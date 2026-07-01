/బ్యాంక్ ఉద్యోగాల వేటలో ఉన్నారా? IBPS నుంచి 7400 పైగా పోస్టులతో భారీ నోటిఫికేషన్!

IBPS Po 2026 Notification Out: దేశవ్యాప్తంగా ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ పీఓ నోటిఫికేషన్ 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. బ్యాంకు ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తున్నవారికి ఇది బంపర్ ఆఫర్. ఐబీపీఎస్ పీఓ, ఎంటీ, ఎస్ఓ ఉద్యోగాల భర్తీకి ఈ నోటిఫికేష్ విడుదలైంది. ఇందులో మొత్తం 6,715 ప్రొబెషనరీ ఆఫీసర్/మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ, 745 స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ ఖాళీలు ఉన్నాయి. అభ్యర్థులు ఈరోజు జూలై 1వ తేదీ నుంచి 21వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీనికి కావాల్సిన అర్హత, వయస్సు ఇతర వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ ప్రక్రియ ప్రకారం మొత్తం 11 బ్యాంకులు కలిసి 6,715 ఖాళీలను భర్తీ చేస్తాయి. ఈ ప్రక్రియలో మొదటగా ప్రిలిమ్స్ పరీక్షలు నిర్వహించి, ఆ తర్వాత మెయిన్స్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. చివరగా ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
IBPS PO ఎగ్జామ్ డేట్..
అధికారిక నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఆగస్టు 22, 23 తేదీలలో జరుగుతుంది. ఇక మెయిన్స్ పరీక్ష 2026 అక్టోబర్ 4వ తేదీన నిర్వహిస్తారు. ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయిన వారే మెయిన్స్ పరీక్ష రాయాలి. ఈ రెండు పరీక్షలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. పరీక్షకు 15 రోజుల ముందు అడ్మిట్ కార్డ్స్ కూడా విడుదల చేస్తారు.
ఈ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులకు జీతం రూ.74,000 నుండి రూ. 76,000 మధ్య జీతం ఉంటుంది. గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన వారు ఈ పరీక్షకు అర్హులు. అలాగే, అభ్యర్థి వయస్సు 20 నుండి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. దరఖాస్తుల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ ibps.in ని సందర్శించవచ్చు.
IBPS PO పరీక్ష విధానం..
IBPS ద్వారా ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ప్రధానంగా ప్రిలిమ్స్ లో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్ ఎబిలిటీ ఉంటాయి. మొత్తం 100 ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పి, వంద మార్కులు కేవలం 60 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాలి.
ఇక IBPS PO మెయిన్స్ పరీక్షను ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయిన వారు రాస్తారు. ఇందులో జనరల్ అవేర్నెస్, ఇంగ్లీష్, డేటా ఇంటర్ప్రెటేషన్ ఉంటాయి. మొత్తం 170 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఇందులో రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, డేటా అనాలసిస్, డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ ఉంటాయి. పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ద్వారా అభ్యర్థి ప్రవర్తన, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూలో ఎంపికైన అభ్యర్థులకు అపాయింట్మెంట్ లెట్టర్ అందిస్తారు.
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