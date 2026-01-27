Traffic Challan: ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. ఐదు చలాన్లు దాటితే లైసెన్స్‌ రద్దు

Traffic Challans Driving License Cancel: ట్రాఫిక్ నిబంధనలు.. చలాన్ల అంశంపై దేశంలో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. వాహనదారులకు సంబంధించి ట్రాఫిక్ చలాన్లపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంచలన నిర్ణయం తీసుకునేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ట్రాఫిక్ చలాన్లు పెండింగ్ ఉంటే ఆటో డెబిట్ను అమలు చేయాలని భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. ఆటోమేటిక్ డెబిట్ నిబంధన అమలు చేయడంపై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోకపోగా.. ఇతర రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ట్రాఫిక్ చలాన్లపై ఆయా ప్రభుత్వాలు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాయి. కేరళలో ఐదు చలాన్లు పెండింగ్లో ఉంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దు చేస్తామని అక్కడి ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కేరళ రాష్ట్రంలో మోటారు వాహన చట్టాలను కఠినతరం చేయడానికి అక్కడ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. సంవత్సరంలో ఐదు చలాన్లు వస్తే మాత్రం డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లను రద్దు చేసేందుకు అక్కడి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోబోతుందని సమాచారం. ట్రాఫిక్ చలాన్ల అంశంపై కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు నిర్ణయాలు తీసుకోబోతుందని సమాచారం. ట్రాఫిక్ నిబంధనల విషయమై ప్రభుత్వం త్వరలో ఉత్తర్వులు జారీ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ట్రాఫిక్ చలాన్లకు సంబంధించి జరిమానాలు చెల్లించడానికి 45 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంది. ఈ జరిమానాలు చెల్లించని వాహనాలను ట్రాఫిక్ పోలీసులు బ్లాక్ లిస్ట్ చేస్తారు. బ్లాక్ లిస్ట్లో నమోదైన వాహనాలకు యాజమాన్య బదిలీ, ఫిట్నెస్ వంటి సేవలు బ్లాక్ చేస్తారు. వాహనంపై ఎవరిపై రిజస్టర్ (ఆర్సీ) అయ్యిందో ఆ వాహన యజమానిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు. వారి వాహనాన్ని ఒకవేళ ఇతరులు నడిపితే నడిపితే వారిని నిరూపించాల్సిన బాధ్యత యజమానిపై ఉంటుందని కొత్త నిబంధనల్లో ఉంది.
ట్రాఫిక్ నిబంధనలు, చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వాహనదారుడిపై మూడు రోజుల్లోపు ఆన్లైన్ రూపంలో.. లేదా 15 రోజుల్లోపు స్వయంగా చలాన్లను చెల్లించాలి. ట్రాఫిక్ పోలీసులు విధించిన జరిమానాను 45 రోజుల్లోపు చెల్లించాలి. ఆ సమయంలో రోడ్డు నిబంధనలు ఉల్లంఘన చేయలేదని చెబితే దానికి సంబంధించి సాక్ష్యం అందించాలి. అలా చేయకపోతే లైసెన్స్ రద్దవడం, రిజిస్ట్రేషన్తో సహా అన్నీ కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు. రోడ్డు నిబంధనలు ఉల్లంఘించి మూడు నెలల వరకు జరిమానాలు చెల్లించని డ్రైవర్ల లైసెన్స్లను రద్దు చేయాలనే కేరళ రోడ్డు రవాణా అధికారులు ప్రతిపాదన చేశారు. రెడ్ సిగ్నల్ దాటడం, ప్రమాదకరమైన డ్రైవింగ్ వంటి ఉల్లంఘనలకు సంబంధించి మూడుసార్లు కంటే ఎక్కువ చలాన్లు పడితే మాత్రం అలాంటి వాహనదారుల డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లను మూడు నెలల వరకు రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది. ఉల్లంఘించినవారు, వాహనాల గురించి సమాచారం వాహన్ సారథి పోర్టల్కు బదిలీ చేస్తారు.
