Independence Day 2025 Speech: స్పీచ్ ఇస్తే ఇలానే ఇవ్వాలి.. ఇండిపెండెన్స్ డేకి అదిరిపోయే ప్రసంగం.. ఇక అందరి మనసులు గెలుచుకోవడం ఖాయం..!

Independence Day 2025 Speech in Telugu: 1947లో భారతదేశం బ్రిటీష్ పాలన నుంచి స్వాతంత్ర్యం సాధించింది. ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 15న మనం స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటాం. ఈ రోజు పాఠశాలలు, కళాశాలలు, సమాజాలలో జాతీయ జెండాను ఎగురవేస్తారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ప్రసంగాలు, వ్యాస రచన పోటీలు జరుగుతాయి. అయితే చాలా మందికి ప్రసంగం ఎలా ప్రారంభించాలో, ఎలా మాట్లాడితే అందరూ ఆకర్షితులవుతారో అనే విషయం తెలియక కంగారు పడుతూ ఉంటారు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రసంగంలో ఆకట్టుకునే ముఖ్యమైన అంశాల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. ప్రసంగం మొదలుపెట్టే ముందు ఒక మంచి అంశాన్ని ఎంచుకోవాలి. భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటం గురించి మాట్లాడవచ్చు. 1857 తిరుగుబాటు నుంచి 1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం వరకు ముఖ్యమైన సంఘటనలను చెప్పవచ్చు. గాంధీజీ, నెహ్రూ, సుభాష్ చంద్రబోస్ వంటి నాయకుల త్యాగాలను గుర్తు చేయవచ్చు. గత వీరుల త్యాగాలతో పాటు భవిష్యత్తు బాధ్యతలను కూడా ప్రస్తావిస్తే ప్రసంగం బాగుంటుంది.
2. స్వాతంత్ర్యం అంటే కేవలం రాజకీయ స్వేచ్ఛ మాత్రమే కాదు, సమానత్వం, ఆర్థిక పురోగతి, వ్యక్తిగత హక్కులు కూడా. నేటి భారతదేశంలో స్వాతంత్ర్యం అంటే మన సామర్థ్యాన్ని వ్యక్తీకరించడం, సమాజ అభివృద్ధికి తోడ్పడటం. ఈ విషయాలను ప్రసంగంలో చెప్పడం మంచిది.
3. గత 78 సంవత్సరాలలో భారతదేశం ఎంతో పురోగతి సాధించింది. అంతరిక్ష అన్వేషణ, సాంకేతికత, మౌలిక సదుపాయాలు, క్రీడలలో మన దేశం సాధించిన విజయాలను ప్రసంగంలో చేర్చాలి. కొన్ని గణాంకాలతో ప్రసంగం సమాచారాత్మకంగా, స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది.
4. యువత దేశ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. వారి శక్తి, సృజనాత్మకత, ఆవిష్కరణలను ప్రసంగంలో హైలైట్ చేయాలి. పర్యావరణ పరిరక్షణ, సమాజ సేవ, బాధ్యతాయుతమైన పౌరసత్వం వైపు యువతను ప్రోత్సహించేలా మాట్లాడాలి.
5. ప్రసంగం ప్రారంభంలో గౌరవనీయులైన అతిథులు, ఉపాధ్యాయులు, స్నేహితులకు నమస్కారం చెప్పి, స్వాతంత్ర్య దిన శుభాకాంక్షలు తెలపాలి.
ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్ ఎలా ప్రారంభించాలో ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చాం చూడండి..
పూజ్యులైన పెద్దలకు, నా ప్రియ సోదర,సోదరీమణులందరికీ నమస్కారం. ముందుగా అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
ఈ రోజు మనదేశం 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటుంది. ఆగస్టు 15,1947లో మనం భారతదేశం బ్రిటీష్ పాలన నుండి స్వాతంత్ర్యం పొందింది. ఈ సందర్భంగా భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొనడం నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 15న జాతీయ జెండా ఎగురవేసి, స్వాతంత్రం కోసం ప్రాణాలర్పించిన వీరులకు నివాళులు అర్పిస్తున్నాం. భారత స్వాతంత్ర పోరాటం ఒక అలుపెరగని పోరాటం, ఎందరో త్యాగాలకు ప్రతీక. అహింస సిద్దాంతాన్ని ఏకతాటిపై నడిపించిన గాంధీ, కోట్లాది మంది భారతీయుల్లో స్పూర్తిని నింపారు. సుభాష్ చంద్రబోస్, భగత్ సింగ్, సుఖ్దేవ్, రాజ్ గురు వంటి ఎందరో యోధులు వారి ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి స్వాతంత్రాన్ని సాధించారు. వారిలాగే మనం కూడా దేశ పురోగతికి దోహదపడే సామర్థ్యం, పర్యావరణ పరిరక్షణ, చట్టాన్ని గౌరవించడం, తోటి వారికి సహాయపడటం, దేశ ప్రజల కోసం మంచి పనులు చేస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం..! మన దేశం మరింత ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవాలని కోరుకుందాం. బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా ఉంటూ భారతదేశ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తామని ఈ రోజు ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం..! ధన్యవాదాలు..
జై హింద్..! జై భారత్..!
Also Read: Air India Express Mega Sale: వావ్.. ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ బంపర్ ఆఫర్.. 2026 వరకు రూ.1,279 ప్రారంభ ధరకే 50 లక్షల విమాన టికెట్లు
Also Read: EPFO New Guidelines: ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త అప్డేట్.. ఇకపై UAN క్రియేట్ చేయాలంటే ముఖం చూపించాల్సిందే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook