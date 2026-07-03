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ఐబీపీఎస్ పీఓ జీతం ఎంత ఉంటుందో తెలుసా? బ్యాంకు ఉద్యోగి శాలరీ స్లిప్‌ పూర్తి వివరాలు ఇవే!

ఐబీపీఎస్ (IBPS) నోటిఫికేషన్ ఇటీవల విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో పీఓ, ఎస్‌ఓ, ఎంటీ ఉద్యోగాల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలు బ్యాంకులు ఇందులో పాలుపంచుకున్నాయి. ఒకవేళ ఐబీపీఎస్ పీఓ (IBPS PO) కి ఎంపిక అయితే, వారి జీతభత్యాలు ఎంత ఉంటాయి? టేక్ హోమ్ శాలరీ ఎంత ఉంటుంది? అనే పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 03, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:25 PM IST
ఐబీపీఎస్ పీఓ జీతం ఎంత ఉంటుందో తెలుసా? బ్యాంకు ఉద్యోగి శాలరీ స్లిప్‌ పూర్తి వివరాలు ఇవే!
Image Credit: IBPS PO Salary StructureSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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