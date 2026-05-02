Uttar Pradesh: ఇలా ఉన్నారెంట్రా.. భార్యను చంపేసి ఆస్కార్ లెవెల్ యాక్టింగ్!.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Husband brutally killed her wife over extra marital affair in up: ఇటీవల భార్యభర్తల్ని ఒకర్నిమరోకరు హత్యలు చేయడం కామన్ గా మారిపోయింది. ఒకప్పుడు దంపతులు ఒకరితో మరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం చిన్న చిన్న విషయాలకే గొడవలు పెద్దది చేసుకుని మరీ దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. వీరి వల్ల పెళ్లి అంటేనే చాలా మంది యువతీ, యువకులు దూరంగా పారిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉత్తరప్రదేశ్ మీరట్లోని మజీద్ నగర్లో చోటుచేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని మీరట్ లోని మజీద్ నగర్ లో సాకిబ్, కౌసర్ ఉంటున్నారు. వీరికి ముగ్గురు కూతుళ్లు. అయితే సాకిబ్ కు మరో యువతితో పరిచయం ఏర్పడింది. తరచుగా ఆమె విషయంలో ఇంట్లో గొడవలు జరిగేది. ఇటీవల వీరి మధ్య గొడవలు కాస్త పీక్స్ కు చేరాయి. దీంతో భార్య కౌసర్ నిద్రలో ఉండగా భర్త పేపర్ కట్టర్ తో దారుణంగా ఆమె గొంతు కోసి చంపాడు. అంతే కాకుండా బంగారం, డబ్బుల్ని మాయం చేశాడు. తన ఇంట్లో దొంగలు పడి భార్యను చంపేశారని అందరికి చెప్పాడు.
పెద్ద నాటకంకు తెరతీశాడు. అందరు కూడా అతగాడి ఆస్కార్ లెవల్ డ్రామా చూసి నిజమనుకుని నమ్మేశారు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు. సాకిబ్ ను ప్రశ్నించగా పొంతన లేని విధంగా మాట్లాడాడు. దీంతో పోలీసులు అనుమానంతో అదుపులోకి తీసుకుని తనదైన శైలిలో విచారించగా నిజాలు అన్ని బైటకు కక్కేశాడు.
తనకు మరో మహిళతో ఎఫైర్ ఉందని, దాన్ని భార్య వ్యతిరేకించడం వల్లే చంపానని అంగీకరించాడు. దీంతొ పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్టు చేసి జైలుకు తరలించారు. హత్యకు ఉపయోగించిన పేపర్ కట్టర్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.
