/Hydrogen Vs Electric Train: హైడ్రోజన్ రైలు Vs ఎలక్ట్రిక్ రైలు.. ఈ రెండు రైళ్లలో ఏది బెస్ట్? ఏది తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది?

Hydrogen Train Vs Electric Train: భారతీయ రైల్వే చరిత్రలో నేడు (జూలై 17) ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతం అయ్యింది. హర్యానాలో దేశంలోనే మొట్టమొదటి హైడ్రోజన్ రైలు సర్వీసును ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. చెన్నైలోని పెరంబూర్ ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ (ICF)లో రూపుదిద్దుకున్న ఈ పర్యావరణ అనుకూల రైలు.. హర్యానాలోని జింద్ - సోనిపట్ మార్గంలో పరుగులు పెడుతోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా జర్మనీ, జపాన్, చైనా, అమెరికా వంటి అగ్రదేశాల సరసన ఇప్పుడు భారత్ కూడా హైడ్రోజన్ రైలు సాంకేతికత కలిగిన దేశంగా నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో, అటు పర్యావరణానికి మేలు చేసే హైడ్రోజన్ రైలుకు, ఇటు దశాబ్దాలుగా మనకు సేవలందిస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ రైలుకు మధ్య తేడాలేంటి? ఏది ఉత్తమమైనది? అనే ఆసక్తికరమైన వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
భారతదేశపు తొలి హైడ్రోజన్ రైలు ప్రత్యేకతలు..
ఉత్తర రైల్వే పరిధిలో దాదాపు రూ.140 కోట్ల వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్టు పనులు జరిగాయి. ఈ రైలులో 8 ప్యాసింజర్ కోచ్లు, 2 పైలట్ కోచ్లు ఉన్నాయి. ఇది దేశంలోనే అత్యంత పొడవైన హైడ్రోజన్ రైలు కావడం విశేషం. ఇందులో 682 సీటింగ్ సామర్థ్యం ఉండగా, మొత్తం 2,600 మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణించేందుకు వీలుంది.
పనితీరు, ఇంధన వినియోగం..
ఎలక్ట్రిక్ రైళ్లు నడవడానికి పట్టాల పైన ఉండే ఓవర్హెడ్ విద్యుత్ తీగలు తప్పనిసరి. రైలు పైకప్పుపై ఉండే 'పాంటోగ్రాఫ్' అనే పరికరం ద్వారా ఈ తీగల నుండి విద్యుత్ను గ్రహించి, కింద ఉండే మోటార్ల సహాయంతో ఇవి ప్రయాణిస్తాయి. దీనికి భిన్నంగా, హైడ్రోజన్ రైళ్లకు ఎలాంటి ఓవర్హెడ్ విద్యుత్ తీగలు అవసరం లేదు. ఈ రైళ్లలోనే అమర్చబడిన ఫ్యూయల్ సెల్స్ ద్వారా హైడ్రోజన్ వాయువును, బయటి వాతావరణంలోని ఆక్సిజన్తో రసాయనిక చర్య జరిపిస్తారు. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా సొంతంగా విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేసుకుంటూ ఇవి ముందుకు సాగుతాయి.
సామర్థ్యం, బరువు..
సామర్థ్యం విషయానికి వస్తే ఎలక్ట్రిక్ రైళ్లు అత్యంత ప్రతిభావంతంగా పనిచేస్తాయి. పవర్ గ్రిడ్ నుండి వచ్చే విద్యుత్లో దాదాపు 80-90% శక్తి నేరుగా రైలును నడపడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదే హైడ్రోజన్ రైళ్లలో, ఫ్యూయల్ సెల్ ద్వారా హైడ్రోజన్ను తిరిగి విద్యుత్గా మార్చే ప్రక్రియలో ఎక్కువ శక్తి వృథా అవుతుంది. దీనివల్ల వీటి సామర్థ్యం కేవలం 30-40% వరకే పరిమితమవుతుంది. ఇక బరువు విషయానికొస్తే, ఎలక్ట్రిక్ రైళ్లు ఇంధనాన్ని నిల్వ ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి చాలా తేలికగా ఉంటాయి. కానీ, హైడ్రోజన్ రైళ్లు తమకు కావలసిన శక్తిని స్వయంగా తయారు చేసుకోవడం కోసం భారీ హైడ్రోజన్ ట్యాంకులు, ఇంధన నిల్వలు, పెద్ద బ్యాటరీలను మోయాల్సి రావడం వల్ల బరువు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ప్రయాణ ఖర్చులు, టికెట్ ధరలు..
ప్రయాణికులపై పడే ఆర్థిక భారం పరంగా చూస్తే, ఎలక్ట్రిక్ రైళ్లలో కిలోమీటర్ల దూరాన్ని బట్టి సాధారణ టికెట్ ధరలు రూ.5 నుండి రూ.30 వరకు ఉంటాయి. అదే ఏసీ కోచ్లలో ప్రయాణిస్తే ఈ ధర రూ. 35 నుండి రూ.120 (దాదాపు 60 కి.మీ. దూరానికి) వరకు మారుతుంది. మరోవైపు, కొత్తగా అందుబాటులోకి రానున్న హైడ్రోజన్ రైళ్లలో ప్రారంభ దశ కింద జింద్ - సోనిపట్ (సుమారు 85-90 కిలోమీటర్లు) మార్గానికి టికెట్ ధరలను రూ.5 నుండి రూ.25 మధ్యే ఉంచినట్లు సమాచారం. ప్రారంభంలో ప్రయాణికులను ఆకర్షించడానికి, పర్యావరణ అనుకూల ప్రయాణాన్ని ప్రోత్సహించడానికి హైడ్రోజన్ రైలు ధరలను చాలా సరసంగా నిర్ణయించారు.
భద్రత విషయంలో ఏది సేఫ్?
ఎలక్ట్రిక్ రైళ్లలో హై-వోల్టేజ్ విద్యుత్ వైర్లు ప్రధాన ముప్పు. వాటిని తాకడం వల్ల ప్రాణాంతక ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే, అగ్నిప్రమాదాలు చాలా అరుదుగా జరుగుతాయి.
హైడ్రోజన్ రైళ్లలో హైడ్రోజన్ అత్యంత వేగంగా మండే స్వభావం గల వాయువు. సొరంగాలు వంటి ఇరుకైన ప్రదేశాల్లో లీకేజీ జరిగితే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
రక్షణ చర్యలు: ప్రభుత్వం ఈ రైలులో అత్యున్నత భద్రతా ప్రమాణాలను ఏర్పాటు చేసింది. సెన్సార్లు, అత్యవసర ఆటోమేటిక్ షట్-ఆఫ్ సిస్టమ్ (మానవ ప్రమేయం లేకుండానే హైడ్రోజన్ సరఫరాను నిలిపివేసే వ్యవస్థ), డ్రైవర్ సురక్షిత క్యాబిన్, ప్రత్యేక మానిటరింగ్ స్క్రీన్లు వంటి ఆధునిక రక్షణ చర్యలను రైలు డిజైన్లోనే పొందుపరిచారు.
ఈ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమమైనది?
రెండు రకాల రైళ్లకు వాటి స్వంత ప్రయోజనాలు, పరిమితులు ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ రైళ్లు చాలా ఏళ్లుగా నమ్మకమైన, సురక్షితమైన రవాణాగా నిరూపితమయ్యాయి. హైడ్రోజన్ రైళ్లు పర్యావరణానికి అత్యంత మేలు చేసే సాంకేతికత (జీరో ఎమిషన్స్) అయినప్పటికీ, ఇవి మన దేశంలో ఇప్పుడే అడుగుపెడుతున్నాయి. ఇవి నిరంతరాయంగా సేవలందిస్తూ ప్రజల వాడకం పెరిగిన తర్వాతే వీటి పూర్తి సామర్థ్యం, విశ్వసనీయతపై స్పష్టత వస్తుంది.
ఈ జింద్-సోనిపట్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ విజయవంతం అయితే, ఈ అనుభవంతో చారిత్రాత్మక పర్యాటక మార్గమైన కల్కా-సిమ్లా వంటి సాంప్రదాయ రైల్వే మార్గాల్లో కూడా హైడ్రోజన్ రైళ్లను ప్రవేశపెట్టేందుకు భారతీయ రైల్వే రంగం సిద్ధమవుతోంది.
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