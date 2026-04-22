Karnataka: ఇలా మోపయ్యారెంట్రా.. నైటీ వేసుకుందని భార్యకు నిప్పు.. ఎక్కడంటే..?

Husband sets wife on fire over dispute on nighty in karnataka: భార్యభర్తలకు చెందిన గొడవలు ప్రతిరోజు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. పెళ్లిళ్లు చేసుకుని అన్యొన్యంగా ఉండకుండా ఒకరిపై మరోకరుదాడులు చేసుకుంటున్నారు. కొంత మంది హత్యలు, మరికొంత మంది సుపారీలు ఇచ్చి మరీ కట్టుకున్న వారిని కడ తెరుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కర్ణాటకలోని బెళగావిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. దీనిపై స్థానికంగా దుమారం చెలరేగింది. కర్ణాటకలోని బెళగావిలోని ఖానాపూర్ లో కృష్ణపటిల్ అనే వ్యక్తి తన భార్య మంజులా పాటిల్ తో ప్రతి రోజు నైటీ విషయంలో గొడవలు పడేవాడు.
ఇటీవల ఆ గొడవలు కాస్త పీక్స్ కు వెళ్లాయి. చీర వేసుకొమ్మని చెప్పిన పదే పదే నైటీ వేసుకుంటుందని ఆవేశంలో ఊగిపోయాడు. ఎంత చెప్పిన తన భార్య నైటీ వేసుకుంటుందని అతను కోపంలో ఆమె మీద పెట్రోల్ పోసి నిప్పటించాడు. దీంతో ఆమె గట్టిగా కేకలు వేయడంతో చుట్టుపక్కల వారు అక్కడకు వచ్చారు.
అప్పటికే ఆమె తీవ్రంగా మంటల్లో చిక్కుకుంది. స్థానికులు మంటలను ఆర్పారు. కానీ శరీరంమంతా గాయాలు అయ్యాయి. వెంటనే ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు.
పోలీసులు ఘటన స్థలంకు చేరుకుని దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. భర్త మాత్రం పరారీలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర దుమారంగా మారింది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.
