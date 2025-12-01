English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Fake 500 Rupee Note: రూ.500 నోటుపై ఈ గుర్తు ఉంటే.. అది ఖచ్చితంగా నకిలీ నోటే! మోసపోక ముందే ఇప్పుడే అసలు విషయం తెలుసుకోండి!

How Identify Fake 500 Rupee Note: మన చేతిలో ఓ 500 రూపాయల నోటు ఉంటే అది నకిలీదా? ఒరిజినలా? అనేది కనుక్కోవడం చాలా కష్టతరంగా మారింది. ఒకవేళ అది నకిలీది అయితే దాన్ని వదిలేయలేము. అలా అని ఎవరికీ ఇది ఇవ్వలేము. ఒకవేళ బ్యాంకుకు తీసుకెళ్తే దాన్ని నిర్మొహమాటంగా చించేస్తారు. ఇలాంటి సమస్యలన్నింటీకి ఒకటే సొల్యూషన్.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 1, 2025, 06:34 PM IST

How Identify Fake 500 Rupee Note: మన చేతిలో ఓ 500 రూపాయల నోటు ఉంటే అది నకిలీదా? ఒరిజినలా? అనేది కనుక్కోవడం చాలా కష్టతరంగా మారింది. ఒకవేళ అది నకిలీది అయితే దాన్ని వదిలేయలేము. అలా అని ఎవరికీ ఇది ఇవ్వలేము. ఒకవేళ బ్యాంకుకు తీసుకెళ్తే దాన్ని నిర్మొహమాటంగా చించేస్తారు. ఇలాంటి సమస్యలన్నింటీకి ఒకటే సొల్యూషన్. కరెన్సీ నోటు మన దగ్గరకు వచ్చే ముందే అది నకిలీదా? అసలైనదా? అని ముందే పసిగట్టడం అసలైన మార్గం. ఆ విధంగా నకిలీ నోట్లను తెలుసుకోవడం ఎలానో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అలా తెలుసుకోవడం వల్ల ఇకముందు నకిలీ రూ.500 నోట్లు మన దగ్గరకు రాకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చు.

అయితే నకిలీ రూ.500 నోట్లు బ్యాంకులు లేదా ATM లలో రావు. ఎందుకంటే ఆయా బ్యాంకులు నకిలీ నోట్లు జమచేసేందుకు అనుమతించవు. మరి నకిలీ నోట్లు ఎలా వస్తాయి? అనేదే మీ అనుమానం కదా. అలాంటి నోట్లు బ్యాంకు ద్వారా కాకుండా మనం బయట చేసే లావాదేవీల వల్ల డబ్బుతో పాటు ఆ నకిలీ నోట్లు కలిసే అవకాశం ఉంది. వాటిలో కేవలం రూ.500 మాత్రమే కాకుండా.. రూ.200, రూ.100 నోట్లు కూడా నకిలీవి రావొచ్చు. 

తాజాగా ఒక వ్యక్తి రెండు నకిలీ రూ. 500 నోట్లను వ్యత్యాసాన్ని కనుగొన్నాడు. అయితే ఆ నకిలీ నోట్లకు కూడా మెరిసే స్ట్రిప్ ఉన్నట్లు తెలుసుకున్నాడు. ఇప్పటివరకు మార్కెట్లోకి వచ్చిన నకిలీ నోట్లపై ఎలాంటి స్ట్రిప్ లేదు. దాన్ని కరెన్సీ నోట్లపై ప్రింట్ చేయడం చాలా కష్టం. ఈ క్రమంలో గతంలో ఉన్న కరెన్సీ నోట్లు అన్నీ స్ట్రిప్ లేకుండా చలామణీ అయ్యాయి. కానీ, ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి వస్తున్న కొత్త నకిలీ నోట్లపై కూడా మెరిసే స్ట్రిప్ ఉండడం గమనార్హం.

Also Read: Raj Nidimoru Ex Wife: సమంత భర్త రాజ్ నిడిమోరు మాజీ భార్య ఎవరో తెలుసా? సమంత వల్లనే వీరిద్దరూ విడిపోయారట!

అయితే మీరు తీసుకున్న కరెన్సీ నోటుపై మెరిసే స్ట్రిప్ ఉన్నా కూడా అది అసలైన నోటు అవ్వాల్సిన గ్యారెంటీ లేదు. కాబట్టి మీరు తీసుకునే డబ్బు నోట్లలో కొంచెం జాగ్రత్త వహించాల్సిన అవసరం ఉంది. మనకు తెలియకుండానే కొన్నిసార్లు నోట్ల కట్టల్లో కలిసి నకిలీ నోట్లు రావొచ్చు. అది ఎవరి ద్వారా అయినా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం 2.17 లక్షల మేర నకిలీ కరెన్సీ నోట్లను గుర్తించారు. వాటిలో ఎక్కువగా రూ.500 నోట్లు దాదాపుగా 1.17 లక్షల వరకు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. 

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ఇచ్చిన స్పష్టమైన నివేదిక ప్రకారం.. రూ.500 నోట్లు జారీ చేసిన దానికంటే 37 శాతం ఎక్కువగా చలామణిలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు.  అంటే నకిలీ నోట్లు మన సమాజంలో 37 శాతం ఉన్నాయని అర్థం. ఇటీవలే హర్యానాలో నకిలీ కరెన్సీ నోట్లను ముద్రించి, చలామణి చేస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అయితే వారు తయారు చేసిన డుప్లికేట్ నోట్లను చూసి పోలీసులు కళ్లు తేలేశారు. ఎందుకంటే అవి అచ్చంగా అసలైన డబ్బులాగా అసలైన వాటి కంటే మెరుగ్గా ఉన్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా వాటిపై మెరిసే స్ట్రిప్ కూడా ప్రింట్ చేసి ఉంది. అవి నకిలీ రూ.500 నోట్లు అంటే ఎవరూ నమ్మలేకపోయారు.

అయితే మన వద్ద ఉన్న రూ.500 నోటు అసలైనదో..నకిలీదో ఇలా తెలుసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు మనం రూ.500 నోటును తీసుకుంటే అందులో తెల్లని భాగాన్ని వెలుతూరువైపు పెట్టి చూస్తే అందులో గాంధీజీ రూపు కనిపిస్తుంది. అలాగే రూ.500 నోటు అయితే 500 అని.. రూ.200 నోటు అయితే 200, రూ.100 కి 100 అని సంఖ్య వాటర్ మార్క్ కూడా వెలుతురు ద్వారా కనిపిస్తుంది. అయితే నకిలీ నోట్లలో ఈ రెండు కనిపించవు. ఆ విధంగా డబ్బు అసలైనదా? నకిలీదా? అని ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో ఈ వాటర్ మార్క్స్‌ను కూడా కేటుగాళ్లు ముద్రించగలిగితే ఇక నకిలీ దానికి అసలైన దానికి తేడా కనిపెట్టడం అసాధ్యంగా మారుతుంది.

Also Read: Samantha Raj Marriage: సమంత రెండో పెళ్లి! రాజ్‌ నిడమోరు, సమంత మధ్య ఎంత వయసు గ్యాప్‌ ఉందో తెలుసా?

 

