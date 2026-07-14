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Agra Ice shivling in Fridge: వావ్ అద్భుతం.. ఫ్రిజ్‌లో అమర్ నాథ్‌ లింగంలా ఏర్పడిన మంచు ప్రతిరూపం.. వీడియో వైరల్..

Ice formed as shivling video:  ఆగ్రాలోని ఒక ఇంట్లో రిఫ్రిజిరేటర్ లో శివలింగం ఆకారంలో ఐస్ ఏర్పడింది. దీంతో ఇంట్లోని వారు భక్తి భావనలతో పొంగిపోయారు. ఆగ్రాలో చోటు చేసుకున్న  ఈ అధ్బుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 14, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:31 PM IST
Agra Ice shivling in Fridge: వావ్ అద్భుతం.. ఫ్రిజ్‌లో అమర్ నాథ్‌ లింగంలా ఏర్పడిన మంచు ప్రతిరూపం.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: agrafridgeiceamarnath

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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