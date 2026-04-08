Toll Plaza: వాహనదారులకు బిగ్ షాక్.. టోల్ ప్లాజాల దగ్గర ఇకపై అవి చెల్లవు..

Big Shock On Vehicles: ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త ఆర్ధిక సంవత్సరం ప్రారంభం సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు విషయాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఇక టోల్ ప్లాజాల విషయంలో కేంద్రం ఏప్రిల్ 1 నుంచి పూర్తిగా క్యాష్ లెస్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. అయితే దీనికి మరో 10 రోజులు గడవు విధించింది. ఇకపై టోల్ ప్లాజాల దగ్గర  ఫాస్టాగ్ లేకుండా వెళ్లలేరు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 8, 2026, 10:29 AM IST

Toll Plaza: వాహనదారులకు కేంద్ర సర్కార్ షాక్ ఇచ్చిందనే కంటే.. గత కొన్నేళ్లుగా హైవేలపై సాఫీగా రాకపోకలకు అక్కడ ఆగి పేమెంట్స్ చేసే కొంత మంది కారణంగా పండగల సందర్బంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ నెలకొంటుంది. ఇకపై అలాంటి వాటికి పూర్తిగా బ్రేక్ ఇస్తూ ఈ నెల 10 నుంచి ఫాస్టాగ్ లేని వాహనాలను అనుమతించే ప్రసక్తి లేదన్నారు. ఒకవేళ మీ అకౌంట్ లో డబ్బులు అయిపోతే.. ఆపై రీ ఛార్జ్ చేసుకునే సమయంలో మీ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు ఆటోమేటిక్ గా కట్ అయిపోతాయి.  మొత్తంగా ఎన్నో ఏళ్లుగా చేద్దామనుకున్న పనిని ఎట్టకేలకు చేసింది. దీంతో  హైవేలపై ఉండే టోల్ ప్లాజాల దగ్గర ఇక నుంచి నగదు చెల్లింపులకు బ్రేక్ వేసింది.

ఈ నెల 10 నుంచి నగదు చెల్లింపులను నిలిపివేస్తున్నట్లు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. వాహనదారులు ఫాస్టాగ్ ద్వారానే చెల్లింపులు జరపాలని చెప్పింది. ఫాస్టాగ్ లేని వాహనాలు యూపీఐ ద్వారా చెల్లించాలనుకుంటే సాధారణ టోల్ చార్జీ కంటే 1.25% అధికంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 

టోల్ గేట్ల వద్ద రద్దీ తగ్గించి ప్రయాణాన్ని వేగవంతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. మరోవైపు ఫాస్టాగ్ వార్షిక పాస్ వినియోగదారుల సంఖ్య 50 లక్షలు దాటింది. నగదు రహిత లావాదేవీల వల్ల హైవేలపై ప్రయాణం మరింత సులభతరం అవుతుంది. దీంతో అనుకున్న గమ్యానికి అనుకున్న సమయంలో చేరుకునే వీలు కలుగుతోంది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

