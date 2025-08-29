English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heavy Rains: తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాలకు పిడుగులాంటి వార్త.. మరో వారం పాటు కుంభవృష్టి

IMD Big Bomb On Telangana And Andhra Pradesh: భారీ వర్షాలతో అతలాకుతలంగా మారిన తెలంగాణ, ఏపీకి వాతావరణ శాఖ మరో పిడుగులాంటి వార్త చెప్పింది. మరో వారం రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు తప్పదని.. అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 29, 2025, 03:43 PM IST

Trending Photos

Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
6
samantha
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
School holidays
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
5
Niharika Konidela Good News
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
6
Realme Narzo 5G
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
Heavy Rains: తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాలకు పిడుగులాంటి వార్త.. మరో వారం పాటు కుంభవృష్టి

Heavy To Heavy Rains: దంచికొడుతున్న వర్షాలు మరికొన్నాళ్లు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. రానున్న వారం రోజులు తెలంగాణతోపాటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కుంభవృష్టి తప్పదని తెలిపింది. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో అల్పపీడనం ప్రభావంతో విస్తారంగా వర్షాలు పడతాయని వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా ఏపీలోని 6 ప్రధాన పోర్టుల్లో మూడో ప్రమాద సిగ్నల్ జారీ చేశారు. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో కుండపోత వానలు పడతాయని అంచనా వేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Schools Holiday: బిగ్‌ బ్రేకింగ్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూల్స్‌, కాలేజ్‌లకు సెలవు!

తెలుగు రాష్ట్రాలను వర్షాలు ఇప్పట్లో వీడేలా కనిపించడం లేదు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌ పరిసర ప్రాంతాల్లో కేంద్రీకృతమైన అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో మరో వారం రోజుల పాటు వర్షాలు కొనసాగుతాయని వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. అల్పపీడనానికి అనుబంధంగా ఉపరితల ఆవర్తనం, రుతుపవన ద్రోణి కూడా కొనసాగుతుండడంతో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.

Also Read: Gadwal Congress: సొంత జిల్లాలో రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. ఏ జరిగిందంటే?

తెలంగాణపై మరో పిడుగు
ఇప్పటికే భారీ వర్షాలతో అల్లాడుతున్న తెలంగాణకు పిడుగులాంటి వార్త వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తెలంగాణలోనూ వర్షాలు విస్తారంగా కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలైన ఆదిలాబాద్, కొమురంభీం, మంచిర్యాల, భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్, ములుగు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 20 సెంటీమీటర్ల వరకు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.

Also Read: Bigg Boss Host: బిగ్‌బాస్‌ షో హోస్ట్‌కు ఎన్ని కోట్లు ఇస్తారు? నాగార్జున పేమెంట్‌ ఎంతో తెలుసా?

ఏపీలో..
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఆరు జిల్లాల్లో ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా రాష్ట్రంలోని ఆరు ప్రధాన ఓడరేవుల్లో మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని, మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Heavy Rainsweather reportRainsForecastIMD weather update

Trending News