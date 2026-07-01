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బ్యాంక్ ఉద్యోగాల వేటలో ఉన్నారా? IBPS నుంచి 7400 పైగా పోస్టులతో భారీ నోటిఫికేషన్!

ఐబీపీఎస్‌ పీఓ నోటిఫికేషన్‌ వచ్చింది. దేశవ్యాప్తంగా ఈ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇందులో పీఓ, ఎంటీ, ఎస్‌ఓ ఉద్యోగాల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. మొత్తం 6,715 ప్రొబెషనరీ ఆఫీసర్‌/మేనేజ్‌మెంట్‌ ట్రైనీ, 745 స్పెషలిస్ట్‌ ఆఫీసర్‌ ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 01, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:21 PM IST
బ్యాంక్ ఉద్యోగాల వేటలో ఉన్నారా? IBPS నుంచి 7400 పైగా పోస్టులతో భారీ నోటిఫికేషన్!
Image Credit: IBPS Po 2026 Notification Out:Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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బ్యాంక్ ఉద్యోగాల వేటలో ఉన్నారా? IBPS నుంచి 7400 పైగా పోస్టులతో భారీ నోటిఫికేషన్!
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