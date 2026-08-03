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నేడు కరీంనగర్, ఖమ్మం సహా ఆ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు.. ఐఎంబీ అలర్ట్!

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నిన్న భారీ వర్షాలు కురిసిన సంగతి తెలిసిందే. పలు జిల్లాల్లో ఈరోజు కూడా వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. సిద్దిపేట, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నాగర్ కర్నూలు వంటి జిల్లాల్లో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు పడతాయని హెచ్చరిస్తూ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 03, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:14 AM IST
నేడు కరీంనగర్, ఖమ్మం సహా ఆ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు.. ఐఎంబీ అలర్ట్!
Image Credit: Telangana Rains:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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నేడు కరీంనగర్, ఖమ్మం సహా ఆ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు.. ఐఎంబీ అలర్ట్!
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