  ICSE 2026: ఐసీఎస్‌ఈ.. ఐఎస్‌సీ ఫలితాలు విడుదల.. 10, 12వ తరగతి స్కోర్‌కార్డ్ డౌన్‌లోడ్ లింక్ ఇదే!

ICSE 2026: ఐసీఎస్‌ఈ.. ఐఎస్‌సీ ఫలితాలు విడుదల.. 10, 12వ తరగతి స్కోర్‌కార్డ్ డౌన్‌లోడ్ లింక్ ఇదే!

ICSE ISC Results 2026 OUT: ఇండియన్ సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (ICSE), ఇండియన్స్ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ (ISC) ఫలితాలు ఏప్రిల్ 30 అంటే ఈరోజు ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల చేశారు. విద్యార్థులు క్లాస్ 10, క్లాస్ 12 స్కోర్ కార్డ్స్ అధికారిక వెబ్సైట్ cisce.org నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 30, 2026, 11:31 AM IST

ICSE 2026: ఐసీఎస్‌ఈ.. ఐఎస్‌సీ ఫలితాలు విడుదల.. 10, 12వ తరగతి స్కోర్‌కార్డ్ డౌన్‌లోడ్ లింక్ ఇదే!

ICSE ISC Results 2026 OUT: ఐసీఎస్‌ఈ 10, 12వ తరగతి ఫలితాలు ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల చేశారు. అధికారిక వెబ్‌సైట్ cisce.org నుంచి విద్యార్థులు సులభంగా స్కోర్‌ కార్డు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. డిజి లాకర్ ద్వారా యుఐడి నంబర్ తో కూడా ఫలితాలు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ICSE పదో క్లాస్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 17 నుంచి మార్చి 30వ తేదీ వరకు నిర్వహించారు. ఇక ఐఎస్సి అంటే 12 క్లాసు పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 12 నుంచి ఏప్రిల్ మూడో తేదీ వరకు జరిగాయి. దీనికి సంబంధించిన ఫలితాలు ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటలకు అధికారికంగా విడుదల చేశారు. 

 ఈ పరీక్షలో పాస్ అవ్వాలంటే ప్రతి విద్యార్థి 33 శాతం ప్రతి సబ్జెక్టులో పొంది ఉండాలి. ఇక పన్నెండో తరగతి పరీక్షలు అయితే 35 శాతం తప్పనిసరిగా పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది.

ICSE ISC Results 2026 ఫలితాలు డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే విధానం..
 మొదట అధికారిక వెబ్‌సైట్ cisce.org ఓపెన్ చేసి హోం పేజీలో 'ఐసీఎస్‌ఈ ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్స్ 2026' లేదా ICS ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్స్ 2026 క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ యుఐడి ఇండెక్స్ నెంబర్ క్యాప్చ కోడ్ నమోదు చేసి షో రిజల్ట్స్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి. ఇక్కడ మీ స్కోర్ కార్డు లేదా మార్క్‌షీట్‌ కనిపిస్తుంది. వెంటనే దాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోవచ్చు.

ఇక ఐసీఎస్‌ఈ పది, పన్నెండో తరగతి ఫలితాలు 2025లో ఈ ఫలితాలు మే 6వ తేదీన విడుదల చేశారు. పదవ తరగతిలో 99.45% పాస్ అవ్వగా 12వ తరగతిలో 98.19 శాతం పాస్ అయ్యారు.

Year     Result Date ICSE (10th) Pass% ISC (12th) Pass%
2025 May6 99.47%   98.19%
2024 May6 99.47% 98.19%
2023 May 14

98.94%

 96.93%
2022 July 17/24 99.97% 99.38%

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

