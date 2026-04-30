ICSE ISC Results 2026 OUT: ఐసీఎస్ఈ 10, 12వ తరగతి ఫలితాలు ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల చేశారు. అధికారిక వెబ్సైట్ cisce.org నుంచి విద్యార్థులు సులభంగా స్కోర్ కార్డు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. డిజి లాకర్ ద్వారా యుఐడి నంబర్ తో కూడా ఫలితాలు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ICSE పదో క్లాస్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 17 నుంచి మార్చి 30వ తేదీ వరకు నిర్వహించారు. ఇక ఐఎస్సి అంటే 12 క్లాసు పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 12 నుంచి ఏప్రిల్ మూడో తేదీ వరకు జరిగాయి. దీనికి సంబంధించిన ఫలితాలు ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటలకు అధికారికంగా విడుదల చేశారు.
ఈ పరీక్షలో పాస్ అవ్వాలంటే ప్రతి విద్యార్థి 33 శాతం ప్రతి సబ్జెక్టులో పొంది ఉండాలి. ఇక పన్నెండో తరగతి పరీక్షలు అయితే 35 శాతం తప్పనిసరిగా పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది.
ICSE ISC Results 2026 ఫలితాలు డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం..
మొదట అధికారిక వెబ్సైట్ cisce.org ఓపెన్ చేసి హోం పేజీలో 'ఐసీఎస్ఈ ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్స్ 2026' లేదా ICS ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్స్ 2026 క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ యుఐడి ఇండెక్స్ నెంబర్ క్యాప్చ కోడ్ నమోదు చేసి షో రిజల్ట్స్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి. ఇక్కడ మీ స్కోర్ కార్డు లేదా మార్క్షీట్ కనిపిస్తుంది. వెంటనే దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోవచ్చు.
ఇక ఐసీఎస్ఈ పది, పన్నెండో తరగతి ఫలితాలు 2025లో ఈ ఫలితాలు మే 6వ తేదీన విడుదల చేశారు. పదవ తరగతిలో 99.45% పాస్ అవ్వగా 12వ తరగతిలో 98.19 శాతం పాస్ అయ్యారు.
|Year
|Result Date
|ICSE (10th) Pass%
|ISC (12th) Pass%
|2025
|May6
|99.47%
|98.19%
|2024
|May6
|99.47%
|98.19%
|2023
|May 14
|
98.94%
|96.93%
|2022
|July 17/24
|99.97%
|99.38%
