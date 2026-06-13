Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /IAF Plane Crash: అస్సాంలో ల్యాండింగ్ అవుతూ కూలిపోయిన ఐఏఎఫ్ విమానం.. రెండు ముక్కలైన AN-32!

IAF Plane Crash: అస్సాంలో ల్యాండింగ్ అవుతూ కూలిపోయిన ఐఏఎఫ్ విమానం.. రెండు ముక్కలైన AN-32!

AN-32 Aircraft Crashed In Jorhat: అస్సాంలోని జోర్హాట్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ స్టేషన్‌లో ల్యాండ్ అవుతున్న సమయంలో భారత వైమానిక దళానికి చెందిన AN 32 కార్గో విమానం ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ విమానం క్రాష్ కావడంతో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి.. గత 40 ఏళ్లుగా భారత ఎయిర్ ఫోర్స్‌లో సేవలు అందిస్తున్న ఈ విమానం ప్రమాదానికి గురైంది. ప్రస్తుతం సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 13, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:12 PM IST
IAF Plane Crash: అస్సాంలో ల్యాండింగ్ అవుతూ కూలిపోయిన ఐఏఎఫ్ విమానం.. రెండు ముక్కలైన AN-32!
Image Credit: AN-32 Aircraft Crashed In Jorhat: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
అస్సాంలో ల్యాండింగ్ అవుతూ కూలిపోయిన ఐఏఎఫ్ విమానం.. రెండు ముక్కలైన AN-32!
iaf plane crash assam25 min ago
2
Chanakya Niti33 min ago
3
Karimnagar news45 min ago
4
us iran war1 hr ago
5
Mithuna Sankranti 20261 hr ago