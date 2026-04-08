Toll Plaza: వాహనదారులకు బిగ్ షాక్.. టోల్ ప్లాజాల దగ్గర ఇకపై అవి చెల్లవు..

Toll Plaza: వాహనదారులకు కేంద్ర సర్కార్ షాక్ ఇచ్చిందనే కంటే.. గత కొన్నేళ్లుగా హైవేలపై సాఫీగా రాకపోకలకు అక్కడ ఆగి పేమెంట్స్ చేసే కొంత మంది కారణంగా పండగల సందర్బంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ నెలకొంటుంది. ఇకపై అలాంటి వాటికి పూర్తిగా బ్రేక్ ఇస్తూ ఈ నెల 10 నుంచి ఫాస్టాగ్ లేని వాహనాలను అనుమతించే ప్రసక్తి లేదన్నారు. ఒకవేళ మీ అకౌంట్ లో డబ్బులు అయిపోతే.. ఆపై రీ ఛార్జ్ చేసుకునే సమయంలో మీ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు ఆటోమేటిక్ గా కట్ అయిపోతాయి. మొత్తంగా ఎన్నో ఏళ్లుగా చేద్దామనుకున్న పనిని ఎట్టకేలకు చేసింది. దీంతో హైవేలపై ఉండే టోల్ ప్లాజాల దగ్గర ఇక నుంచి నగదు చెల్లింపులకు బ్రేక్ వేసింది.
ఈ నెల 10 నుంచి నగదు చెల్లింపులను నిలిపివేస్తున్నట్లు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. వాహనదారులు ఫాస్టాగ్ ద్వారానే చెల్లింపులు జరపాలని చెప్పింది. ఫాస్టాగ్ లేని వాహనాలు యూపీఐ ద్వారా చెల్లించాలనుకుంటే సాధారణ టోల్ చార్జీ కంటే 1.25% అధికంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
టోల్ గేట్ల వద్ద రద్దీ తగ్గించి ప్రయాణాన్ని వేగవంతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. మరోవైపు ఫాస్టాగ్ వార్షిక పాస్ వినియోగదారుల సంఖ్య 50 లక్షలు దాటింది. నగదు రహిత లావాదేవీల వల్ల హైవేలపై ప్రయాణం మరింత సులభతరం అవుతుంది. దీంతో అనుకున్న గమ్యానికి అనుకున్న సమయంలో చేరుకునే వీలు కలుగుతోంది.
