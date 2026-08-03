/నేడు కరీంనగర్, ఖమ్మం సహా ఆ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు.. ఐఎంబీ అలర్ట్!

Telangana Rains: తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో ఈరోజు కూడా వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. సిద్దిపేట, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నాగర్ కర్నూలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని చెబుతూ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. మరోవైపు, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం జిల్లాల్లో కూడా నేడు పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు పడతాయని ఏపీ ఎస్డిఎంఏ అంచనా వేసింది.
హైదరాబాద్లో నిన్న కురిసిన వర్షానికి డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లడంతో, కొద్దిపాటి వర్షానికే రహదారులు జలమయమయ్యాయి. దీనివల్ల ప్రజలు వరద నీటిలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే, గడచిన నాలుగు రోజుల నుంచి హైదరాబాద్లో వర్షం దంచికొట్టిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో వాతావరణం కూడా ఒక్కసారిగా చల్లబడిపోయింది.
ఏపీలోని ముంపు ప్రాంతాల విషయానికి వస్తే, పోలవరం జిల్లాలోని చింతూరు ఏజెన్సీ , విలీన మండలాల్లో నేటి వరద ప్రభావం 48 గ్రామాలపై పడింది. దీనివల్ల ఏజెన్సీ ప్రాంతంలోని సుమారు 32 వేల మంది ప్రజలు ప్రభావితమయ్యారు. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాల్లో కూడా వరద ప్రభావం కొనసాగుతోంది. కోనసీమలోని లంక గ్రామాల్లో ఈ సాయంత్రం పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారే అవకాశం ఉంది. అక్కడ ప్రజలు ట్రాక్టర్లు , పడవలే ప్రధానంగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. మామిడికిదురు, ముమ్మిడివరం మండలాల్లో గోదావరి వరద ప్రభావం కొనసాగుతోంది. ధవలేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజ్ వద్ద గోదావరి నీరు తగ్గుముఖం పడుతోంది. ఈ ప్రభావం తగ్గుముఖం పడటంతో, ఈరోజు మధ్యాహ్నం నాటికి మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ధవలేశ్వరం బ్యారేజీలోని 175 గేట్ల ద్వారా 12 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద జలాలను సముద్రంలోకి విడుదల చేశారు.
దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో వర్షపాతం నమోదవుతోంది. కేరళలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల వల్ల ఇప్పటివరకు 12 మంది మరణించారు. కల్లూరు జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా రెండు రోజుల పాటు విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. అక్కడ సహాయక శిబిరాలను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. కేరళలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు విపత్కర పరిస్థితులను సృష్టిస్తూ వరద ముప్పును కొనసాగిస్తున్నాయి. రాబోయే రెండు రోజుల్లో కూడా వర్ష ప్రభావం ఇలాగే ఉండే అవకాశం ఉంది.
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