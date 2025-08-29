Heavy Rains: తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాలకు పిడుగులాంటి వార్త.. మరో వారం పాటు కుంభవృష్టి

Heavy To Heavy Rains: దంచికొడుతున్న వర్షాలు మరికొన్నాళ్లు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. రానున్న వారం రోజులు తెలంగాణతోపాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కుంభవృష్టి తప్పదని తెలిపింది. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఛత్తీస్గఢ్లో అల్పపీడనం ప్రభావంతో విస్తారంగా వర్షాలు పడతాయని వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా ఏపీలోని 6 ప్రధాన పోర్టుల్లో మూడో ప్రమాద సిగ్నల్ జారీ చేశారు. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో కుండపోత వానలు పడతాయని అంచనా వేసింది.
తెలుగు రాష్ట్రాలను వర్షాలు ఇప్పట్లో వీడేలా కనిపించడం లేదు. ఛత్తీస్గఢ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కేంద్రీకృతమైన అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో మరో వారం రోజుల పాటు వర్షాలు కొనసాగుతాయని వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. అల్పపీడనానికి అనుబంధంగా ఉపరితల ఆవర్తనం, రుతుపవన ద్రోణి కూడా కొనసాగుతుండడంతో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.
తెలంగాణపై మరో పిడుగు
ఇప్పటికే భారీ వర్షాలతో అల్లాడుతున్న తెలంగాణకు పిడుగులాంటి వార్త వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తెలంగాణలోనూ వర్షాలు విస్తారంగా కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలైన ఆదిలాబాద్, కొమురంభీం, మంచిర్యాల, భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్, ములుగు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 20 సెంటీమీటర్ల వరకు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.
ఏపీలో..
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఆరు జిల్లాల్లో ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా రాష్ట్రంలోని ఆరు ప్రధాన ఓడరేవుల్లో మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని, మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు.
