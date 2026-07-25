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IMD Rain Alert: దేశంలో భారీ వర్షాల హెచ్చరిక.ఈ 3 రాష్ట్రాలకు 'రెడ్ అలర్ట్'..ఐఎండీ సూటిగా వార్నింగ్!

IMD Heavy Rain Alert: నైరుతి రుతుపవనాలు దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపించిన క్రమంలో పలు రాష్ట్రాలకు భారీ వర్షసూచనను వాతావరణ శాఖ జారీ చేసింది. రాబోయే 48 గంటల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కువ రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే సూచన ఉన్నట్లు తెలిపింది. అదే విధంగా దేశంలోనూ మూడు రాష్ట్రాల్లో రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 25, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:33 PM IST
IMD Rain Alert: దేశంలో భారీ వర్షాల హెచ్చరిక.ఈ 3 రాష్ట్రాలకు 'రెడ్ అలర్ట్'..ఐఎండీ సూటిగా వార్నింగ్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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IMD Rain Alert: దేశంలో భారీ వర్షాల హెచ్చరిక.ఈ 3 రాష్ట్రాలకు 'రెడ్ అలర్ట్'..ఐఎండీ సూటిగా వార్నింగ్!
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