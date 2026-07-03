/ఐబీపీఎస్ పీఓ జీతం ఎంత ఉంటుందో తెలుసా? బ్యాంకు ఉద్యోగి శాలరీ స్లిప్‌ పూర్తి వివరాలు ఇవే!

IBPS PO Salary Structure: బ్యాంక్ ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఒక మంచి అవకాశం వచ్చింది. ఐబీపీఎస్ పీఓ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. దీనికి జూలై 21వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ప్రిలిమినరీ, మెయిన్స్ పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఐబీపీఎస్ పరీక్షల్లో ఎంపికైన అభ్యర్థికి నెలవారీ జీతం ఎంత ఉంటుంది? వారికి లభించే ఇతర బెనిఫిట్స్ ఏమిటి? అనే వివరాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిద్దాం.
ఐబీపీఎస్ పీఓ పరీక్ష ద్వారా ప్రతిభావంతులైన అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసి, వివిధ ప్రభుత్వ బ్యాంకులలో ప్రొఫెషనల్ ఆఫీసర్గా పోస్టులను కేటాయిస్తారు. 2026 నిబంధనల ప్రకారం, ఐబీపీఎస్ పీఓగా ఎంపికైన అభ్యర్థికి రూ. 76,513 అందుతాయి. ఈ పరీక్షల్లో ఎంపికైన వారికి ప్రొఫెషనల్ ఆఫీసర్ లేదా మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీగా వివిధ బ్యాంకులలో పోస్టింగ్ ఇస్తారు. ఎస్బిఐ (SBI) కాకుండా ప్రభుత్వ రంగంలోని మరో 11 బ్యాంకులలో ఈ పోస్టింగ్ ఉంటుంది. జీతం వివరాలను పరిశీలిస్తే, మొదటగా బేసిక్ పే రూ. 48,480 ఉంటుంది. గ్రాస్ శాలరీ సుమారు రూ. 87,774 ఉండగా, డిడక్షన్స్ రూ. 11,261 ఉండవచ్చు. తద్వారా నెట్ శాలరీ రూ. 76,513 లభిస్తుంది. ఐబీపీఎస్ పీఓ ఉద్యోగి పే స్లిప్లో కటింగ్స్, అలవెన్సుల గురించి పూర్తి వివరాలు ఉంటాయి. గ్రాస్ శాలరీ అంటే బేసిక్ పే, అలవెన్సులతో కలిపి ఉంటుంది. డిడక్షన్స్ తీసివేసిన తర్వాత మిగిలే మొత్తాన్ని నెట్ ఇన్-హ్యాండ్ శాలరీగా ఖాతాలో జమ చేస్తారు.
ఐబీపీఎస్ పీఓ శాలరీ స్లిప్ వివరాలు:
ఐబీపీఎస్ పీఓగా ఎంపికైన అభ్యర్థికి బేసిక్ పే రూ. 48,480, డిఏ (DA) రూ. 12,120, హెచ్ఆర్ఏ (HRA) రూ. 3,877, సిసిఏ (CCA) రూ. 1,117, స్పెషల్ అలవెన్స్ రూ. 16,058, లర్నింగ్ అలవెన్స్ రూ. 10,620 ఉంటాయి. దీని ప్రకారం గ్రాస్ శాలరీ రూ. 87,774 కాగా, డిడక్షన్స్ రూ. 11,261 తీసివేస్తే నెట్ ఇన్-హ్యాండ్ శాలరీ రూ. 76,513 అవుతుంది.
ఐబీపీఎస్ పీఓ బెనిఫిట్స్:
ఐబీపీఎస్ పీఓ ఉద్యోగానికి ఎంపికైన వారికి జీతంతో పాటు అనేక రకాల ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. వీరికి ట్రావెలింగ్, మెడికల్, న్యూస్ పేపర్ రీయింబర్స్మెంట్ వంటి సౌకర్యాలు ఉంటాయి. అలాగే కొత్త పెన్షన్ స్కీమ్లో కూడా మంచి కవరేజ్ లభిస్తుంది.
ఐబీపీఎస్ పీఓ జాబ్ ప్రొఫైల్:
ఐబీపీఎస్ పీఓ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ బ్యాంకులలో పీఓగా బాధ్యతలు నిర్వహించడం. ప్రతిరోజు ఫైనాన్స్, అకౌంటింగ్, బిల్లింగ్ వంటి బ్యాంకింగ్ ఆపరేషన్లను నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. దీనితో పాటు పెట్టుబడులు, రెవెన్యూ కలెక్షన్ వంటి అంశాలను జాగ్రత్తగా పర్యవేక్షించాలి. కస్టమర్లకు ఎదురయ్యే బ్యాంకింగ్ సమస్యలను పరిష్కరించడంతో పాటు, బ్రాంచ్ యాక్టివిటీలను, డైలీ డైరెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది.
కెరీర్:
ఐబీపీఎస్ పీఓగా ఎంపికైన ఉద్యోగులకు వారి పనితీరు, అనుభవం, ప్రతిభ ఆధారంగా ప్రమోషన్లు లభిస్తాయి. ప్రొఫెషనల్ ఆఫీసర్గా బ్యాంక్ బ్రాంచ్లో పని చేసే కాలపరిమితి ఆధారంగా కెరీర్ ఎదుగుదల ఉంటుంది. వీరు మిడిల్ మేనేజర్, సీనియర్ మేనేజర్, చీఫ్ మేనేజర్, అసిస్టెంట్ చీఫ్ మేనేజర్, డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్, జనరల్ మేనేజర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ స్థాయిల వరకు చేరుకోవచ్చు.
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