Red Alert On Rains: వరుణుడు తగ్గేదేలా.. తెలంగాణ, ఏపీలో అత్యంత భారీ వర్షాలు

Coming 3 Days Heavy Rains Telangana And Andhra Pradesh: వర్షాకాలంలో వరుణుడు ఏమాత్రం తగ్గేదేలేదు అంటున్నాడు. కుండపోత వర్షాలు కురుస్తుండగా మరింత వర్షం ముప్పు పొంచి ఉంది. తెలంగాణ, ఏపీలో వర్షాలు మరిన్ని వర్షాలు కురుస్తాయని ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 18, 2025, 03:45 PM IST

Red Alert On Rains: వరుణుడు తగ్గేదేలా.. తెలంగాణ, ఏపీలో అత్యంత భారీ వర్షాలు

Telangana Heavy Rains: తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు భారీ వర్షం ముప్పు ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. పశ్చిమ మధ్య వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. అది సోమవారం వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. రేపు మంగళవారం మధ్యాహ్నానికి దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తరాంధ్ర తీరాలను దాటే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఇవాళ కోస్తాలో అక్కడక్కడ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు, రాయలసీమ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది.

Also Read: Revanth Reddy: 'గాంధీ కుటుంబం మాట ఇచ్చిందంటే అది శిలా శాసనం'

శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి జిల్లాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వివరించింది. కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి జిల్లా, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు ఉంటాయని పేర్కొంది.

Also Read: Dishonour: స్వాతంత్ర్య వేడుకల్లో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు అవమానం.. దుర్వాసన వస్తుందని

కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని.. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచనలు చేసింది. వర్షాల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. 25 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదుకు అవకాశం ఉందని తెలిపింది. పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ, ఎన్టీఆర్, కృష్ణ, పల్నాడు, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతి పురం మన్యం జిల్లాలో ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేశారు. బాపట్ల, ప్రకాశం, నంద్యాల, కర్నూల్, కడప జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించారు.

Also Read: KT Rama Rao: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజు కేసీఆర్‌‌కి కేటీఆర్ గొప్ప కానుక.. ఏమిటో తెలుసా?

