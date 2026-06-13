/IAF Plane Crash: అస్సాంలో ల్యాండింగ్ అవుతూ కూలిపోయిన ఐఏఎఫ్ విమానం.. రెండు ముక్కలైన AN-32!

AN-32 Aircraft Crashed In Jorhat: జోర్హాట్ ఎయిర్ బేస్లో భారత వైమానిక దళానికి చెందిన AN-32 విమానం కుప్పకూలింది. ల్యాండింగ్ సమయంలోనే ఈ ప్రమాదం జరగడంతో విమానం నుండి పెద్ద ఎత్తున మంటలు వచ్చాయి. జోర్హాట్ ఎయిర్పోర్ట్ పరిధిలో జరిగిన ఈ ఘటన వల్ల ఆ ప్రాంతమంతా పొగతో నిండిపోయింది. వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది, అత్యవసర బృందాలు అక్కడికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేయడంలో నిమగ్నమయ్యారు. అయితే, ఈ ప్రమాదం ఎందుకు జరిగిందనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. విమానంలో ఉన్న సిబ్బంది ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉందనే దానిపై కూడా ఇంకా సమాచారం అందలేదు. ఈ ఘటనపై వైమానిక దళం వేగంగా దర్యాప్తును చేపట్టింది.
సోవియట్ యూనియన్ ఆంటోనోవ్ డిజైన్ బ్యూరో రూపొందించిన ఏఎన్ 32 అనేది భారత వైమానిక దళం ఉపయోగిస్తున్న ఒక కార్గో విమానం. AN 26 కు అప్డేట్ ఈ విమానం వర్షం పడుతున్నప్పుడు లేదా అధిక వేడి ఉండే వాతావరణంలో కూడా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. 1980వ సంవత్సరంలో భారత వైమానిక దళం ఈ విమానాన్ని తన రవాణా జాబితాలోకి తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యంగా సైనికులు, వారి ఆయుధాలు, సైనిక పరికరాలు ఇతర సామాగ్రిని రవాణా చేయడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
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అత్యంత నమ్మకమైన రవాణా సాధనాల్లో AN- 32..
ఈ విమానం సహాయంతో అత్యంత కష్టతరమైన కొండ ప్రాంతాలకు కూడా సరఫరాలు అందించడం సాధ్యమవుతుంది. హిమాలయాలు, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో లాజిస్టిక్ సేవలకు ఇది వెన్నెముకలా నిలుస్తుంది. అంతేకాకుండా, చిన్న రన్వేలపై కూడా ఇది టేకాఫ్, ల్యాండింగ్ చేయగల ప్రత్యేక సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఇది సుమారు 6.7 టన్నుల వరకు పేలోడ్ను మోయగలదు.. ఒకేసారి 40 మందికి పైగా సైనికులను తరలించగలదు. ప్రస్తుతం భారత వైమానిక దళం వద్ద 100కు పైగా ఏఎన్ 32 విమానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, వీటి స్థానంలో క్రమంగా కొత్త రవాణా విమానాలను ప్రవేశపెట్టేలా భారత ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. అయినప్పటికీ, వైమానిక దళంలో అత్యంత నమ్మకమైన రవాణా సాధనాల్లో ఏఎన్ 32 ఒకటిగా నిలిచింది.
भारतीय वायुसेना का एएन-32 विमान असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. अभी इस हादसे की पूरी जानकारी का इंतजार है.#indianairforcean32 pic.twitter.com/lcEfSDuQRK
— zingabad (@zingabad) June 13, 2026
బలమైన విమానం..
ఆంటోనోవ్ AN- 32 అనేది ఒక శక్తివంతమైన విమానం. రెండు ఇంజిన్లు కలిగిన టర్బో ప్రాప్ రవాణా విమానం ఉంది. అయితే, 2025 జూలైలో రాజస్థాన్లోని చూర్ జిల్లాలో ఒక జాగ్వార్ యుద్ధ విమానం కూలిపోవడంతో ఇద్దరు పైలట్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
మిగ్- 29 కూలిపోయింది..
అలాగే 2025 నవంబర్ 4న ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆగ్రాలో కూడా ఒక శిక్షణ విమానం ప్రమాదానికి గురైంది.. అది మిగ్ 29. కానీ అందులో పైలట్ సురక్షితంగా బయటకు దూకడంతో ప్రాణ నష్టం తప్పింది.. విమానాన్ని నైపుణ్యంతో నియంత్రించి అదృష్టవశాత్తూ ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారు. ఇక అదే ఏడాది 2025 మార్చి 12న మన స్వదేశీ సాంకేతికతతో తయారు చేసిన హెచ్ ఎల్ తేజస్ యుద్ధ విమానం రాజస్థాన్లో కూలిపోయిన విషయం కూడా తెలిసిందే.
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