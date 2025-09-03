English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Insta Reel: ఇన్‌స్టారీల్‌తో మొగుడి రెండో పెళ్లి భాగోతం.. ఏడేళ్లుగా తప్పిపోయిన భర్త గుట్టురట్టు..!

Missing Husband On Insta Reel: ఏడేళ్ల క్రితం నుంచి కనిపించకుండా పోయిన భర్త గుట్టు రట్టు చేసింది ఇంస్టాగ్రామ్ రీల్‌. ఉత్తరప్రదేశ్లోని హార్ధవీలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇక వెంటనే పోలీసులకు భార్య ఫిర్యాదు చేయడంతో వాళ్ళు కేసు నమోదు చేసుకుని అతని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 3, 2025, 07:50 AM IST

Trending Photos

Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
7
Gold Price Today
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
LPG Cylinder Price Cut: ఒకటో తారీఖు బిగ్ గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు..!!
7
Commercial LPG gas cylinder prices
LPG Cylinder Price Cut: ఒకటో తారీఖు బిగ్ గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు..!!
School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..వరుసగా మూడు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. జాబితా ఇదే..!!
6
Telangana Holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..వరుసగా మూడు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. జాబితా ఇదే..!!
Insta Reel: ఇన్‌స్టారీల్‌తో మొగుడి రెండో పెళ్లి భాగోతం.. ఏడేళ్లుగా తప్పిపోయిన భర్త గుట్టురట్టు..!

Missing Husband On Insta Reel: చాలామంది ఇంస్టాగ్రామ్ వేదికగా అనేక పోస్టులు పెడతారు. అలాగే రీల్స్‌ కూడా చేయడం చూస్తూ ఉంటాం. అయితే ఇవి మనకి ఎంతో ఎంటర్టైన్మెంట్ అందిస్తాయి. అయితే ఒక్కోసారి అవి షాకింగ్ నిజాలను కూడా బయటపెడతాయి. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని హర్దోవీలో ఇలాంటి ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఏడేళ్ల క్రితం నుంచి కనిపించకుండా పోయిన భర్త జాడను వెతికి పెట్టింది. పోలీసుల ప్రకారం హర్దోవీకు చెందిన జితేంద్ర 2017లో షీలు అనే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆమె గర్భవతి ఆయన వెంటనే ఏడాదికే అతను అకస్మాత్తుగా కనిపించకుండా పోయాడు. దీంతో ఆమె భర్త జాడ తెలియక నరకయాతనపడి ఎన్నో అవమానాలు కూడా భరించింది. అంతేకాదు సదరు భర్త తల్లిదండ్రులు షీలుతోపాటు తన తల్లిదండ్రులపై తనే భర్తను హత్య చేసి ఉండవచ్చని కేసు పెట్టారు.  అప్పటినుంచి షీలు తన తల్లి గారి ఇంట్లోనే ఉంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే, ఏడేళ్ల తర్వాత ఇంస్టాగ్రామ్ చూస్తున్నప్పుడు ఓ రీల్ అకస్మాత్తుగా ఆమె కంట్లో పడింది. అది ఎవరో కారు తన భర్త వేరే మహిళతో కలిసి ఉన్న రీల్ అది. తన భర్త తనను మోసం చేశారని అప్పుడు గ్రహించిన సదరు మహిళా వెంటనే పోలీసులకు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేసింది. అతడు తనను మోసం చేశారని లుధియానాలో ఉన్న మరో మహిళను వివాహం చేసుకున్నారని ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో వారు సదరు భర్తను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

 కేసు నమోదు చేసుకొని ఆరా తీసి అతను ఏడేళ్లుగా లుధియానాలోనే సదరు మహిళతోనే ఉంటున్నారని తెలిసింది. భర్త జితేంద్రపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అతని విచారిస్తున్నారు. అయితే షీలును జితేంద్ర పెళ్లి అయినప్పటి నుంచి వేధింపులు చేశాడు. 2017 లో వీరి వివాహం జరిగింది. అప్పటి నుంచి వరకట్నం కోసం వేధింపులకు పాల్పడ్డారు ఆమెపై అనేక డిమాండ్లు చేసి ఇంట్లో నుంచి గెంటేశాడు అని అప్పట్లోనే ఆమె ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ కేసు దర్యాప్తు జరుగుతున్న సమయంలోనే జితేంద్ర కనిపించకుండా పోయాడు.

ఇదీ చదవండి:సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!

ఇదీ చదవండి: SBI ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల.. ఈ డైరెక్ట్ లింక్ ద్వారా చెక్‌ చేసుకోండి..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

missing husband found on instagramhusband exposed through insta reelviral insta reel casesecond marriage exposed

Trending News