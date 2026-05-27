/Husband Sells Wife: భార్యను రూ.50 వేలకు అమ్మేసిన కిరాతక భర్త.. నరకయాతన అనుభవించిన బాధితురాలు!

Husband Sells Wife In Rajasthan: కలకాలం తోడుండాల్సిన భార్యను తనకు నచ్చలేదనే రీజన్తో కేవలం 50 వేల రూపాయలకే స్నేహితులకు అమ్మేసిన ఘోరమైన ఘటన రాజస్థాన్లోని బనస్కాంత జిల్లాలో వెలుగు చూసింది.. కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవాల్సిన భర్తనే కామాంధులకు భార్యను ఎరగా వేసిన ఈ ఉదాంతం దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలన సృష్టిస్తుంది. ఆ తర్వాత సదరు మహిళపై ఆ కిరాతకులు అమానుష్యంగా సామూహిక అత్యాచారానికి వడిగట్టారు. ఈ ఘోరమైన ఘటన ఇప్పుడు అందరినీ కంటతడి పెట్టిస్తోంది.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..బనస్కాంత జిల్లాకు చెందిన ఒక వ్యక్తికి కొన్ని ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది.. అయితే.. కొంతకాలంగా భార్య ప్రవర్తన నచ్చడం లేదంటూ ఆమెపై అతను ద్వేషం పెంచుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఎలాగైనా ఆమెను వదిలించుకోవాలని చూసి.. తన స్నేహితులతో భేరసారాలు సాగించాడు.. మే 11న పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం భార్యను వాళ్లకు 50 వేలకు విక్రయించాడు..
మిస్సింగ్ కంప్లైంట్..
సమాజానికి అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు ఆ కిరాతకుడు అదే రోజు పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి.. తన భార్య కనిపించడం లేదంటూ మిస్సింగ్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు.. అయితే కేసు నమోదు చేసిన కొన్ని రోజులకే సదరు భర్త కూడా అకస్మాత్తుగా అదృశ్యమయ్యాడు.. దీంతో పోలీసులకు అనుమానం వచ్చి లోతుగా దర్యాప్తు ప్రారంభించడంతో అసలు విషయం ఏమిటనేది బయటపడింది. ఈ అసలు విషయాన్నీ తెలుసుకున్న పోలీసులు సైతం ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు..
స్నేహితులకు అమ్మేశాడు..
ఎంతో ప్రేమగా చూసుకోవాల్సిన భర్తనే తనను డ్రామా ఆడి స్నేహితులకు అమ్మేశాడని.. వాళ్లు ఆమెను బంధించి నగలు లాక్కొని పదేపదే గ్యాంగ్ రేప్ కు పాల్పడ్డారని బాధితురాలు తెలిపింది. పోలీసులు నిందితుల స్థావరాలపై దాడి చేసి బాధితురాలిని సురక్షితంగా రక్షించారు. అనంతరం ఆమె పోలీసుల ఎదుట కన్నీరు మున్నీరవుతూ.. తన ఆవేదన పంచుకుంది. తనకు నచ్చలేదని కారణంతోనే తన భర్త క్రూరంగా తన స్నేహితులకు విక్రయించాడని.. కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తులు తనను ఒకచోట బంధించి.. ఒంటిపై ఉన్న బంగారు నగలను బలవంతంగా లాక్కొని అమ్మేశారు అన్నారు.. అంతేకాకుండా పలుసార్లు తనపై సామూహిక అత్యాచారానికి కూడా పాల్పడ్డట్లు బాధితురాలు పోలీసులతో వాపోయింది..
ఫిర్యాదు ఆధారంగా దర్యాప్తు..
బాధితురాలి ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు ప్రత్యేకమైన దర్యాప్తును ప్రారంభించారు. నిందితులపై కిడ్నాప్ తో పాటు సామూహిక అత్యాచారం, మానవ అక్రమ రవాణా తదితర సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టిన కిరాతక భర్తతో పాటు అతనికి సహకరించిన, అత్యాచారానికి పాల్పడ్డ మరో ఆరు గురు స్నేహితులను మొత్తం ఏడు గురిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి జైలుకు తరలించారు. ఆ బాధ్యత మహిళను వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించి.. కేసును మరింత దగ్గరగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు..
