English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Billionaires List 2026: ప్రపంచ కుబేరుల జాబితా విడుదల.. ముకేశ్ అంబానీ, గౌతమ్ అదానీ స్థానం ఎంతంటే..?

Billionaires List 2026: ప్రపంచ కుబేరుల జాబితా విడుదల.. ముకేశ్ అంబానీ, గౌతమ్ అదానీ స్థానం ఎంతంటే..?

Billionaires List: హురున్ నివేదిక ప్రకారం భారతదేశం.. ప్రపంచ ధనికుల జాబితాలో మూడవ స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది. దేశంలో సంపద సృష్టి ఇప్పటివరకు ఎన్నడూ లేనంత వేగంగా పెరుగుతోంది. కేవలం సంఖ్యల్లోనే కాకుండా అన్ని రంగాల్లో భారతీయ వ్యాపారవేత్తలు ప్రపంచ స్థాయిలో బాగా పోటీపడుతున్నారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 7, 2026, 05:40 PM IST

Trending Photos

Bellamkonda Sreenivas: పెళ్లి పీటలెక్కనున్న మరో యంగ్ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్.. అమ్మాయి ఎవరంటే..?
5
Hero Bellamkonda Sreenivas
Bellamkonda Sreenivas: పెళ్లి పీటలెక్కనున్న మరో యంగ్ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్.. అమ్మాయి ఎవరంటే..?
Motorola AC: చీప్‌ ధరకే Motorola ఏసీ.. ఏకంగా 44 శాతం డిస్కౌంట్‌.. మళ్లీ ఇలాంటి ఛాన్స్‌ రాదు!
5
Motorola AC
Motorola AC: చీప్‌ ధరకే Motorola ఏసీ.. ఏకంగా 44 శాతం డిస్కౌంట్‌.. మళ్లీ ఇలాంటి ఛాన్స్‌ రాదు!
Trisha: త్రిష ప్రేమలో పడిన స్టార్ హీరోలు ఎవరెవరు.. సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్
5
Trisha affairs with star heroes
Trisha: త్రిష ప్రేమలో పడిన స్టార్ హీరోలు ఎవరెవరు.. సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్
Chia Seeds With Buttermilk: మజ్జిగలో ఈ విత్తనాలు కలిపి తాగితే డయాబెటిస్ రోగులకు స్వర్గమే! రోజుకు ఒక్కసారైనా చాలు!
6
Chia Seeds Benefits
Chia Seeds With Buttermilk: మజ్జిగలో ఈ విత్తనాలు కలిపి తాగితే డయాబెటిస్ రోగులకు స్వర్గమే! రోజుకు ఒక్కసారైనా చాలు!
Billionaires List 2026: ప్రపంచ కుబేరుల జాబితా విడుదల.. ముకేశ్ అంబానీ, గౌతమ్ అదానీ స్థానం ఎంతంటే..?

Hurun Global Rich List 2026: భారతదేశంలోని మొత్తం బిలియనీర్ల సంఖ్య ఈ సంవత్సరం 308కి చేరుకుంది. 2025వ సంవత్సరం జాబితాతో పోలిస్తే.. ఈ ఇయర్ 24 మంది బిలియనీర్లు పెరిగారు. ఇక వీరి మొత్తం సంపద వార్షిక ప్రాతిపదికన 10 శాతం పెరిగి రూ.1126 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంది. ఈ ఏడాదికిగాను హురున్ ఇండియా గ్లోబల్ రిచ్ లిస్ట్ 2026ను వెల్లడించింది. ఈ లిస్ట్‌లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలువురు వ్యాపారవేత్తలు కూడా స్థానం సంపాదించారు. హురున్ నివేదిక ప్రకారం భారతదేశం.. ప్రపంచ ధనికుల జాబితాలో మూడవ స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది. దేశంలో సంపద సృష్టి ఇప్పటివరకు ఎన్నడూ లేనంత వేగంగా పెరుగుతోంది. కేవలం సంఖ్యల్లోనే కాకుండా అన్ని రంగాల్లో భారతీయ వ్యాపారవేత్తలు ప్రపంచ స్థాయిలో బాగా పోటీపడుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

హురున్ విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం భారత కుబేరుల జాబితాను పరిశీలిస్తే.. మొదటి స్థానంలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ ముకేశ్ అంబానీ నిలిచారు. అంబానీ కుటుంబ సంపద గడిచిన ఏడాది కాలంలో 9 శాతం పెరిగి రూ.9.8లక్షల కోట్లకు పెరిగిందని హురున్ రిపోర్టు వెల్లడించింది. ముకేశ్ అంబానీ భారతదేశంతో పాటు.. ఆసియా మొత్తంలో సంపన్నుడిగా నిలిచాడు. అయితే, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కుబేరులో జాబితాలో ముకేశ్ అంబానీ 17వ స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. ఇక హురున్ నివేదిక ప్రకారం భారత్ కుబేరుల జాబితాలో గౌతమ్ అదానీ ఫ్యామిలీ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఆయన ఫ్యామిలీ ఆస్తుల విలువ రూ.7.5 లక్షల కోట్లు. మూడవ స్థానంలో రూ.3.2లక్షల కోట్ల నెట్‌వర్త్‌తో HCL టెక్ చైర్మన్ రోష్నీ నాడార్ నిలిచారు.  

అదేవిధంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంపన్నుల జాబితాలో దివీస్ ల్యాబ్స్ మురళీ దివి అగ్ర స్థానంలో ఉన్నారు. ఈసారి పది మందికి పైగా తెలుగు వారికి భారత కుబేరుల జాబితాలో చోటు దక్కింది. అందులో దివీస్ లేబోరేటరీస్ చైర్మన్ మురళీ దివి మొదటిస్థానంలో ఉండగా.. తరువాతి స్థానాల్లో పీ పిచ్చిరెడ్డి (ఎంఈఐఎల్), పీవీ కృష్ణారెడ్డి (ఎంఈఐఎల్), పార్థసారధి రెడ్డి (హెటెరో), అయోధ్య రామిరెడ్డి (రాంకీ గ్రూప్), వెంకటేశ్వరరెడ్డి (అపర్ణ ఎంటర్ ఫ్రైజెస్), కే. సతీశ్ రెడ్డి (డాక్టర్ రెడ్డీస్), జీవీ ప్రసాద్ (డాక్టర్ రెడ్డీస్), బొల్లినేని భాస్కరరావు (కిమ్స్ హాస్పిటల్స్), ప్రతాప్ సీ రెడ్డి (అపోలో హాస్పిటల్స్), రామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి (అరబిందో ఫార్మా), జీ రవీందర్ రావు (యశోద హాస్పిటల్స్), ఎం. సత్యనారాయణ రెడ్డి (ఎంఎస్ఎన్ ఫార్మా) ఉన్నారు.

Also Read: Kalvakuntla Kavitha: తాళిబొట్టు తీయ‌మ‌న్న‌ప్పుడు బోరున ఏడ్చేశాను.. ఇంటర్వ్యూలో కల్వకుంట్ల కవిత ఎమోష‌న‌ల్ కామెంట్స్

Also Read: Vastu Tips: అసలు ఇంట్లో ఎన్ని కిటికీలు ఉంటే మంచిది..? వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెబుతుందంటే..?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Hurun Global Rich List 2026Billionaires listMukesh Ambani First PlaceDivis LaboratoriesHurun Global Rich List

Trending News