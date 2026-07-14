Agra ice formation as amarnath shivling video: చాలా మంది భక్తులు అమర్ నాథ్ యాత్రకు ఎంతో భక్తిభావనలతో వెళ్తున్నారు. ఇటీవల అమర్ నాథ్ మంచు శివలింగం యాత్ర ప్రారంభమైన ఐదో రోజున కరిగిపోయింది. దీంతో భక్తులు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం శివుడి వెలసిన ప్రదేశాన్ని అయిన చూడొచ్చని ఆసక్తితో అమర్ నాథ్ యాత్రను కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఆగ్రాలో అరుదైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. అది కూడా మాస శివరాత్రి రోజున, సోమవారం జరగటంతో ఈ ఘటన మరింత స్పీడ్ గా వైరల్ గా మారింది.
A Shivling-like ice formation has mysteriously appeared inside the refrigerator of a house in Agra, UP. Locals are comparing it to the sacred ice lingam at the Amarnath Cave. Worship and rituals have already begun, and devotees have started offering prayers and gifts. pic.twitter.com/4F8JDPLGdY
— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 13, 2026
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఆగ్రాలోని ఖేరియా మోడ్లోని నాగ్లా భుజా ప్రాంతంలో స్థానికంగా ఇంట్లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. వారి ఇంట్లోని ఫ్రిజ్ లో అచ్చం అమర్ నాథ్ శివలింగంలో మంచు గడ్డ కట్టింది. తొలుత వారు ఏదో నార్మల్ అనుకున్నారు. ఫ్రిజ్ అన్నాక మంచు గడ్డకట్టడం కామన్ అనుకున్నారు.
కానీ చాలా సేపు అది అలానే ఉండిపోయింది. అది కూడా అమర్ నాథ్ శివలింగంను పోలి ఉండటం, అది కూడా సోమవారం, మాస శివరాత్రి, ఆరుద్ర నక్షత్రం రోజు ఈ ఘటన తమ ఇంట్లో జరగడంతో వారు పొంగిపోయారు. ఇది కాస్త చుట్టుపక్కల వారికి తెలిసింది.
దీంతో వారి ఇంట్లో అమర్ నాథ్ శివుడువెలిశాడని ప్రచారం జరిగింది. వెంటనే ఆ ఇంట్లోకి భక్తులు క్యూలుకట్టారు. మంచు శివలింగం మీద బిల్వపత్రాలు, పూలు పెట్టి దర్శించుకున్నారు.ఈ అరుదైన ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారింది.
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