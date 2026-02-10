Ind Vs Pak T20 Boycott Back Memes Viral: మొన్నటి వరకు భారత్తో మ్యాచ్ ఆడమని మొండికేసి మొండికేసి బైకాట్ అని ప్రకటించిన పాక్ ప్రభుత్వం. ఉన్నట్టుండి నిన్న మ్యాచ్ ఆడేందుకు పీసీబీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. భారత్తో టీ20 వరల్డ్ కప్ ఆడేందుకు పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. అయితే భారత్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ బైకాట్ చేస్తున్నామని ప్రకటించింది కదా.. అంటే ఏది ఏమైనా తాము మ్యాచ్ ఆడమని స్పష్టం. కానీ దురాశతో ఉన్న పాకిస్తాన్ భారత్ తో మ్యాచ్ ఆడటానికి సిద్ధమైంది. ఇలా నెట్టింటా మీమ్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. అందులో కొన్ని మీరూ తిలకించండి..
శ్రీలంకతో జరిగిన చర్చలు అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పాక్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీంతో ఈనెల 15వ తేదీన యథావిధిగా భారత్తో మ్యాచ్ ఆడేందుకు పీసీబీ రెడీ అయింది. భారత్ తో మ్యాచ్ ఆడాలని బంగ్లా క్రికెట్ బోర్డు రిక్వెస్ట్ చేసిన కాసేపటికే పాక్ ప్రభుత్వం ఆడుతున్నట్లుగా ట్వీట్ చేయడం గమనార్హం. ఇక బైకాట్ చేస్తున్న పాకిస్తాన్ మళ్లీ ఇలా ఆడతాం అనడంతో మీమ్స్ నెట్టింటా రచ్చ చేస్తున్నాయి. పాకిస్తాన్ జట్టుతోపాటు పీసీబీ క్రికెట్ బోర్డు ఆ ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఆడేసుకుంటున్నారు నెటిజెన్లు.
మొదటగా బాలీవుడ్ చిత్రానికి సంబంధించిన సీన్ మీమ్ వేశారు. ఐసీసీ, భారత్ ముందు పాకిస్తాన్ పరిస్థితి ఇలా ఉంది.
Pakistan cricket team story in every big tournament 🤦 pic.twitter.com/IvXucTWE3F
— Gagan🇮🇳 (@1no_aalsi_) February 9, 2026
దీంతోపాటు బంగ్లాదేశ్కు సంఘీభావం ప్రకటిస్తున్న పాకిస్తాన్.. ఇండియాతో మ్యాచ్ రద్దు చేసింది. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఇండియాకి లొంగిపోవడంతో ఈ మీమ్ వైరల్ అవుతుంది.
PCB agreed to play against India on 15th Feb🤣🤣🤣
#T20WorldCup pic.twitter.com/aoNcThpsqO
— Sarcasm (@sarcastic_us) February 9, 2026
మరో మేం నెట్టింటా వైరల్ అవుతుంది. 1971 యుద్ధమే కానీ.. ఈ 2026 జరిగే టి20 వరల్డ్ కప్ లో అయినా పాకిస్తాన్ లొంగి పోవాల్సిందే.
Pakistan reversing boycott pic.twitter.com/dFyxlTeJFR
— Sagar (@sagarcasm) February 10, 2026
ఇప్పుడు మజా ఉంటుంది.. అంటూ కొన్ని షరతులు అంగీకరించిన ఇప్పుడు మ్యాచ్ ఆడటానికి అంగీకరించింది అంటూ క్రికెట్ ప్రేమికులు ఈ సరదా మీమ్తో వైరల్ చేస్తున్నారు.
Now It’s happening 🔥🔥🔥🤟💪
India 🇮🇳 vs Pak
#T20WorldCup pic.twitter.com/QWuV4e3ABh
— Sarcasm (@sarcastic_us) February 9, 2026
మరోవైపులో ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ గురించిన టెంప్లేట్ క్రియేట్ చేసి పాకిస్తాన్ చెత్తతో పోల్చారు
Pakistan took a U-Turn.
Will play against India in the T20 WC. pic.twitter.com/0EcGjKCCXI
— chacha monk (@oldschoolmonk) February 9, 2026
ఇప్పుడు దారికి వచ్చారా? అంటూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవమానం ఎదుర్కొని.. ఐసీసీను వేడుకున్న పాకిస్తాన్ గురించి వైరల్ అవుతుంది.
Aukat mein raho p0rkio #T20WorldCup #INDvsPAK pic.twitter.com/kF1AGkiMRA
— SHAKTI (@UnapologeticH_1) February 8, 2026
ఇక పాకిస్తాన్ బోర్డు ఐసీసీ కి క్షమాపణలు చెబుతున్నట్లు ఉన్న మీమ్ ఇది
ఈ తాజా మీమ్లో ఏకంగా పాకిస్తాన్ నఖ్వీని ఎగతాళి చేస్తూ .. ఆడటానికి నేను ఎప్పటినుంచో రెడీగా ఉన్నా అంటూ పోస్ట్ పెట్టారు.
PCB to ICC pic.twitter.com/AaiGjjZqAp
— Sagar (@sagarcasm) February 10, 2026
Pakistan: We will not play India in the T20 World Cup.
Jay Shah : Ye lo 500 rs.
Mohsin Naqvi :#T20WorldCup #INDvPAK #PakvInd pic.twitter.com/flMqhChnne
— 𝐙𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐧 𝐍𝐚𝐢𝐲𝐞𝐫 ذیشان ज़ीशान 2.0 (@zeeshan_naiyer2) February 9, 2026
పాకిస్తాన్ మొదటగా బంగ్లాదేశ్కు మద్దతు ఇస్తూ మ్యాచ్ ఆడటానికి నిరాకరించింది. అయితే మళ్లీ భారత్ తో మ్యాచ్ ఆడటంతో బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ మోసం చేసింది.
#INDvsPAK
Dhoka Dediya Bangadesh Ko 😆 pic.twitter.com/Eu2AhSX1j8
— Prof cheems ॐ (@Prof_Cheems) February 9, 2026
ఈ మీమ్లో మొదటగా ఫుల్ బైకాట్, రెండోది ఒక్కటే మ్యాచ్ బైకాట్, మూడోది డిమాండ్స్ చేయడం, చివరకు లొంగిపోవడం.. ఇది పాకిస్తాన్ వైఖరి అంటూ రాసుకొచ్చారు.
Agent Vikrant Dhurandhar always knew 4 stages of PCB strategy pic.twitter.com/35uB27Plpc
— Sagar (@sagarcasm) February 9, 2026
బీసీబీ విజ్ఞప్తి.. శ్రీలంక థ్యాంక్స్..
పాకిస్తాన్ నిజమైన క్రీడా స్ఫూర్తి ప్రదర్శించింది. బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డ్ ప్రెసిడెంట్ కురిపించారు. మాకు మద్దతుగా పాకిస్తాన్ నిలబడింది. దానికి రుణపడి ఉంటాం. ఈనెల 15న భారత్తో మ్యాచ్ ఆడాలని వారికి విజ్ఞప్తి చేసినట్లు ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఇదిలా ఉండగా ఇండియాతో మ్యాచ్ ఆడేందుకు ఒప్పుకున్న పాకిస్తాన్ కు శ్రీలంక అధ్యక్షుడు దిసానాయకే థాంక్స్ చెప్పారు. మనమంతా ఇష్టపడే ఆట కొనసాగించేలా చేశారంటూ లేఖ రాశాడు. కొలంబోలో జరగనున్న పాక్ ఇండియా మ్యాచ్ కోసం అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాం. దీన్ని సాధ్యం చేసిన ఐసీసీ కి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ రెండు దేశాలను శ్రీలంక ఎప్పటికీ మరువదు అంటూ ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇదీ చదవండి: టీమ్ ఇండియా ఒక్కో ఆటగాడికి బీసీసీఐ నుంచి ఎంత ఆదాయం లభిస్తుంది? కోహ్లీ, రోహిత్ లేటెస్ట్ శాలరీ డిటైల్స్!
ఇదీ చదవండి: Video: గెలుపు జోష్ అంటే ఇదే! డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ కిల్లర్ డ్యాన్స్, ఫ్యాన్స్కు ఫుల్ ట్రీట్..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook