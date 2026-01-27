English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Traffic Challan: ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. ఐదు చలాన్లు దాటితే లైసెన్స్‌ రద్దు

Traffic Challan: ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. ఐదు చలాన్లు దాటితే లైసెన్స్‌ రద్దు

If Have 5 Traffic Challans Driving License Will Cancel: వాహనదారులకు సంబంధించి ఇటీవల కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ట్రాఫిక్‌ నిబంధనల ఉల్లంఘనపై విధించే చలాన్లపై కేంద్ర ప్రభుత్వంతోపాటు పలు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ట్రాఫిక్‌ చలాన్‌ పెండింగ్‌ ఉంటే డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ రద్దు చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 27, 2026, 08:24 PM IST

Trending Photos

LIC Best Pension Plan: LIC అద్భుత పథకం... ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెట్టండి.. ఆపై ప్రతి నెలా రూ.10,000 మీవే!
5
Govt Scheme
LIC Best Pension Plan: LIC అద్భుత పథకం... ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెట్టండి.. ఆపై ప్రతి నెలా రూ.10,000 మీవే!
Vijay Rashmika Marriage First Photo: సీక్రెట్ గా విజయ్ దేవరకొండతో రష్మిక పెళ్లి.. మొదటి ఫోటో వచ్చేసిందోచ్..!
5
Vijay Deverakonda rashmika marriage
Vijay Rashmika Marriage First Photo: సీక్రెట్ గా విజయ్ దేవరకొండతో రష్మిక పెళ్లి.. మొదటి ఫోటో వచ్చేసిందోచ్..!
Anasuya: అనుమతిస్తే అనసూయకు గుడికట్టేస్తామంటున్న ఫ్యాన్.. పర్మిషన్ ఇవ్వండి అంటూ షాకింగ్‌ కామెంట్..!
5
Anasuya Shocking Comments
Anasuya: అనుమతిస్తే అనసూయకు గుడికట్టేస్తామంటున్న ఫ్యాన్.. పర్మిషన్ ఇవ్వండి అంటూ షాకింగ్‌ కామెంట్..!
Mangala Raja Yogam 2026: మాంగల్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్‌ డబ్బు, ఊహించని ఆనందం!
6
Mangala Raja Yogam 2026
Mangala Raja Yogam 2026: మాంగల్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్‌ డబ్బు, ఊహించని ఆనందం!
Traffic Challan: ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. ఐదు చలాన్లు దాటితే లైసెన్స్‌ రద్దు

Traffic Challans Driving License Cancel: ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు.. చలాన్ల అంశంపై దేశంలో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. వాహనదారులకు సంబంధించి ట్రాఫిక్‌ చలాన్‌లపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంచలన నిర్ణయం తీసుకునేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ట్రాఫిక్‌ చలాన్లు పెండింగ్‌ ఉంటే ఆటో డెబిట్‌ను అమలు చేయాలని భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. ఆటోమేటిక్‌ డెబిట్‌ నిబంధన అమలు చేయడంపై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోకపోగా.. ఇతర రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ట్రాఫిక్‌ చలాన్‌లపై ఆయా ప్రభుత్వాలు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాయి. కేరళలో ఐదు చలాన్లు పెండింగ్‌లో ఉంటే డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ రద్దు చేస్తామని అక్కడి ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: School Holiday: విద్యార్థులకు పండుగే.. స్కూళ్లకు నాలుగు రోజులు సెలవు?

కేరళ రాష్ట్రంలో మోటారు వాహన చట్టాలను కఠినతరం చేయడానికి అక్కడ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. సంవత్సరంలో ఐదు చలాన్లు వస్తే మాత్రం డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌లను రద్దు చేసేందుకు అక్కడి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోబోతుందని సమాచారం. ట్రాఫిక్‌ చలాన్ల అంశంపై కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు నిర్ణయాలు తీసుకోబోతుందని సమాచారం. ట్రాఫిక్‌ నిబంధనల విషయమై ప్రభుత్వం త్వరలో ఉత్తర్వులు జారీ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్‌.. ఇవి ఉల్లంఘిస్తే ఉద్యోగం ఊస్ట్‌!

ట్రాఫిక్‌ చలాన్‌లకు సంబంధించి జరిమానాలు చెల్లించడానికి 45 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంది. ఈ జరిమానాలు చెల్లించని వాహనాలను ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు బ్లాక్ లిస్ట్ చేస్తారు. బ్లాక్ లిస్ట్‌లో నమోదైన  వాహనాలకు యాజమాన్య బదిలీ, ఫిట్‌నెస్ వంటి సేవలు బ్లాక్ చేస్తారు. వాహనంపై ఎవరిపై రిజస్టర్‌ (ఆర్‌సీ) అయ్యిందో ఆ వాహన యజమానిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు. వారి వాహనాన్ని ఒకవేళ ఇతరులు నడిపితే నడిపితే వారిని నిరూపించాల్సిన బాధ్యత యజమానిపై ఉంటుందని కొత్త నిబంధనల్లో ఉంది.

Also Read: Municipal Elections: తెలంగాణలో మోగిన మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు.. రేపటి నుంచే నామినేషన్లు షురూ

ట్రాఫిక్ నిబంధనలు, చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వాహనదారుడిపై మూడు రోజుల్లోపు ఆన్‌లైన్‌ రూపంలో.. లేదా 15 రోజుల్లోపు స్వయంగా చలాన్‌లను చెల్లించాలి. ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు విధించిన జరిమానాను 45 రోజుల్లోపు చెల్లించాలి. ఆ సమయంలో రోడ్డు నిబంధనలు ఉల్లంఘన చేయలేదని చెబితే దానికి సంబంధించి సాక్ష్యం అందించాలి. అలా చేయకపోతే లైసెన్స్ రద్దవడం, రిజిస్ట్రేషన్‌తో సహా అన్నీ కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు. రోడ్డు నిబంధనలు ఉల్లంఘించి మూడు నెలల వరకు జరిమానాలు చెల్లించని డ్రైవర్ల లైసెన్స్‌లను రద్దు చేయాలనే కేరళ రోడ్డు రవాణా అధికారులు ప్రతిపాదన చేశారు. రెడ్ సిగ్నల్ దాటడం, ప్రమాదకరమైన డ్రైవింగ్ వంటి ఉల్లంఘనలకు సంబంధించి మూడుసార్లు కంటే ఎక్కువ చలాన్లు పడితే మాత్రం అలాంటి వాహనదారుల డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌లను మూడు నెలల వరకు రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది. ఉల్లంఘించినవారు, వాహనాల గురించి సమాచారం వాహన్ సారథి పోర్టల్‌కు బదిలీ చేస్తారు.

Also Read: Municipal Elections: తెలంగాణలో మోగిన మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు.. రేపటి నుంచే నామినేషన్లు షురూ

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

E ChallanTraffic challanslicenseTraffic RulesTraffic Police

Trending News