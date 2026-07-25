IMD Rain Alert: దేశంలో భారీ వర్షాల హెచ్చరిక.ఈ 3 రాష్ట్రాలకు 'రెడ్ అలర్ట్'..ఐఎండీ సూటిగా వార్నింగ్!

IMD Heavy Rain Alert: దేశవ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాలు మరింత ఉద్ధృతంగా కొనసాగుతున్నాయి. వర్షాల తీవ్రత ఏమాత్రం తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటూ ఈ 3 రాష్ట్రాలకు 'రెడ్ అలర్ట్' జారీ చేసింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది.
వివిధ రాష్ట్రాల్లో వర్షాల తీవ్రత
మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, గుజరాత్లో తీవ్రమైన వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే గుజరాత్లో వర్షాల ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. ఉదాహరణకు, పాటన్ జిల్లాలోని సంతల్పూర్ ప్రాంతంలో గత 24 గంటల్లో ఏకంగా 390 మింటీలటర్ల (390 mm) అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. అదే జిల్లాలోని రాధన్పూర్, డియోడార్ ప్రాంతాల్లోనూ భారీ వర్షాలు పడ్డాయి. అలాగే ఛత్తీస్గఢ్, కొంకణ్-గోవా ప్రాంతాల్లోనూ వర్షాల జోరు కొనసాగనుంది.
వీటితో పాటు అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం-మేఘాలయ, ఆంధ్రప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్ (గంగానది పరివాహక ప్రాంతం), హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్మూకశ్మీర్, జార్ఖండ్, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు (నాగాలాండ్, మణిపూర్, మిజోరం, త్రిపుర), ఉత్తరాఖండ్, పశ్చిమ రాజస్థాన్లలోనూ పలుచోట్ల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఈదురుగాలులు, ఉరుములు
అండమాన్-నికోబార్ దీవులతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ సమయంలో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ పేర్కొంది.
భారీ వర్షాలకు అసలు కారణం ఏమిటి?
వాతావరణ పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా విస్తృతంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయని ఐఎండీ వివరించింది. ప్రస్తుతం నైరుతి రాజస్థాన్పై ఓ అల్పపీడన ప్రాంతం కొనసాగుతోంది. వాయువ్య బంగాళాఖాతం, పశ్చిమ బెంగాల్ తీర ప్రాంతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది రాబోయే 2-3 రోజుల్లో మరింత బలపడే అవకాశం ఉంది. ఈ రెండు అల్పపీడన వ్యవస్థలను కలుపుతూ మధ్య భారతదేశం మీదుగా రుతుపవన ద్రోణి కొనసాగుతోంది. దీనికి తోడు ఉత్తర భారతదేశంపై పశ్చిమ విక్షోభం కూడా చురుగ్గా కదులుతుండటంతో వర్షాలు జోరందుకున్నాయి.
ఆకస్మిక వరదల ముప్పు!
రాబోయే 24 గంటల్లో గుజరాత్లోని సౌరాష్ట్ర, కచ్ ప్రాంతాలతో పాటు జార్ఖండ్, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్లోని పలు జిల్లాల్లో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించే ప్రమాదం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. ఇప్పటికే నేల పూర్తిగా తడిసిపోవడంతో, మరింత వర్షం కురిస్తే లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు తగిన అప్రమత్తతతో ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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