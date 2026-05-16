Huge Second-Hand Car Market In Delhi News: దేశ రాజధాని ఢిల్లీ నగరంలో సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనాల ప్రియుల కోసం కొన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూమ్స్ అద్భుతమైన కార్లకు సంబంధించిన కార్ల మేళాను ఏర్పాటు చేస్తూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఢిల్లీలోని పీతాంపురా పరిధిలో ఉన్న సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల షోరూమ్లు ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ తో అందర్నీ ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ మార్కెట్లో ఉన్న ఒక్కొక్క సెకండ్ హ్యాండ్ షో రూమ్లో దాదాపు 100కు పైగా సెకండ్ హ్యాండ్ డీజిల్, పెట్రోల్ కార్లు అత్యంత తక్కువ ధరల్లోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అత్యంత తక్కువ ధరలోనే కార్లు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ఢిల్లీలోని ఇక్కడికి వచ్చి కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వారు కూడా ఇక్కడ కొనుగోలు చేస్తే ప్రత్యేకమైన ట్రాన్స్పోర్ట్ సౌకర్యాన్ని కూడా అందిస్తున్నారు. అలాగే కొన్ని కార్లు అయితే ఇక్కడ కేవలం రూ.1,25,000 లోపే ప్రారంభం అవ్వడం విశేషం.. అయితే ఇక్కడ ఏయే బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కార్లు అత్యంత తక్కువ ధరల్లో అందుబాటులో ఉంటాయో.. వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఇక్కడ లభించే సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూమ్స్లో మహీంద్రా స్కార్పియోతో పాటు ఎక్స్యూవీ 500 (XUV 500), థార్, టాటా హారియర్, సఫారీ, జీప్ కంపాస్, కియా సెల్టోస్, హ్యుందాయ్ క్రెటా, మారుతి స్విఫ్ట్, డిజైర్, ఇన్నోవా క్రిస్టా వంటి టాప్ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కార్లు అత్యంత తక్కువ ధరల్లో లభిస్తూ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ వీటిని దాదాపు సగం ధరల్లోనే సొంతం చేసుకుని స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను కూడా అందిస్తూ వస్తున్నారు. అలాగే దాదాపు 20 లక్షలకు పైగా విలువైన కొత్త మోడల్ బొలెరోతో పాటు మహీంద్రా థార్, స్కార్పియో వంటి కార్లను సగం ధరలకే విక్రయిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ లభించే అన్ని కార్లు కేవలం రూ.40 వేల కిలోమీటర్లు మాత్రమే తిరిగినవని నిర్వాహకులు చెబుతూ వస్తున్నారు..
అదేవిధంగా సన్రూఫ్తో పాటు ఆటోమేటిక్ గేర్ బాక్స్ కలిగిన కార్లు కూడా ఇక్కడ అత్యంత తక్కువ ధరల్లో లభిస్తూ వస్తున్నాయి.. ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వినియోగదారుల కోసం ఇక్కడ సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్లు రన్ చేసే నిర్వాహకులు ప్రత్యేకమైన సదుపాయాలను కూడా అందిస్తూ వస్తున్నారు. ఢిల్లీ బయట రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వారు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా వివిధ రకాల ఏర్పాట్లను కూడా చేసినట్లు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రానికైనా చెల్లుబాటే అయ్యే విధంగా నో ఆబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ను అందిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
అంతేకాకుండా కొనుగోలు చేసిన వాహనాలను కస్టమర్లు సొంత రాష్ట్రాలకు సురక్షితంగా పంపేందుకు నిర్వాహకులే ప్రత్యేకమైన ట్రాన్స్పోర్ట్ సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తూ వస్తున్నారు. అదేవిధంగా వాహనాలపై లోన్ సదుపాయంతో పాటు ఇన్సూరెన్స్ కూడా అక్కడే అత్యంత తక్కువ ధరల్లో చేపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా SUV వాహనాలను రూ.10 లక్షల లోపే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్గా భావించవచ్చు.. ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కార్లు సగం ధరల్లో, సగం కంటే తక్కువ ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ కొనుగోలు చేసేవారు తప్పకుండా అన్ని పత్రాలను, కార్లను బాగా పరిశీలించి మాత్రమే విక్రయించడం మంచిదని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు..
