/IAF wing commander: హనీ ట్రాప్ బారినపడ్డ భారత ఐఏఎఫ్ వింగ్ కమాండర్.. పాక్ కు సున్నిత సమాచారం లీక్.!.

IAF wing commander trapped by pak woman: ఇటీవల భారత్ పై పాక్ అనేక విధాలుగా దాడులు చేసేందుకు కొత్త కొత్తమార్గాలలో కుట్రలకు తెరతీసింది. ఇప్పటికే అనేక మంది కీలక స్థానాల్లో ఉన్న అధికారులకు కొంత మందికి వలపు వలలు మరికొంత మందికి డబ్బుల ఆశలు ఎరవేస్తుంది. తాజాగా.. భారత వైమానిక దళానికి (ఐఏఎఫ్) చెందిన ఒక వింగ్ కమాండర్ హనీట్రాప్లో చిక్కుకున్నాడు. ఈ ఘటనపై ఢిల్లీ పోలీసులు వింగ్ కమాండర్ ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
అధికారిక రహస్యాల చట్టం కింద కేసు నమోదుచేసి.. ప్రస్తుతం ఆ అధికారిని జ్యుడీషియల్ కస్టడీలొ తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఆ అధికారికి పాక్ కు చెందిన ఒక యువతి పరిచయం అయ్యిందని ఆ తర్వాత మెల్లగా అతడ్ని ముగ్గులోకి లాగిందని అధికారులు గుర్తించారు.
ముఖ్యంగా అతని ఫోన్ లో కొన్ని యాప్ లను ఇన్ స్టాల్ చేసుకొమ్మన్నట్లు చెప్పగా అతను అలానే చేశాడు. దీంతో.. టార్గెటెడ్ స్పైవేర్ ను అతని ఫోన్ లో ఉన్నట్లు నిఘా అధికారులు గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఇప్పటికే పాక్ కు సున్నితమైన సమాచారం చేరవేసినట్లు గుర్తించారు.
దీని వెనుక పాకిస్థాన్కు చెందిన హ్యాండ్లర్ల హస్తం ఉండవచ్చని దర్యాప్తు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై ఎంత మేరకు సమాచారం లీక్ అయ్యిందన్న దానిపై విచారణ చేపట్టారు. ఈ నెట్వర్క్లో ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారన్న కోణంలో లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.