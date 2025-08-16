English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IB: ఇంటెలిజెన్స్‌ సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్‌ దరఖాస్తునకు ఒక్కరోజే ఛాన్స్‌.. పది పాసైతే కేంద్ర ప్రభుత్వ జాబ్‌..

Intelligence Bureau Apply 2025: ఇంటెలిజెన్స్‌ బ్యూరో (IB) పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఒక్కరోజే ఛాన్స్ ఉంది. 2025 ఆగస్టు 17వ తేదీ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయిపోతుంది. ఇక 2025 జులై 26వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టింది. ఇప్పటికి మీరు అప్లై చేయకపోతే అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన Mha.gov.in లో వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోండి.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 16, 2025, 11:49 AM IST

Intelligence Bureau Apply 2025: ఇంటెలిజెన్స్‌ బ్యూరోలో జాబ్ కావాలని కోరుకునే వారికి బంపర్ ఛాన్స్. ఇక రేపు ఒక్కరోజే ఛాన్స్ ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఐబీ రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ చేపట్టింది. దీనికి అర్హత కేవలం పదవ తరగతి లేదా తత్సమానం పూర్తి చేస్తే సరిపోతుంది. గుర్తింపు పొందిన ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు నుంచి సర్టిఫికెట్ పొంది ఉండాలి. అంతే కాదు వయస్సు కూడా 18 నుంచి 27 ఏళ్ల మధ్యలో 2025 ఆగస్టు 17 తేదీ నాటికి కలిగి ఉన్న అభ్యర్థులు ఈ పోస్టులకు అర్హులు. కేంద్ర ప్రభుత్వం జాబ్ పొందడానికి ఇది బంపర్ ఛాన్స్.  ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేవారు నోటిఫికేషన్ లో పొందుపరిచిన లాంగ్వేజ్ తెలిసి మాట్లాడగలిగి ఉండాలి.

ఐబీ సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం...
ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్‌ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన Mha.gov.in ఓపెన్ చేయండి. అందులో ఐబి సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్ లేదా ఎగ్జిక్యూటివ్ రిక్రూట్మెంట్ 2025 రిజిస్ట్రేషన్ అనే లింక్ పై క్లిక్ చేయండి. అది హోం పేజీలో కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక కొత్త పేజీ మీ ముందు రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలతో కనిపిస్తుంది. మీ వివరాలు నమోదు చేసి లాగిన్ అవ్వండి. అక్కడ అప్లికేషన్ పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. చివరగా సబ్మిట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి . ఈ కాపీ మీ వద్ద పెట్టుకోండి.

ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే అప్లికేషన్ రుసుము రూ.100 ,ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు రూ. 550 ఇది డెబిట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్, క్రెడిట్‌, నెట్‌ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ చలానా ద్వారా కూడా చెల్లించవచ్చు. రిసీట్‌ జనరేట్ అవుతుంది మరిన్ని వివరాలకు అధికారిక వెబ్సైట్ చెక్ చేసుకోండి.

ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో అసిస్టెంట్‌ నోటిఫికేషన్ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్‌ 2025 ద్వారా 4987 పోస్టులు భర్తీ చేయనుంది. ఇక రేపటితో చివరి తేదీ అవుతుంది. నోటిఫికేషన్ పిడిఎఫ్ క్షుణ్ణంగా చదివి అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

