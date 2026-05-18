/Hyderabad To Mumbai Bullet Train: కేవలం 3 గంటల్లో హైదరాబాద్ టు ముంబయి..హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ డీపీఆర్ సిద్ధం!

Hyderabad To Mumbai Bullet Train Project: హైదరాబాద్ నుంచి దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైకి ప్రయాణించే వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త అందించింది. బుల్లెట్ రైలు వేగంతో దూసుకెళ్లే హైదరాబాద్-పుణె-ముంబయి హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్కు సంబంధించిన సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (DPR) సిద్ధమైనట్లు నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (NHSRCL) అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టు అందుబాటులోకి వస్తే రెండు నగరాల మధ్య ప్రయాణ సమయం ఊహించని విధంగా తగ్గిపోనుంది.
3 గంటల్లోనే హైదరాబాద్ నుంచి ముంబైకి..
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నుండి ముంబయికి రైలు లేదా రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణించాలంటే కనీసం 12 నుండి 15 గంటల సమయం పడుతుంది. అయితే ప్రస్తుతం ప్రతిపాదించిన 671 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ అందుబాటులోకి వస్తే, కేవలం 3 గంటల్లోనే హైదరాబాద్ నుండి ముంబయికి వెళ్లొచ్చు. ఇది ప్రయాణికులకు సమయాన్ని ఆదా చేయడమే కాకుండా, ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య వ్యాపార, వాణిజ్య రంగాలకు భారీ ఊపునివ్వనుంది.
ఈ ప్రాజెక్టును అత్యాధునిక సాంకేతికతతో, ఎన్నో భౌగోళిక సవాళ్లను అధిగమిస్తూ నిర్మించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన నిర్మాణ విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఈ కారిడార్లో మొత్తం 35.30 కిలోమీటర్ల పొడవైన మార్గాన్ని భూగర్భంలో నిర్మించనున్నారు. ప్రకృతి రమణీయతతో కూడిన పశ్చిమ కనుమలలోని ఖండాల ఘాట్ పరిధిలో దాదాపు 24 కిలోమీటర్ల మేర అధునాతన సొరంగ మార్గాలను తవ్వనున్నారు.
రాష్ట్రాల వారీగా విస్తరణ ఎలా ఉండబోతుంది?
ఈ హైస్పీడ్ రైలు మార్గం మొత్తం మూడు రాష్ట్రాల గుండా ప్రయాణిస్తుంది. దీని విస్తరణ విభజన ఇలా ఉందని ప్రాజెక్ట్ డీపీఆర్ వెల్లడిస్తోంది. మహారాష్ట్రలో 68 శాతం, కర్ణాటకలో 18 శాతం ఉండగా.. తెలంగాణలో కేవలం 14 శాతం ప్రాజెక్ట్ విస్తరణలో వాటా ఉండబోతుంది.
ఈ రూట్లో ప్రయాణించే రైళ్లు గంటకు గరిష్ట వేగంతో ప్రయాణించేలా ట్రాక్లను డిజైన్ చేస్తున్నారు. డీపీఆర్ సిద్ధం కావడంతో, తదుపరి అనుమతులు లభించిన వెంటనే భూసేకరణ, నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఈ ప్రాజెక్టు దక్కన్ ప్రాంత రవాణా వ్యవస్థలోనే ఒక విప్లవాత్మక మార్పుగా నిలవనుంది.
