air force fighter plane crash in churu rajasthan video: దేశంలో ఇటీవల వరుస విమాన ప్రమాదాలు హడలెత్తిస్తున్నాయి. అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదం ఘటన తర్వాత కూడా దేశంలో .. పలు చోట్ల ఫ్లైట్ ప్రమాద ఘటనలు వార్తలలో నిలిచాయి. దీంతో చాలా మంది విమానం ఎక్కాలంటేనే భయంతో దూరంగా పారిపోతున్నారు ఈ క్రమంలో మరో విమాన ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.

#BREAKING | Indian Air Force's Jaguar fighter jet crashes in Rajasthan's Churu district claiming pilots life. The said incident took place in Rajaldesar area located near Ratnagar. Emergency services have reached the location with exact cause of the crash yet to be determined. pic.twitter.com/LhG5ImOI4O

