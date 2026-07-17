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Hydrogen Train: "భవిష్యత్తు అంతా హైడ్రోజన్‌దే"..చారిత్రాత్మక రైలు ఆవిష్కరణ ఘట్టంలో ప్రధాని మోదీ!

Hydrogen Train PM Modi Speech: భారతీయ రైల్వే చరిత్రలో నేడు అనగా జూలై 17 హైడ్రోజన్‌ రైలును ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జాతికి అంకితం చేశారు. హర్యానాలో దేశంలోనే మొట్టమొదటి హైడ్రోజన్ రైలు సర్వీసును ఆయన జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఆయన భవిష్యత్తు అంతా హైడ్రోజన్ రైళ్లదే అని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 17, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:00 PM IST
Hydrogen Train: "భవిష్యత్తు అంతా హైడ్రోజన్‌దే"..చారిత్రాత్మక రైలు ఆవిష్కరణ ఘట్టంలో ప్రధాని మోదీ!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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