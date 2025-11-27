English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Cyclone Update: నైరుతి బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం..తుపానుగా మారితే రాష్ట్రంలో అల్లకల్లోలం!

IMD Cyclone Update: నైరుతి బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకుని ఉన్న శ్రీలంక తీరంలో కొనసాగుతున్న వాయుగుండం మరింత బలపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) తెలిపింది. ఇది ప్రస్తుతం ఉత్తర-వాయవ్య దిశగా కదులుతోంది. రాబోయే 12 గంటల్లో ఈ తీవ్ర వాయుగుండం పూర్తిస్థాయిలో తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 27, 2025, 03:45 PM IST

IMD Cyclone Update: నైరుతి బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకుని ఉన్న శ్రీలంక తీరంలో కొనసాగుతున్న వాయుగుండం మరింత బలపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) తెలిపింది. ఇది ప్రస్తుతం ఉత్తర-వాయవ్య దిశగా కదులుతోంది. రాబోయే 12 గంటల్లో ఈ తీవ్ర వాయుగుండం పూర్తిస్థాయిలో తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. 

ఆ తర్వాత, తదుపరి 48 గంటల్లో (నవంబర్ 29వ తేదీ సాయంత్రం లేదా 30వ తేదీ ఉదయం నాటికి) ఇది నైరుతి బంగాళాఖాతం, శ్రీలంక తీరం, ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దానికి ఆనుకుని ఉన్న దక్షిణ కోస్తా తీరం వైపు కదులుతూ కొనసాగే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది.

ఈ తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో దక్షిణ కోస్తాంధ్ర మరియు రాయలసీమ ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా శని, ఆది, సోమ వారాల్లో ఈ ప్రాంతాలలో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు తెలిపారు. శనివారం, ఆదివారం రోజుల్లో చిత్తూరు, తిరుపతి, నెల్లూరు, ప్రకాశం, వైఎస్ఆర్ కడప, అన్నమయ్య, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ నుండి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్నారు.

ఈ పరిస్థితి దృష్ట్యా, తీర ప్రాంత ప్రజలకు మరియు మత్స్యకారులకు అధికారులు అత్యవసర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. మత్స్యకారులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వేటకు వెళ్లవద్దని సూచించారు. అలాగే, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండి, తమ పంటలు, ధాన్యం విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.

