుకోవచ్చు.

సాధారణంగా ఢిల్లీలోని కొన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ మోటార్స్ షోరూమ్స్ లో సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లకు ఎలాంటి గ్యారెంటీని అందించరు.. కానీ ఇక్కడ కొనుగోలు చేసే వారికి మాత్రం ప్రతీ కారుపై 500 కిలోమీటర్ల వారంటీని బాండ్ రూపంలో అందిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా మొదటి సర్వీసింగ్ ఉచితం తో పాటు ఉచిత ఆర్సి ట్రాన్స్‌ఫర్ వంటి సదుపాయాలను కూడా అందిస్తున్నారు. కేవలం రూ.25 వేల నుంచి రూ.30 వేలు డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి కారుని ఇంటికి తీసుకెళ్లే సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ ఉన్న హోం డెలివరీ చేసే సదుపాయం అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. పాత కార్లను వినియోగించేవారు ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Second-hand CarsCar MarketSecond-hand Cars NewsSecond-hand Cars In Delhi

Trending News