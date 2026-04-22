English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
Karnataka: ఇలా మోపయ్యారెంట్రా.. నైటీ వేసుకుందని భార్యకు నిప్పు.. ఎక్కడంటే..?

Husaband sets wife on fire in belagavi: ప్రతిరోజు నైటీ విషయంలో కర్ణాటకలో ఒక భర్త.. తన భార్యతో గొడవలు పడేవాడు. ఇటీవల ఈ గొడవ పీక్స్ కు చేరింది. భార్యను కొట్టడమే కాకుండా ఆమెపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పటించాడు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 22, 2026, 10:09 PM IST
  • నైటీ విషయంలో గొడవ..
  • భర్తకు నిప్పు పెట్టడానికి రెడీ అయిన భార్య..

Trending Photos

Husband sets wife on fire over dispute on nighty in karnataka: భార్యభర్తలకు చెందిన గొడవలు ప్రతిరోజు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. పెళ్లిళ్లు చేసుకుని అన్యొన్యంగా ఉండకుండా ఒకరిపై మరోకరుదాడులు చేసుకుంటున్నారు. కొంత మంది హత్యలు, మరికొంత మంది సుపారీలు ఇచ్చి మరీ కట్టుకున్న వారిని కడ తెరుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కర్ణాటకలోని బెళగావిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. దీనిపై స్థానికంగా దుమారం చెలరేగింది. కర్ణాటకలోని బెళగావిలోని ఖానాపూర్ లో కృష్ణపటిల్ అనే వ్యక్తి తన భార్య మంజులా పాటిల్ తో ప్రతి రోజు నైటీ విషయంలో గొడవలు పడేవాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇటీవల ఆ గొడవలు కాస్త పీక్స్ కు వెళ్లాయి. చీర వేసుకొమ్మని చెప్పిన పదే పదే నైటీ వేసుకుంటుందని ఆవేశంలో ఊగిపోయాడు. ఎంత చెప్పిన తన భార్య నైటీ వేసుకుంటుందని అతను కోపంలో ఆమె మీద పెట్రోల్ పోసి నిప్పటించాడు. దీంతో ఆమె గట్టిగా కేకలు వేయడంతో చుట్టుపక్కల వారు అక్కడకు వచ్చారు.

అప్పటికే ఆమె తీవ్రంగా మంటల్లో చిక్కుకుంది. స్థానికులు మంటలను ఆర్పారు. కానీ శరీరంమంతా గాయాలు అయ్యాయి. వెంటనే ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు.

పోలీసులు ఘటన స్థలంకు చేరుకుని దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. భర్త మాత్రం పరారీలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర దుమారంగా మారింది. దీనిపై  పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KarnatakaBelagavi woman sets on fireFamily DisputeKarnataka crime newsKarnataka Crime

Trending News