Hyundai i20 కేవలం రూ.4 లక్షలే, టాటా నెక్సాన్ రూ.5 లక్షలు.. ఛీప్‌ ధరలకే!

Delhi Car Bazaar News: ఢిల్లీ కార్ బజార్‌లో అత్యంత చీప్‌ ధరలకే మంచి మంచి కార్లు లభిస్తున్నాయి. సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ కార్లు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇదే అద్భుతమైన అవకాశం.. కేవలం రూ. 1.25 లక్షల నుంచే కార్లు ప్రారంభం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 31, 2026, 11:01 AM IST

Best Used Car Deals In Delhi Ncr: సొంత కారు ఉండాలని చాలా మంది సామాన్యులు ఎన్నో కలలు కంటూ ఉంటారు. అయితే, కొత్త కార్ల ధరలు అకాశాన్ని తాకుతున్న సమయంలో.. మధ్యతరగతి వారి చూపు ఇప్పుడు సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ కార్ల మార్కెట్‌ వైపు మళ్లుతోంది. ముఖ్యంగా రాజధాని ఢిల్లీలోని సెకటర్ 31 రోహిణి సమీపంలో ఉన్న సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ కార్ల మార్కెట్‌లోని కార్లను సాధారణ జనాలు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇక్కడ i20 ధరకే ఫోర్డ్ ఎండీవర్ వంటి లగ్జరీ కార్లు సైతం లభిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా బడ్జెట్ ధరల్లో సీఎన్జీ కార్లు అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..

బడ్జెట్ ధరల్లో క్రేజీ డీల్స్..
అయితే, ఈ సెకటర్ 31లో అనేక సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ కార్లు లభించే షాపులు ఉండడం వల్ల ఒకరి కంటే ఒకరు.. చీప్‌ ధరల్లో విక్రయిస్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి అత్యంత చౌక ధరల్లోనే కార్లు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా టొయోటా ఎటోస్ (Toyota Etios) కేవలం రూ. 1.25 లక్షలకే అందుబాటులో ఉంది.. అలాగే, 2018 మోడల్ డాట్సన్ రెడిగో (Redi-GO) సీఎన్జీ వేరియంట్ రూ.1.99 లక్షలకే అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. మధ్యతరగతి వారి ఫేవరెట్ ఆల్టో 800 (2018 మోడల్) రూ.2.75 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక 2021 మోడల్ పెట్రోల్ ఆల్టో రూ.2.85 లక్షలకే సొంతం చేసుకోవచ్చు..

ఎస్‌యూవీ ప్రియుల కోసం కూడా ఈ మార్కెట్‌లో చీప్‌ ధరలకే మంచి కార్లు అందుబాటలో ఉన్నాయి.  2023 మోడల్ నిస్సాన్ మాగ్నైట్ రూ.4.50 లక్షలకే అందుబాటులో ఉండటం విశేషం.. యువత ఎక్కువగా ఇష్టపడే మహీంద్రా థార్ (Thar 4x4) కేవలం ఏడాది పాతది, ఫ్యాన్సీ నంబర్‌తో కలిపి రూ.13.99 లక్షలకు విక్రయిస్తున్నారు.. ఇక భారీ లగ్జరీ కారు ఫోర్డ్ ఎండీవర్ (3.2 ఆటోమేటిక్) రూ.13.50 లక్షలకే లభిస్తోంది..

అలాగే ప్రతి కారుపై 100 రోజుల ఇంజన్, గేర్ బాక్స్ వారంటీ ఇస్తున్నారు .. అంతేకాకుండా, పాన్ ఇండియా లోన్ సదుపాయం, ఇన్సూరెన్స్, ఎన్‌ఓసీ (NOC), ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ సదుపాయాలను కూడా ఒకే చోట అందిస్తున్నారు.. ఇక మరిన్నీ కార్లపై కూడా ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. మారుతి వేగన్-ఆర్ (2018 సీఎన్జీ) రూ.3.75 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక హ్యుందాయ్ i20 (2020 మోడల్) రూ. 4.90 లక్షలకు అందుబాటులో ఉంది. అలాగే హోండా సిటీ (2016-17) రూ.4.65 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. టాటా నెక్సాన్ (2021 సన్‌రూఫ్) రూ.5.75 లక్షలకు అందుబాటులో ఉంది.. అలాగే ఇక్కడ తక్కువ సిబిల్ స్కోర్ ఉన్నవారికి కూడా లోన్ కూడా అందిస్తున్నారు.. కేవలం రూ. 21,000 లేదా రూ. 50,000 డౌన్ పేమెంట్ కట్టి కారును విక్రయించవచ్చు..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

