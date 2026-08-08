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IAF wing commander: హనీ ట్రాప్ బారినపడ్డ భారత ఐఏఎఫ్ వింగ్ కమాండర్.. పాక్ కు సున్నిత సమాచారం లీక్.!.

Honey trap case: ఐఏఎఫ్ నిఘా విభాగం అందించిన సమాచారంతో ఢిల్లీ పోలీసులు వింగ్ కమాండర్ ను అరెస్ట్ చేశారు.   దీని వెనుకాల ఎంత మంది ఉన్నారా అని అధికారులు లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 08, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 03:05 PM IST
IAF wing commander: హనీ ట్రాప్ బారినపడ్డ భారత ఐఏఎఫ్ వింగ్ కమాండర్.. పాక్ కు సున్నిత సమాచారం లీక్.!.
Image Credit: iafhoneytrapcase

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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