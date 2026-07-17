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Hydrogen Vs Electric Train: హైడ్రోజన్ రైలు Vs ఎలక్ట్రిక్ రైలు.. ఈ రెండు రైళ్లలో ఏది బెస్ట్? ఏది తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది?

Hydrogen Train Vs Electric Train: భారతీయ రైల్వే చరిత్రలో నేడు చారిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. దేశంలోనే మొట్టమొదటి హైడ్రోజన్ రైలును ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జాతికి అంకితం చేశారు. అయితే మన దేశంలో ఎక్కువ శాతం ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ రైళ్లు, హైడ్రోజన్ రైళ్లు రెండూ పర్యావరణ అనుకూల రవాణా వ్యవస్థలే అయినప్పటికీ, వాటి పనితీరు, సాంకేతికత.. సామర్థ్యంలో ప్రధాన వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. వాటి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 17, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:34 PM IST
Hydrogen Vs Electric Train: హైడ్రోజన్ రైలు Vs ఎలక్ట్రిక్ రైలు.. ఈ రెండు రైళ్లలో ఏది బెస్ట్? ఏది తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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